Superbooth 22: RME ADI-2/4 PRO SE, Wandler

Neuer RME Wandler mit mehr Ausgängen

Neben allerhand Synthesizern, Eurorack Modulen, Grooveboxen & Co. zeigt der ein oder andere Hersteller auf der diesjährigen Superbooth 22 auch neues Recording-Equipment. So haben wir am Stand von RME Audio einen neuen Wandler entdeckt, den RME ADI-2/4 PRO SE.

RME ADI-2/4 PRO SE

Mit Informationen zum ADI-2/4 PRO SE hält sich RME leider etwas zurück, viel war von den Mitarbeitern nicht herauszuholen. Grundsätzlich ähnelt der neue Wandler dem bereits länger erhältlichen ADI-2 PRO FS. Und von RME kennt man es ja, dass oft nur kleine, aber nicht unwichtige Features verbessert werden.

Die Vorderseite bietet entsprechend des ADI-2 PRO FS zwei Kopfhörerausgänge, die gewohnten Drehregler, Buttons und ein Display. Zusätzlich bietet der ADI-2/4 PRO SE aber einen weiteren Kopfhörerausgang. Laut RME handelt es sich hierbei um einen zusätzlichen Anschluss für Pentacon-Kopfhörer.

Auch auf der Rückseite gibt es kaum Veränderungen zum aktuellen ADI-2 Pro, allerdings fällt aus, dass die Klinkenausgänge beim auf der Superbooth gesichteten Wandler mit 3/4 beschriftet sind. Nimmt man den Produktnamen hinzu, wird der Wandler also über vier analoge Ausgänge verfügen. Oberhalb der USB-Buchse bietet der ADI-2/4 PRO SE dazu eine Trig-Out-Buchse. Sicherlich gibt es auch intern einige Verbesserungen.

Zum Preis gibt es leider noch keinerlei Informationen, aber voraussichtlich bis zum Ende des Jahres soll der ADI-2/4 PRO SE im Handel erhältlich sein. Sofern wir weitere Informationen dazu haben, werden wir diese News entsprechend updaten.