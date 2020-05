Test: Apple Logic Pro X, Digital Audio Workstation

Das Mega-DAW-Paket im großen Überblick

Wer hätte das gedacht, mit Logic Pro X hat Apple in unseren Augen, die beste Digital Audio-Workstation für MAC auf den Markt gebracht. Im Juli 2013 wurde Apple Logic Pro zum ersten Mal vorgestellt und seitdem laufen erweitert. Den Test zu den Neuheiten der aktuellsten Version Apple Logic Pro X 10.5, finden Sie hier.

Der große Überblick – Das ganze Paket Apple Pro Logic X

Nun wird es aber Zeit, sich nochmals das ganze Paket anzusehen. Seit Jahren berichten wir über die vielen kleinen Updates die es mit der Zeit gab. In diesem Artikel ist aber das große Ganze von Bedeutung.

Wir geben Ihnen eine Übersicht über das gewaltige Leistungspaket dieser außergewöhnlichen Digital Audio Workstation. Wir möchten aber auch für die Jüngeren unter den Lesern, ein wenig über die Entstehungsgeschichte und Vergangenheit von „Logic“ erzählen:

Von Notator zu Logic

Was ist Logic Pro X, werden sich viele Windows-Nutzer vielleicht fragen und das aus gutem Grund, denn Logic ist seit der Version 6 nur noch für den Mac erhältlich. Ursprünglich wurde die Software von der deutschen Firma Emagic entwickelt und vertrieben, im Jahre 2002 jedoch vom heutigen Branchenriesen Apple aufgekauft. Die erste Version, die als offizielles Apple-Produkt vertrieben wurde, war die Version 7.

Heutzutage würde man Logic Pro allgemein als DAW (Digital Audio Workstation) bezeichnen. In den Anfangstagen war es ein reiner MIDI-Sequencer, der seinen Ursprung in der Software Notator für den Atari ST hatte. Selbst heute gibt es noch Musiker, die auf das MIDI-Timing der Atari/Notator-Kombination schwören und beides weiterhin zum Ansteuern externer Klangerzeuger nutzen.

Von Emagic zu Apple

Mittlerweile ist das Programm ebenso wie die Konkurrenzprodukte Cubase oder Digital Performer (um nur einige zu nennen) zu einer mächtigen und äußerst vielseitigen Musikproduktionsumgebung angewachsen. Nach Einführung der ersten Software-Klangerzeuger in Version 4 mussten diese noch kostenpflichtig dazu erworben werden, doch das änderte sich mit Logic 6, welches alle Klangerzeuger standardmäßig beinhaltete.

Was war geschehen? Kurz gesagt, es wurden die Türen des einst so offenen Audio/MIDI-Sequencers geschlossen und nur derjenige bekam Zutritt, der sich einen Computer von Apple zulegte und der sich zweitens damit abfand, keine VST-Plugins mehr zu benutzen, denn nur noch die Audio Unit Schnittstelle wurde unterstützt. Es gab zu dieser Zeit einfach so gut wie keine AU-Plugins von Drittanbietern, wodurch das Programm etwas an Attraktivität verlor. Der Vorteil wiederum war, dass Logic im Vergleich zu den Konkurrenz-DAWs sagenhaft stabil lief, was zum Großteil am Ausschluss der VST-Plugins lag. Mittlerweile ist die AU-Schnittstelle aber längst etabliert und so gut wie alle Drittanbieter-Plugins sind dafür verfügbar.

Von der Diskette zum App-Store

Wurde Logic anfangs noch in verschiedenen Versionen (Platinum/Gold/Silber) angeboten, gab es ab Version 7 nur noch zwei Unterteilungen (Pro/Express). Mittlerweile gibt es nur noch die Pro-Version. Für Anfänger hält Apple GarageBand bereit, was mit Logic Pro aber voll kompatibel ist, d.h. GarageBand-Projekte können in Logic geöffnet und weiterbearbeitet werden.

Auch die Vertriebsform hat sich in den Jahren radikal verändert. Angefangen bei Steckmodulen für den Atari, über Floppy-Disks für Mac und PC, führte die Verbreitungs-Evolution hin zum rein digitalen Vertrieb im Apple App Store. Konnte man die Version 8 und anfangs auch Version 9 noch als DVD-Package mit allen zusätzlichen Inhalten im Handel kaufen, sind nun alle Vertriebswege außerhalb des App Stores gekappt worden. Für alle, die lieber etwas in de Händen halten, mag das etwas befremdlich sein, aber es hat auch Vorteile. Neben den Vorteilen für unsere Umwelt hat Apple nämlich mächtig an der Preisschraube gedreht und so gibt es Logic Pro X mit allen Inhalten, die je erstellt wurden für 179 Euro im App Store. Zum Vergleich: Logic Pro 9 hat zu Anfang noch 499 Euro (UVP) gekostet und Cubase oder Ableton Live sind preislich ähnlich angesiedelt. Würde Apple seinen App-Markt auch für den PC öffnen, müsste sich die Konkurrenz wohl warm anziehen.

