Test: Apple Logic Pro 10.7, Digital Audio Workstation

Apple goes 3D Audio

Apple goes Spatial Audio – das ist durch die Veröffentlichung der Apple AirPods Max, Pro und der neuen AirPods Gen. 3 abzusehen. Der 3D Sound mag zwar manchem High-Ender nicht so gefallen – aber auch dieser muss zugeben: Eindrucksvoll ist das allemal. Mit den AirPods Max Filme, wie „Gravity“ mit Dolby Atmos anzusehen ist ein ganz besonderes Vergnügen, was auch viele Kinosäle so nicht transportieren können. Auch diverse Musik-Tracks überraschen neuerdings mit herumfliegenden Effekten und Instrumenten. Auch wenn wir Altvordern das nur ungern zugeben wollen: Das ist die Zukunft.

Nun, wer schon einmal mit Photoshop gearbeitet hat und versucht hat, ein korrektes 3D-Objekt zu erstellen, der wird gemerkt haben: Das ist wirklich nicht leicht. Und ich glaube, deswegen sollten wir auch die Hände von 3D-Audio lassen … oder?

ANZEIGE

Apple Logic Pro 10.7 – was ist neu?

Ich nehme an, Sie haben Zeit mitgebracht? Wie so oft scrollt man sich bei den Logic Pro Release Notes einen Wolf. Unzählige Bugfixes und Mikrofunktionen wurden hinzugefügt. So gibt es nun diese bahnbrechende Änderung: „Das Aktivieren der Bypass-Schaltfläche für die Automation im Kanalstreifen blendet nun die Automationsdaten aus, anstatt sie zu verbergen“. OK, darum soll es hier aber nicht gehen. Wir konzentrieren uns auf die „Major Features“ und diese lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Neue Funktionen, wie Dolby Atmos Support etc. Neue Samples, Loops, Instrumente, Drum-Kits etc. Unterstützung für die neuen M1 Chips des MacBook Pro Verbesserung der Stabilität, der Performance und des Handling

Die Basisfunktionen von Apples DAW Lösung haben wir in diversen Artikeln bereits ausführlich besprochen. Sowohl den Versionen 10.5 und 10.6. haben wir uns ausführlich gewidmet. Hier geht es also nur um die Verbesserungen der neuen Version 10.7.

Apple Logic Pro 10.7: Neue Funktionen

Der Elefant im Raum ist natürlich 3D Audio. Wie eingangs erwähnt, ist das sicherlich das neue Haupt-Feature der neuesten Version. Und wie ebenfalls angedeutet, werden sich viele User fragen „Wozu?“ und „Kann ich das?“.

Das „Wozu?“ werden Sie spätestens dann merken, wenn alle anderen Producer die Aufträge bekommen und der 3D-Zug ohne Sie abgefahren ist. Ja, ich weiß: Stereo wird Mainstream bleiben, aber es gibt tatsächlich keinen einfacheren Weg in die Dolby Atmos Welt einzusteigen, wie mit Logic Pro! Einfach? Kann das sein?

Nun, lassen Sie mich konkreter werden: Die Funktionalität, Audio-Objekte im 3D Raum zu platzieren ist wirklich extrem einfach in Logic Pro implementiert. Aber ob der Track mit permanent herumwirbelnden Spuren wirklich besser klingt, das sei dahingestellt. Also bitte nicht nach dem „Viel hilft viel“ Motto vorgehen, sondern sich langsam an das Thema herantasten.

Dolby Atmos in der Praxis

In der Praxis bedeutet das: Sie haben einen Song mit einigen Spuren, wie zum Beispiel den Billie Eilish Demo-Track „Ocean Eyes“, der als kostenloses Demoprojekt bei Logic dabei ist.

Voraussetzung für diese Funktion ist ein Kopfhörer – und idealerweise ein Apple AirPods Max, Pro (neueste Firmware) und AirPods Gen. 3.

Und hier ein kleiner Quickstart Guide:

Im Menüpunkt „Mix“ Auf Dolby Atmos klicken und bei „3D Audio“ Dolby Atmos auswählen.

Stellen Sie die Buffersize des Projekts auf 512 Samples (oder höher).

Dadurch wird sich auf der Masterspur das Plug-in „Dolby Atmos“ einstellen

Dort im Plug-in das Monitoring-Format auf „Binaural Audio“ ändern (Standard ist 7.1.4)

Dann öffnen Sie die Mixeransicht und im Bereich „Ausgabe“ (dort, wo bisher überall Stereo ausgewählt war) steht nun „Surround“. Unter dem Spur Symbol ist eine kleine Grafik hinzugekommen. Hier ein Rechtsklick und „3D Object Panner“ wählen.

Danach ein Doppelklick auf das Symbol und schon können Sie die Spur im Raum platzieren. Mit dem Dolby Atmos Plug-in können Sie dann räumlich sehen, wo die Klangquelle hinbewegt wird.

Sehr cool und wirklich nicht schwer. Ich bin beeindruckt, wie es Apple wieder einmal geschafft hat, eine eigentlich komplexe Thematik so intuitiv umzusetzen. Ein paar Klicks und Mausbewegungen und schon ist die Stimme oben rechts im Raum. Wichtig: Beim Surround-Panner wird alles zum Master geroutet. Mit dem 3D Objekt Panner werden die Effekte auf das Plug-in geroutet.

