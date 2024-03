Test: Hammond M-Solo Keyboard und Synthesizer

Die Reise-Hammond

Hammond M-Solo nennt sich der neueste und zweifelsfrei kleinste Spross aus dem Hause Hammond-Suzuki. Mit vier Oktaven, einem Fliegengewicht von unter 4 kg und einem attraktiven Preis stellt es die Antithese zur klassischen Hammond B3 dar. Doch wieviel „Hammond-Sound“ steckt in dem schlanken und schicken Keyboard?

Übersicht zur Hammond M-Solo

Beim Auspacken war ich überrascht, wie kompakt die Hammond M-Solo gebaut ist. Erhältlich in Schwarz oder Burgunderrot, wirkt das Kunststoffgehäuse hochwertig und das Design zeitlos. Mit ihren leicht gelblichen Tasten setzt die M-Solo ein klares Retro-Signal, passend zum Konzept des Instrumentes. Insgesamt sechs verschiedene Klangerzeugungen finden sich in der M-Solo: die Orgeln B3, Vox, Farfisa, ACE Tone sowie eine String-Machine (genannt Ensemble) und ein virtuell analoger Synthesizer. Persönlich hätte ich mich noch über die Pfeifenorgel XK-4 gefreut, aber die bleibt leider außen vor. Im Gegensatz zu echten Waterfall-Tastaturen haben die Tasten der M-Solo auf der Vorderseite eine Einbuchtung. Ich würde aber nicht so weit gehen, von einer Synthesizer-Tastatur zu sprechen, da sich der Druckwiderstand eher nach Waterfall anfühlt.

Anschlüsse der Hammond M-Solo

Auf der Rückseite befinden sich die zu erwartenden Anschlüsse: Kopfhörer, Stereoausgang, ein Aux-Eingang über Miniklinke samt eigenem Lautstärkeregler; zwei Pedale (Leslie und Expression, mit umschaltbarer Polarität), USB und MIDI In und Out. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 12 V Netzteil, das dank einer Zugentlastung einen ziemlich sicheren und bühnentauglichen Eindruck hinterlässt. Der klassische 11-polige Anschluss einer externen Hammond fehlt hingegen.

Hammond M-Solo spielt Hammond B3

Wenn schon Hammond draufsteht, erwartet man natürlich eine waschechte B3 bzw. eine gutklingende Kopie. Die Hammond M-Solo nutzt die gleiche Physical-Modeling-Klangerzeugung wie die XK-4 („Modeled Tonewheel 2“, kurz MTW-2) und simuliert jedes einzelne Tonewheel mit einem eigenen Algorithmus. Dabei wird auch das ursprüngliche Verhalten der unterschiedlichen Tastenkontakte der B3 nachgeahmt. Drückt man eine Taste langsam, werden die einzelnen Tonewheels nacheinander zugeschaltet, wie beim großen Vorbild auch. Der Keyklick lässt sich über spezielle Tastenkombinationen in sechs Stufen einstellen, ebenso das Leakage und die Grundstimmung des Instrumentes.

An Bedienelementen findet man alles, was man von einer B3 erwarten würde. Etwas ungewohnt sind die ungerasterten Zugriegel, die eigentlich Schieberegler sind und etwas weniger haptisches Feedback geben, als man es sich von einer Hammond XK-4 oder Uhl X4 gewohnt ist. Für andere Funktionen – vor allem zur Editierung des integrierten Synthesizers – ist die fehlende Rasterung wiederum ein Vorteil.

Linker Hand liegt der Vibrato-Scanner mit der üblichen Anordnung Vibrato 1, Chorus 1, Vibrato 2 etc. Die Leslie-Simulation befindet sich direkt über den Tasten und wird über die Schalter Fast (wählt zwischen Fast und Slow mit einer gewissen Beschleunigungs- und Bremsphase) und Stop (schaltet die Rotoren ab) gesteuert. Die Percussion reagiert wie gewohnt und deaktiviert automatisch das 1′-Register, wie dies bei den klassischen Tonewheel-Modellen üblich war. Bleibt noch der Overdrive-Effekt, mit dem die B3 in eine angenhme Zerrung gefahren werden kann.

Hammond M-Solo spielt Vox Continental

Die Vox Continental war wohl die markanteste Transistor-Orgel der 60er-Jahre und klingt etwas nasaler, agressiver und „quäkiger“ als eine B3. Die Zugriegel orientieren sich am Original, kombinieren dabei aber die unterschiedlichen Zugriegel-Sets beider Manuale. 7 Fußlagen können miteinander kombiniert werden, während die beiden obersten Zugriegel die Lautstärken der Schwingungsformen (Sinus und Dreieck) steuern.