Das Gesamtpaket als Download im App-Store

Zugegeben, der Download aller Inhalte braucht schon etwas Zeit, zumal Apple diesmal eine außerordentliche Menge an frischen Sample-Drums im Verbund mit dem virtuellen Drummer serviert. Allein das macht schon ca. 30 GB an Daten aus. Zum Glück müssen aber nicht alle Inhalte auf einmal geladen werden. Greift man auf die installierte Version zu, erscheinen bei vielen Sound- und Samplepaketen kleine Wölkchen. Sie haben es erfasst, die speicherintensiven Inhalte liegen nämlich erstmal nur in der Cloud. Möchte man nun zum Beispiel die Pro-Springs verwenden, reicht ein Klick auf das Wolkensymbol und der Content wird automatisch hinzugefügt.

Notation seit Notator

Die umfangreichen Notationsmöglichkeiten Machenten bereits den Emagic Notator zu einem weit Partner für Komponisten von Schlager über Hip Hop bis Filmmusik. Mal schnell eine Partitur oder Tabulatoren für den Gitarristen aus dem Projekt ausdrucken – kein Problem.

Die aktuell integrierten Notationsmöglichkeiten sind seitdem enorm gewachsen und bieten ein mächtiges Paket an Features für alle Anwendungen.

In dem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass Logic Pro X auch ältere Projekte bis zur Version 5 öffnen kann, was vorher nur über Umwege möglich war. Für jemanden, der schon länger mit Logic arbeitet, ist das eine gute Nachricht.

Logic Pro X – der all-in-one Gedanke

Für Einsteiger- aber auch Profi-Produzenten, ist mittlerweile auch das Gesamtpaket sehr attraktiv, da an Sample-Instrumenten, Effekten und Klangerzeugern bis hin zu den Apple Loops und nun auch Apple Live Loops (eine Art Ableton Live Variante), alles an Bord ist, was das Herz begehrt und ohnehin zuviel um alles einmal durchzuprobieren.

Bei der Tonhöhenbearbeitung im Stile von Melodyne hatte die Konkurrenz lange die Nase vorn, doch mit durch die Einführung von Flex-Pitch hat auch hier Apple Logic Pro X eine gleichwertiges Werkzeug im Paket.

Sieht man sich die vor allem die Synthesizer, Effekte und Sample-Librarys genauer an, spielt Apple Pro Logic ganz oben mit in der Liga. Und das gerade mal für 229,- Euro. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, hängt aber auch mit der Apple-Strategie „Hardware first“ zusammen.

Klangerzeuger

Die Klangerzeuger-Palette wird mit jeder Version weiter ausgebaut. Mit dem neuen Sampler, der ES-Reihe von Softsynths und Keyboard-Emulationen über den Physical Modeling Synth Sculpture bis zum Vocoder Evoc gibt es eine gewaltige Auswahl an wirklich potenten Logic-internen Klangerzeugern. Auch die Keyboard-, Clavinet- und Orgelemulationen wurden für Pro X komplett überarbeitet und stetig erweitert. Besonders erwähnenswert ist z. B. der Softwaresynth Alchemy, der 2015 hinzukam.

Effekte

Es gibt an internen Plugins so ziemlich alles, was man beim Musikproduzieren so benötigen könnte. Alles aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, doch was bei Logic Plugins ein „Designer“ im Namen trägt, soll hier hervorgehoben werden. Den Anfang hat dabei der Space Designer gemacht, ein True Stereo/Surround-Faltungshall, der inklusive großer Bibliothek von Stereo- und Surround-Impulsantworten daher kommt.

Als nächstes folgte der Delay Designer, ein Delay-Effekt, bei dem man Einzelreflektion separat im Zeitraster setzen und manipulieren kann.

Seit Version 9 wurden Gitarristen mit dem Amp Designer und dem Pedalboard beschenkt, welche der Emulation verschiedenster Gitarrenverstärker, Boxen und Bodentreter dienen.

