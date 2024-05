Superbooth 24: Melbourne Instruments Delia, polyphoner Synthesizer

@Filterpad Naja, Parametersprünge lassen sich auch anderweitig vermeiden. Das mit der „Abholerei“ funktioniert. Aber ok, dass man den Wert nicht erst „erdrehen“ muss, ist dann schon nochmal was anderes ^^… Was mir an dem Synthesizer eigentlich noch viel besser gefällt… Die Anzahl an roten Tastern ^^…. Ich mochte die Form dieser Taster schon immer, und dann noch so viele. Der ist einfach schön anzuschauen.