Farfisa

Die italienische Farfisa Orgel hatte eigentlich keine Zugriegel, sondern Kippschalter zur Kombination der einzelnen Register, die nach Orchesterinstrumenten benannt waren, aber nur entfernt wie ihre Vorbilder klangen. Dank der Zugriegel bietet die Hammond M-Solo eine Art aufgebohrte Farfisa mit stufenlosen Registern, was die klanglichen Möglichkeiten entschieden erweitert.

Ace Tone

Ace Tone nannte sich eine japanische Transistororgel, die in den 1960er-Jahren von

„Mr. Roland“ Ikutaro Kakehashi entwickelt wurde. Sie klingt weicher und weniger markant als die beiden anderen Transistororgeln.

String Ensemble

Eine interessante Klangquelle ist das (String-) Ensemble, das keinem konkreten Vorbild nachgebaut zu sein scheint, aber mit einem authentischen 70er-Jahre Sound überzeugt. Nebst Streichern in drei Fußlagen können auch synthetische Chorstimmen (Männer in 16′ und 8′ und Frauenstimmen in 8′ und 4′) hinzugemischt werden. Mit ein bisschen Chorus gelingen mit wenigen Handgriffen synthetisch-psychedelische Klänge.

Die Hammond M-Solo kann auch Synthesizer

Die letzte und etwas überraschende Klangerzeugung ist ein virtuell-analoger Synthesizer, der über die Zugriegel editiert und trotz der überschaubaren Anzahl an Parametern ziemlich amtlich klingt. Das Rohmaterial stammt von zwei Oszillatoren, deren Schwingungsform – Dreieck, Sägezahn und Rechteck – nur gemeinsam über die Percussion-Taster gewählt werden kann. Der zweite Oszillator kann bis zu einer Oktave gegenüber dem ersten verstimmt werden. Dank des langen Regelweges des Zugriegels gelingt dies sehr feinfühlig. Etwas verwirrend ist, dass die Verstimmung nur in eine Richtung (nach unten) möglich ist, aber eigentlich ist es kein Problem, bloß ungewohnt. Bei gewählter Rechteckschwingung steuert dieser Zugriegel die Pulsbreite, während der zweite Oszillator stumm bleibt.

Das Tiefpassfilter, dessen Flankensteilheit nicht weiter spezifiziert wird, gehört zur sanfteren und schöngeistigen Sorte und erzeugt auch bei aufgezogener Resonanz einen vollen Klang, die übrigens nicht bis zur Selbstoszillation reicht. Zwecks Modulation sind zwei Hüllkurvengeneratoren verbaut: Attack und Decay für das Filter, während der VCA zusätzlich über eine Release-Phase verfügt.

Dies ist eigentlich schon alles, was es an Parametern zu berichten gibt, zyklische Modulationen über einen LFO sind nicht möglich. Mangels eines Pitch-Rades dienen die Leslie-Bedienelemente als Pitchbender, wie man es von späteren ARP Odyssey Modellen kennt. Doch im Gegensatz zum ARP ist beim Hammond M-Solo das Pitchbending nicht druckempfindlich, sondern wird bloß eingeschaltet: Halbton hoch oder runter, was musikalisch keinerlei Mehrwert darstellt, da man auch die entsprechende Taste auf dem Keyboard spielen könnte. Besser wäre es gewesen, auf dieses Pseudo-Pitchbending zu verzichten, um das Leslie auch für den VA-Synthesizer nutzen zu können. Man sollte bestimmt nicht zu viel erwarten, aber klanglich vermag der kleine Synthi des M-Solo zu überzeugen, vor allem mit warmen Pads und strahlenden Strings.

Effektsektion im M-Solo Keyboard

Nebst der obligaten Leslie-Simulation bietet die M-Solo Overdrive und Delay respektive Reverb. Das Overdrive reicht von einer angenehmen Sättigung bis zu einer mittleren Verzerrung und klingt ziemlich „analog“ und musikalisch. Ist die Klangerzeugung auf Ensemble oder Synthesizer geschaltet, steuert dieses Poti einen Chorus-Effekt, der kaum zu den besten seiner Fachs gezählt werden kann, aber die Klänge angenehm breit macht.