Amp Designer

Der Amp Designer und das Pedalboard erblickten erstmals in Logic Pro 9 das Licht der Audiowelt und beide wurden erfreulicherweise erweitert.

Zu Beginn des AMP-Designers gab es nur 3 verschiedene virtuelle Mikrofone, ein U87-, SM 57- und ein R121-Bändchen, inzwischen sind ein MD421, ein RE20, ein C414 und ein e609 dazu gekommen. Die Mikrofon-Hersteller werden im Amp Designer aus lizenzrechtlichen Gründen nicht benannt, aber wer sich etwas mit Mikrofonen beschäftigt, erkennt sie sofort. Die stufenlose Positionierung der Mikrofone vor dem virtuellen Lautsprecher ist natürlich geblieben und erleichtert die Feinabstimmung ungemein.

Hier ein Überblick an verfügbaren Amps, Heads und Mics: (am besten Screenshot vergrößern)

Bass Amp Designer

Ergänzen zum Amp Designer gibt es seit 2013 auch den Bass Amp Designer, welcher je drei virtuelle Verstärker, Boxen und Mikrofone beinhaltet. Er ist ähnlich wie der Amp Designer aufgebaut, mit dem Unterschied, dass zwischen DI-Signal und dem Verstärkerklang übergeblendet werden kann.

Das DI-Signal ist keineswegs einfach das cleane aufgenommene Bass-Signal, sondern eine Emulation einer bekannten luxuriösen DI-Box, dem Bild nach zu urteilen, der Avalon U5. An Lautsprechern gibt es den 8×10″ Klassiker, eine 15″ Flip Top Box und eine als Modern Cabinet bezeichnete Box mit 15″, 10″ und zwei 6″ Treibern. Die Bassverstärker-Emulationen besitzen zwei Direct Outs, was den Einsatz separater Impulsantworten zur Lautsprecher-Emulation möglich macht. Die Besonderheit dabei ist, dass der Abgriff hinter dem Preamp sowie hinter dem Power-Amp erfolgen kann, was dem Bass-Signal zusätzliche Endstufen-Sättigung geben kann. Den Power Amp – Direct Out würde ich mir auch für den Amp Designer wünschen.

Das Ganze klingt ebenso wie der Amp Designer nicht schlechter als NI Guitar Rig oder Amplitube und wird von mir fürs Sounddesign und zur Bearbeitung von Synthbässen gern genutzt. Zur Aufnahme von richtigen Gitarren und Bässen benutze ich persönlich lieber externe analoge Prozessoren, wie meinen Sansamp oder meine Laney Vollröhre mit Kompression schon vor der Aufnahme. Da kommt Software einfach nicht ran, doch die Boxen-Simulationen nutze ich hingegen auch da sehr gern.

Neuzugänge auf dem Pedalboard

Mittlerweile gibt es in Logic Pro X weit mehr als 100 verschiedene Bodentreter auf dem Pedalboard. (Hab sie jetzt nicht genau gezählt). Interessant ist z.B. ist der Tube Burner, ein digitaler Röhrenverzerrer, der von Crunch bis total zerstört alles beherrscht, was (Röhren-)Verzerrung so interessant macht. Der Tube Burner macht übrigens auch auf dem Schlagzeug eine gute Figur, kann da aber einem Hardware-Röhrengerät wie dem SPL Charisma nicht das Wasser reichen.

Ein anderes interessantes Verzerrer-Pedal trägt z. B. den Namen Grit, ein aggressiver Distortion-Effekt. Spannend sind auch Dr. Octave (der Name ist Programm), das Tie Dye Delay (ein einfaches aber wirkungsvolles Dub-Delay), der Graphic-EQ, die Flange-Factory und eine Emulation des legendären Whammy-Pedals.

Das Pedalboard ist durch die vielen Effekte und die Möglichkeit der parallelen bzw. frequenzselektiven Bearbeitung ein gutes Werkzeug zum Klangverbiegen. Die Auswahl und Zusammenstellung ist intuitiv und de klanglichen Ergebnisse sehr ergiebig.

Mit diesem Board haben ganz sicher nicht nur Gitarristen Spaß, sondern profitieren auch Synth-Plugins und Audiospuren. Experimentieren heißt hier die Devise.

Drumkit Designer

Natur-Schlagzeug Sounds waren bis jetzt nicht die Stärke von Logic, doch in diese Bresche springt der Drum Kit Designer. Er ist als reiner Sample-Player für die mitgelieferten Schlagzeug-Samples gedacht und ist optisch schon mal schön anzuschauen. Doch was steckt unter der Haube?

