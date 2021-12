CLAP, Neues Open Source Audio Plug-in Format

Neben der mit einigen interessanten neuen Features ausgestatteten Version 2.5 des Plug-ins MFM (More Feedback Machine), das u-he vorgestellt hat, arbeiten das Team um Urs Heckmann sowie weitere Hersteller offensichtlich an einem neuen Audio Plug-in Format namens CLAP. Fast schon nebenbei erwähnt Urs Heckmann in einem Forum Post zum MFM Update 2.5, dass man sich bitte nicht über die erweiterte Installationsoption CLAP wundern soll. Im Original schreibt er dazu:

„And you might ask yourself where is that large automobile what’s that CLAP option in the installer?

Good question, glad you asked. It’s a new open-source plug-in format we are co-developing with Bitwig and some other collaborators. It’s still very much work in progress right now. We hope to have a working beta version available in the coming months. Stay tuned.“