Delay und Reverb teilen sich ein Poti, das von der Mittelstellung nach links drehend das Feedback des Delays steuert und nach rechts die Dauer des Reverbs. Die Delay-Zeit bleibt konstant, was musikalisch kaum sinnvoll nutzbar ist, es sei denn, man möchte im immer gleichen Tempo spielen. Was wahrscheinlich als Vereinfachung gedacht war, entpuppt sich in der Praxis als ein eher sinnloses Design. Besser wäre es, das Delay wegzulassen und stattdessen dem gut klingenden Reverb auch einen Federhall zu spendieren. Ein weiterer Effekt ist übrigens der Vibrato-Scanner der B3, der auch bei den anderen Orgel- und Synthmodellen funktioniert, was zwar nicht ganz authentisch, aber klanglich ergiebig ist.

Das Hammond M-Solo in der Praxis

Die Hammond M-Solo ist ein Instrument von angenehm überschaubarer Komplexität. Alle Funktionen der M-Solo lassen sich auf einen Blick erfassen; wer sich mit dem Grundprinzip elektrischer Orgeln (und analoger Synthesizer) auskennt, kann sofort loslegen und wird die Bedienungsanleitung nur selten zur Hand nehmen müssen. Lohnen könnte sich dies trotzdem, da sie für alle Orgelmodelle bekannte und interessante Klangbeispiele auflistet. Wer schon immer mal wissen wollte, wie Ray Manzarek seine Vox bei Light my Fire registrierte, wird hier fündig. Dass nur drei Speicherplätze zur Verfügung stehen, störte mich im Test keineswegs, da ich sie ohnehin im „Manual-Modus“ spielte. Anders würde es wahrscheinlich aussehen, wenn ich mit der M-Solo aufwendige Shows mit einer Coverband spielen wollte, wo jeder Song eine neue Registrierung erfordert. Aber ehrlicherweise ist die M-Solo nicht dafür gedacht. Eher sehe ich sie als Instrument zum Jammen, in Ergänzung zu einem Flügel, E-Piano oder Synthi. Meistens spielte ich einhändige Soli auf der Hammond M-Solo – womit die Namensgebung geklärt sein sollte – und begleitete mich auf dem Rhodes. Das Umgekehrte geht natürlich auch, dank eines Schwellerpedals konnte ich die Akkorde der Orgel dynamisch dem Rhodes Solo anpassen. Richtig fett klingt M-Solo kombiniert mit einem Minimoog. Mit einem Downtempo Funkbeat aus Logic entsteht so im Handumdrehen ein grooviger Song.

Puristische Keyboarder könnten auch ganze Konzerte auf der M-Solo spielen. Wenn man sich auf die Begleitung konzentriert, sollte man mit dem begrenzten Tonumfang zurecht kommen. Die Einfachheit der M-Solo ist gleichzeitig ihr größter Feind: Die M-Solo ist ausschließlich monotimbral und lässt sich nicht durch ein angeschlossenes MIDI-Keyboard (und allenfalls einer Pedaleinheit) zu einer mehrmanualigen Orgel ausbauen. Sie wird immer ein einmanualiges Instrument bleiben und eignet sich deshalb nicht als „Einstieg in die Orgelwelt“. Wer solche Funktionen sucht, müsste zu anderen Modellen greifen.

Der Wettbewerb zur Hammond M-Solo

Die M-Solo mag die kompakteste und leichteste virtuelle Tone-Wheel-Orgel am Markt sein (mit normal großen Tasten), die günstigste ist sie wahrscheinlich auch, doch für nur wenig mehr Geld bekommt man eine Crumar Mojo, die mit fünf Oktaven, Split-Möglichkeit und integrierten E-Piano-Klängen viel flexibler ist als eine Hammond M-Solo. Und klanglich sei sie laut verschiedener Musiker auf vergleichbarem Niveau.

Die Hammond XK-4 bietet nebst weitreichenden Editiermöglichkeiten auch eine gutklingende Pfeifenorgel, mehr Effekte, fünf Oktaven und viel mehr Speicherplätze. Sie kostet aber das Doppelte und wiegt das Dreifache der M-Solo. Die wahre Stärke der M-Solo ist die kompakte und leichte Bauweise. Die ideale Hammond für Reisende, um sich abends im Hotel die Zeit zu vertreiben. Hammond bietet auch eine passende Tasche zur M-Solo zu einem günstigen Preis an.