Die verschieden Drumkits liegen jeweils in einer Stereo- und einer multimikrofonierten Variante vor. Die Samples müssen nach erstmaligem Programmstart über den Menu-Punkt zusätzliche Inhalte erst einmal heruntergeladen werden. Die Stereo-Drumkits belegen ca. 9 GB und die multimikrofonierten Drumkits zusätzlich noch einmal über 20 GB.

Das Auswählen und Herunterladen der zusätzlichen Inhalte ist grundsätzlich komfortabel, es werden beispielsweise bereits installierte Inhalte erkannt, doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das Laden der Inhalte wurde bei mir nämlich ständig abgebrochen. Zuerst gab ich meiner Internetleitung die Schuld, doch das Problem scheint in Logic selbst zu bestehen. Vor einigen Tagen wurde von Apple das Update Logic Pro X 10.01 veröffentlicht, welches diesen Fehler u.a. beheben soll. Ich würde jedem Nutzer raten, zuerst das Update zu laden und dann erst die zusätzlichen Inhalte. Das hätte mir vielleicht auch die zwei Tage und Nächte Download-Zeit erspart.

Hat man die Download-Prozedur überstanden, kann es endlich losgehen. Der Drum Kit Designer kommt mit insgesamt 15 verschiedenen Snare-Drums, 8 Bass-Drums (teilweise in 2 verschiedenen Stimmungen/Dämpfungsgraden), 8 Tom-Sets, 7 Crash-Becken Sets, 7 Ride Becken und 6 Hi-Hats. Das ist eine ganze Menge für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Drum Kits klingen hochwertig und vor allem mischfertig. Mit etwas Fein-Tuning lassen sich schon die Stereo-Sets sehr gut in einen Mix integrieren.

Möchte man weiter in den Sound eingreifen, gibt es sogenannte Producer-Kits (mit einem + gekennzeichnet). Ein Mausklick und wie von Zauberhand liegt das komplette Drum Set in Einzelsignalen vorgemischt im Mixer – perfekt!. Das sind inklusive Shaker, Tambourine, Hand-Claps, Kuhglocke und Sticks nicht weniger als 18 Einzelspuren. Solch ein Mehrspur-Routing lässt sich mit etwas Aufwand auch mit anderen Schlagzeug-Samplern wie Addictive Drums, BFD oder Kontakt bewerkstelligen. Die Producer Patches sind laut Apple von bekannten Mix-Künstlern veredelt und gemischt worden. Klanglich gibt’s nichts zu meckern, doch hier ist definitiv Potenzial für eigene Sound-Kreationen.

So umfangreich wie die Mix-Möglichkeiten in Logic sind, so mager sind hingegen die Editierfunktionen im Drum Kit Designer selbst. Bei der Stereo-Version kann man pro Drum Set aus je drei verschiedenen Snares, Bassdrums etc. auswählen und jede Trommel einzeln stimmen, abdämpfen und den Pegel ändern – das war’s. Um Zugriff auf alle Trommeln zu haben, muss man ein Producer Kit laden. Dann gibt es auch noch mehr Optionen pro Trommel/Becken. Jedes Instrument lässt sich dann einem von zwei Räumen zuweisen oder ganz aus dem Raum nehmen, ebenso kann das Overhead-Signal und das Übersprechen auf die Snare pro Trommel abgeschaltet werden. Das ist zwar nicht viel an Editiermöglichkeiten, doch dafür ist es übersichtlich und effektiv.

Presets für das Mapping auf der Klaviatur gibt es ganze drei, einmal für den GM-Standard, GM-Standard + Mod Wheel zum Hi-Hat öffnen und zu guter Letzt ein Preset für das Roland V-Drum. Das ist recht mager, zumal man selbst keinen Zugriff hat und keine eigenen Presets speichern kann. Ist man gewohnt, beispielsweise in Addictive Drums alles haarklein einstellen zu können, von der Velocity-Kurve für jede Einzeltrommel über das Ansprechverhalten des Hi-Hat Pedals, dann ist man etwas ernüchtert.

