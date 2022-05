Superbooth 22: Freqport FT-1 freqtube, Plug-in mit Röhren-Hardware

Analoger Röhrensound per Plug-in gesteuert

Auch die ein oder andere Recording-Neuheit wurde auf der diesjährigen Superbooth 22 vorgestellt. Neben einem neuen RME Audio Wandler namens ADI-2/4 PRO SE haben wir auch ESIs ersten USB-Pad-Controller XJAM entdeckt. Ebenfalls aufgefallen ist uns der Freqport FT-1 freqtube.

Freqport FT-1 freqtube

Bei freqtube handelt es sich um eine Kombination aus Plug-in und passender Hardware. Allerdings dient die Hardware nicht nur als Controller, sondern sorgt dank Wandler und analoger Komponenten auch gleichzeitig für den eigentlichen Sound der ganzen Geschichte. Im Prinzip schickt man seine Signale von der DAW aus über den USB-C-Port an die Freqport Hardware. Dort wird mit 32 Bit und 192 kHz gewandelt. Durch die analoge Hardware wie vier Röhren (2x E83CC/12AX7 und 2x 12AU7), acht Filter, Overdrive etc. gestaltet man den gewünschten Sound. Zur Steuerung dienen acht Drehregler. Danach geht es wieder zurück in die DAW.

ANZEIGE

ANZEIGE

Das zugehörige Plug-in zeigt die vorgenommen Einstellungen an und bietet diverse vorgefertigte Setups für Instrumente und unterschiedliche Einsatzgebiete. Einsatzbar ist die Plug-in-Hardware Kombination unter Windows und macOS, die genauen Spezifikationen wird der Hersteller noch bekanntgeben.

Ab August soll Freqports FT-1 freqtube ausgeliefert werden. Der Preis wird sich auf 799,- Euro belaufen. Vorbestellen könnt ihr bereits für die Website von Freqport.