Superbooth 22: ESI XJAM, USB-Pad-Controller

Kompakter Pad-Controller gesichtet

Neben dem neuen RME Wandler ADI-2/4 PRO SE haben wir auf der diesjährigen Superbooth eine weitere Nicht-Synthesizer-Neuheit gesichtet: ESI Audiotechnik zeigt in Berlin seinen ersten USB-Pad-Controller, den ESI XJAM.

ESI XJAM

Beim ESI XJAM handelt es sich um einen generischen MIDI-Controller in Form einer 4×4 Pad-Matrix. Es stehen also insgesamt 16 Pads zur Verfügung. Hinzu gesellen sich sechs Endlos-Encoder und sechs Buttons zum Wechseln der Bänke, Setup, Repeat etc.. Alles zusammen steckt in einem kompakten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Robust genug scheint es zu sein, so dass es sich auch für den Einsatz auf der Bühne eignen sollte.

Die 16 Pads des ESI XJAM sind mit RGB-Farben hintergrundbeleuchtet und machen spielerisch einen guten ersten Eindruck. Die Pads können wahlweise Channel-Pressure oder polyphonen Aftertouch senden. Über einen TRS-MIDI-Ausgang können auch externe MIDI-Geräte angesteuert werden. Ansonsten erfolgt die Verbindung klassisch über einen USB-Port.

Programmiert wird der XJAM Pad-Controller über eine Editor-Software. Hierüber lassen sich unterschiedliche Konfigurationen speichern.

Der Preis für das ESI Audiotechnik XJAM wird sich voraussichtlich auf 150,- Euro belaufen. Ab Juni soll es im Handel erhältlich sein.