Wer mit seinem E-Drum gerne Sample-Librarys ansteuert, ist mit dem Drumkit Designer daher eher schlecht beraten. Das ist in sofern schade, da der Drumkit Designer erstens gut klingt und zweitens so gut integriert ist, dass ich mit meinem Roland TD-7 E-Drum über MIDI bei einer Latenz von 32(!) Samples problemlos ein Producer Kit mit allen Einzelspuren spielen kann. Bis jetzt war bei 128 Samples bei allen anderen Drum-Librarys Schluss. Doch der Drumkit Designer ist dafür auch nicht konzipiert. Vielmehr soll er ein guter Partner für die innovativste Neuerung in Logic Pro X sein, dem Drummer.

Drummer

Man stelle sich einen Schlagzeuger vor, der ohne Bezahlung, ohne Essen und ohne Ego-Probleme zu jeder Recording-Session erscheint, um dann auch noch perfekt zu trommeln. In Logic Pro X gibt es nun eine ganze Riege von solchen Zeitgenossen. Um einen der Logic Trommelkünstler zu aktivieren, muss erst eine Drummer-Spur hinzugefügt werden. Wichtig ist dabei, es kann nur eine Drummer-Spur im Projekt geben.

Drummer Editor

Auf der linken Seite im Drummer Editor kann man sich aus verschiedenen Musikstilen einen Drummer auswählen. Als Musikstile stehen zur Verfügung:

Rock,

Alternative,

Songwriter

R&B

Electronic

Hip-Hop

Percussion

Die Anzahl unterschiedlicher Schlagzeuger ist je Musikstil verschieden und bei Rock am größten. Jeder Drummer wurde mit einem kleinen Bildchen versehen und sein Spielstil wird kurz erläutert. Mit jedem Drummer wird ein zugehöriges Drumkit im Drum Kit Designer geladen. Die Drummer Spur funktioniert also wie eine Software-Instrumentenspur mit zusätzlicher Drummer-Funktion. Das Drumset kann aber unabhängig vom Drummer geändert werden und auch die Producer Kits können geladen werden.

Jeder Drummer kommt mit acht Presets, die mit den weiteren Bedienelementen angepasst werden können. Man wählt also zuerst ein Preset aus. Rechts daneben befindet sich ein X/Y-Pad, in dem sich ein gelber Ball befindet. Verschiebt man den Ball auf der Y-Achse von unten nach oben, spielt der Drummer lauter bzw. leiser in umgekehrter Richtung. Verschiebt man den Ball auf der X-Achse nach rechts, spielt der Drummer komplexere Rhythmen, verschiebt man ihn weiter nach links, wird das Drum-Pattern immer weiter vereinfacht. Allein damit ergeben sich unzählige Spiel-Varianten. Verschiebt man den Ball nur minimal auf der Y-Achse, wird das Gespielte tatsächlich nur etwas lauter, im Sinne von härter geschlagen. Verschiebt man dagegen etwas mehr, verändert sich auch das gespielte Pattern etwas. Das heißt, es wird berücksichtigt, dass ein Schlagzeuger bei härterem Spiel auch seine Schlagabfolge verändert. Darüber hinaus wird auch das zugrundeliegende Tempo miteinbezogen. Das wird klar, wenn man das Tempo in Logic verändert. Dann verändert sich nämlich auch das Schlagzeugspiel wie von Geisterhand. Anhand der Drummer-Region kann man diese Änderung auch gut nachvollziehen. Das Ganze funktioniert nicht ganz in Echtzeit, d.h. Logic braucht 1-2 Sekunden, um nach einer Parameter-Änderung das neue Drum-Pattern zu berechnen. Der Drummer spielt währenddessen aber fleißig weiter.

Weiter rechts befinden sich eine Schlagzeug-Grafik und drei Schieberegler. Über dem Schlagzeug befinden sich noch Symbole für Hand-Claps, Tambourine und Shaker. Klickt man auf eins der Symbole, wird eines von jeweils drei Pattern gestartet. Man kann leider nur eines dieser zusätzlichen Percussion-Elemente auswählen, d.h. Shaker und Tambourine zusammen funktioniert so erst einmal nicht. Mit dem Schieberegler kann man sich dann ein Pattern, angefangen bei Einzelschlägen bis hin zu durchgehenden 16teln, aussuchen.

Klickt man am Schlagzeug auf ein Element, beispielsweise auf die Snare-Drum, kann man dieses stummschalten bzw. aus der Rhythmus-Figur herausnehmen. Es lässt sich so auch auswählen, ob mit der Hi-Hat, mit Ride- oder Crash-Becken oder gar auf den Toms begleitet wird.

Vollautomatische Schlagzeugbegleitung

Bei der Bassdrum und Snare gibt es eine Besonderheit. Es gibt dort nämlich ein unscheinbares Kästchen, neben dem „Folgen“ steht. Aktiviert man dieses Kästchen, erscheint ein Ausklapp-Menü, in dem man eine Spur anwählen kann.

