Apple Logic X 10.6 ist da – DAW-Update für bessere Performance?

Kleine Verbesserungen, schnellere Geschwindigkeit?

Erst am vergangenen Dienstag hat Apple seine ersten Mac-Computer mit M1-ARM-Prozessor vorgestellt sowie die Einführung des nächsten macOS-Betriebssystem Big Sur vollzogen, nun hat Logic das dazu passende Update erhalten. Mit der neuen Version 10.6 soll Logic bereit für Big Sur und die neuen, ab nächster Woche erhätlichen, Macs sein und von der gesteigerten Performance profitieren. Somit ist Logic – neben den anderen großen Apple Software Final Cut, Motion etc., die gleichzeitig ihr Update erhalten haben – eines der ersten Programme, das darauf abgestimmt ist.

Auch wenn Big Sur mittlerweile zum Download bereitsteht, kann man derzeit nur von einem Update abraten. Die ersten Hersteller haben bereits Newsletter verschickt, in denen zu lesen ist, dass man versucht, die eigene Software schnellstmöglich zu macOS 11 kompatibel zu machen. In der Praxis dauert das aber seine Zeit, wie ihr in unserer Kompatibilitätsliste zum letzten macOS Catalina nachlesen könnt. Sobald die ersten positiven Meldungen hinsichtlich eines Big Sur Updates zu vernehmen sind, werden wir solch eine Liste auch für macOS 11 veröffentlichen.

Neue Features in Apple Logic X 10.6

Neben der Kompatibilität zu den ARM-Prozessoren bringt Logic 10.6 aber auch einige kleinere Verbesserungen mit sich. Neben den typischen Bugfixes ist es nun möglich, die iOS App Logic Remote als Controller für Logics Step-Sequencer zu nutzen. Beats auf dem iPhone/iPad zusammen bauen und danach elegant auf dem Mac weiter bearbeiten und nutzen, ist nun also möglich.

Darüber hinaus lässt sich die komplette Novation Launchpad Serie nun in Logic als Control Surface nutzen. Ideal um Loops o. ä. abzufeuern.

Im folgenden Video könnt ihr die neuen Features in Aktion erleben:

Auch wenn das Update 10.6 funktionstechnisch relativ mager ausfällt, macht Apple seine DAW Logic logischerweise fit für die neuen Macs. Was an Performance-Steigerungen möglich ist, werden wir in den nächsten Wochen erfahren.

Die komplette Liste der Verbesserungen in Logic Pro 10.6 hat Apple auf folgende Website zusammengestellt:

Das Update auf Version 10.6 ist für alle Logic User kostenlos. Wer neu bei Logic einsteigt, erhält die Software für einen Preis von 229,99 Euro. Den Test zur Version 10.5 findet ihr hier. Als Systemvoraussetzung gibt Apple macOS 10.15 (Catalina) an.