Insgesamt wurden 13 Plugins in Logic Pro 10.7. mit einer Surround-Funktion ausgestattet. So kann man z. B. mit dem Tremolo oder dem Space Designer die Audio-Objekte im Raum dynamisch bewegen.

Abschließend zu 3D Audio/Dolby Atmos noch mal der Hinweis: Ja, das wird kommen, denn die Effekte sind mit einem normalen Kopfhörer auch sehr gut wahrzunehmen. Wenn Sie hier mitspielen wollen, dann ist Logic Pro 10.7. DAS optimale Tool dafür. Und falls ich es noch nicht erwähnte: Diese Funktion ist kostenfrei mit dem Upgrade auf 10.7. dazugekommen. Logic Pro 10.7. kostet im Apple Store weiterhin 199,99 Euro.

ANZEIGE

Der optimierte Step-Sequencer

Der Step-Sequencer wurde ebenfalls gepimpt. Die Sequencer-Funktion in Logic wurde lange sehr stiefmütterlich behandelt, aber seit der Version 10.5 hat sich hier viel getan. Mit 10.7. sind weitere Features dazugekommen, auf die viele Anwender gewartet haben:

Neuer Live-Aufnahme-Modus für die Echtzeit-Aufnahme von Noten- und Automationsereignissen in Zeilen.

Im Live-Aufnahmemodus können Quantisierung, Velocity und Notenlänge individuell aktiviert oder deaktiviert werden.

Neuer Step-Record-Modus zur schrittweisen Erfassung von Noten- und Automationsereignissen bei laufender oder gestoppter Pattern-Wiedergabe.

Der neue Mono-Modus erlaubt es, nur einen Notenschritt pro Spalte zu aktivieren.

Der neue Legato-Modus erweitert Schritte mit einem Gate-Wert von 100 % um einen Tick, um Legato-Performances von Instrumenten auszulösen, die auf Legato eingestellt sind.

Dies sind nur die wichtigsten Punkte auf einer ellenlangen Liste von Optimierungen und neuen Funktionen.

DAW Apple Logic Pro 10.7: Und sonst?

Es gibt über 2.800 neue Loops, über 230 neue Instrumente, 50 neue Drum-Kits und viele Bugfixes und Optimierungen. Ein weiterer Punkt ist die Verbesserung und Anpassung an das Ende Oktober vorgestellte neue MacBook Pro mit den M1 Pro und M1 Max Prozessoren. Hier verspricht Apple wahrlich Wunder und wer bei der Keynote aufmerksam zugesehen hat, der sieht in einer kurzen Demo, wie auf einem neuen MacBook Pro über Logic 10.7 ein Orchester-Track mit über 1.500 Spuren wiedergegeben wurde. Die Prozessorauslastung war dabei gerade einmal 70 %. Ich habe die Gelegenheit bekommen, ein neues 16“ MacBook Pro zu testen und werde in einem Bericht in Kürze über meine Erfahrungen mit dem Gerät berichten.

Zusammenfassung

Man darf mir gerne ein gewisses Fanboy-Tum beim Hersteller aus Cupertino andichten, aber auch Skeptiker müssen zugeben, dass Logic Pro aktuell die DAW ist, mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Es steht mittlerweile den „Großen“ nicht mehr hinterher und im Gegenteil: Ableton, Cubase und Co. müssen sich gehörig strecken, um beim Angebot von Apple mithalten zu können. Hier entscheiden mittlerweile mehr der Geschmack und die Gewohnheit als die Qualität.

Vielleicht kann der „Studio Dinosaurier“ Pro Tools in seiner Ultimate Version noch das ein oder andere Feature mehr aus dem Hut zaubern, wie z. B. das proprietäre HD/HDX-DSP-System, aber auch dieses Feature unterstützt Logic Pro seit der Version 10.6.

Als Gegenargument muss man immer die Markenbindung an Apple nennen, denn unter Windows oder gar Linux ist Logic nicht zum Laufen zu bringen. Und ob es 2021 noch eine aktive Hackintosh Szene gibt, das bezweifle ich – Apple unternimmt ja einiges, damit das kaum noch Spaß macht.

Außerdem: Professionelle Anwender sind mit der Kombination Mac Pro / iMac / MacBook Pro und Logic Pro auch für die Zukunft bestens ausgerüstet.

Als weiteren, tja wie soll ich nennen, schwierigen Punkt habe ich gehört, dass man Apple unterstellt, dass der Hardware-Hunger von Logic Pro über die Jahre sehr gewachsen ist und die Software zwar kostengünstig ist, aber man „gezwungen“ wird, immer wieder neue Hardware zu kaufen. Dem kann ich nur bedingt zustimmen. Ja, wenn ich sehr große Projekte mit Spatial Audio und Massen von Plug-ins bearbeite, dann kann der Prozessor nicht schnell genug sein. Aber die Dinge, die ich mit meinem iMac i5 vor 2,5 Jahren machen konnte, die klappen mit 10.7 immer noch genauso performant.

Mehr dazu – wie schon angekündigt – im Anwenderbericht im Vergleich zum MacBook Pro.