Dieser Spur, egal ob MIDI oder Audio, folgt die gespielte Bassdrum/Snare-Figur dann nach kurzer Analyse. In meinem Beispiel würde nun die Kick-Drum der Audio-Bass-Spur des Oberheim Expander folgen.

Das funktioniert wirklich gut und klingt immer geschmackvoll. Da sich das Ganze separat für jede Drummer-Region auswählen lässt, hat man immer die freie Entscheidung, ob und wann der Drummer welchem anderen Instrument rhythmisch folgen soll. Ganz rechts im Drummer-Editor gibt es zwei weitere Regler, mit Fills und Swing bezeichnet. Je weiter man den Fills-Regler aufdreht, umso mehr Breaks und Fill-ins werden gespielt und auch die Art und Auswahl verändert sich. Ganz nach links gedreht werden keine Fill-ins gespielt, ansonsten spielt der Drummer immer mindestens am Ende einer Drummer-Region einen Break. Bei der Auswahl des Breaks wird übrigens auch die nachfolgende Drummer-Region mit beachtet. Der Swing-Regler verändert das Feeling, wie auch bei Drum-Machines, stufenlos hin zu ternärer Rhythmusbegleitung. Die Bedienung ist sehr intuitiv und zumeist selbsterklärend, die Ergebnisse sind meines Achtens großartig.

Doch einer Sache sollte man sich bewusst sein. Falls man nämlich auf die Idee kommt, nach erfolgreicher Einstellung des Drummers, selbigen zu wechseln, dann sollte man im Aufklapp-Menu neben den Presets unbedingt die Option „Einstellungen bei Drummer-Wechsel behalten“ aktivieren. Tut man dies nicht, sind nämlich alle vorher getätigten Einstellungen am Drummer und den Drum-Pattern verschwunden und nur schwer bis gar nicht wieder herzustellen.

Virtual Drummer Audio in MIDI wandeln

Obwohl der virtuelle Drummer als Audiospur ausgespielt wird, basiert er selbstverständlich auf einem MIDI-Loops. Diese Loops wurden von richtigen Schlagzeugern eingespielt, dazu Fills und Variationen. Diese Loops werden dann nach bestimmten Kriterien automatisch zu einem passenden Rhythmus zusammengefügt. Öffnet man unter der Drummer-Spur als zweites eine Instrumenten-Spur mit dem Drum Kit Designer, (siehe Screenshot) kann man die Drummer-Region einfach auf die Instrumentenspur ziehen. Dann hat man erstens Zugriff auf alle MIDI-Noten, und ein Drummer-Wechsel vernichtet nicht die ganze Einstellarbeit.

Im Beispiel wurde die Spur kopiert, somit hat man sowohl den virtuellen Drummer zur Verfügung, kann aber auch das unveränderte MIDI-Set als Backup verwenden.

Zum Drummer lässt sich noch sagen, dass das Gespielte zwar schön tight, aber immer lebendig ist. D. h. die Noten sind niemals hart quantisiert, sondern wie von einem wirklich guten Schlagzeuger gespielt. Quasi ein perfekter Schlagzeuger, der selbst genug Ideen mitbringt, sich aber auch beeinflussen lässt und nicht sauer ist, wenn man ihn zum entspannteren Spiel auffordert. Na ja, fast perfekt, denn der Drummer deckt zum Beispiel keinen Jazz oder extremen Metal ab. Ein guter Schlagzeuger wird damit nicht arbeitslos, aber für Komponisten ist der Drummer in Logic Pro X ein willkommener Gefährte. Allein diese Funktion rechtfertigt für mich schon den Preis für Logic Pro X. Ich bin begeistert.

Im folgenden Demo-Song Black Beat, kann man den Logic-Drummer in Aktion hören:

Neue Benutzeroberfläche

Das Aussehen von Logic Pro X hat sich im Vergleich zu den vorherigen Versionen relativ stark verändert. Die gesamte Erscheinung ist nun dunkler und die Farben sind etwas anders. Es hat damit eine Annäherung an die GarageBand-Oberfläche stattgefunden, wobei nun auch in der Spuren-Ansicht (ehemals Arrangierfenster) der Pegel und das Panning im Spur-Header verändert werden kann.

Die Optik scheint Anfänger und Laien eher anzusprechen, als der eher nüchterne Look der Vorgängerversionen. