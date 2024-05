Superbooth 24: Knobula Echo Cinematic, Eurorack Effekt-Modul

Dub FX-Maschine

Das Eurorack Effekt-Modul Knobula Echo Cinematic wird auf der Superbooth 24 am Stand Z365 vorgestellt. Ohne Display und ohne Presets fokussiert sich das Modul auf das direkte Handling wie in den guten, alten Zeiten.

Knobula Echo Cinematic, Eurorack FX-Modul

Die Entwicklung von Echo Cinematic wurde von Dub-Musik der 70er- und 80er-Jahre inspiriert. Es vereint EQ, Delay und Reverb in sich. Beim klassischen Dub wurden analoge Tape-Delays über einen freien Kanalzug im Mischpult angeschlossen, so dass der Tontechniker den entstandenen Sound mit EQ und Effekt-Send-Reglern manipulieren, um immer neue Rhythmus-Texturen aus Rückkopplungsschleifen erzeugen konnte.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Echo Cinematic hat diese Komponenten zusammen mit einem Resonanzfilter und fünf verschiedenen Modulationsquellen integriert. Es verfügt über zwei unabhängige LFOs für die Modulation von EQ und Delay, eine Loop-Funktion mit 30 Sekunden Aufnahmezeit und Knob-Record-Funktion. Dazu kommen zwei CV-Eingänge, die sich auf jeden Regler zuweisen lassen.

Die EQ-Sektion des Moduls verfügt über drei Filtertypen: Shelf (Hoch-/Tiefpass), Peak und Comb, die in den Feedback-Loop oder in den gesamten Signalweg gepatcht werden können.

Das Delay bietet bis zu zwei Sekunden Verzögerungszeit mit Tap-Delay und Grid-Snapping-Funktion für eine Synchronisation mit dem Clock-Signal.

Das 24 Bit Reverb wurde von den anderen Knobula Cinematic-Modulen übernommen.

Alle Sektionen arbeiten in Stereo.

Knobula Echo Cinematic kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung wird voraussichtlich ab Juni 2024 erfolgen. Der Preis beträgt 350,- Euro.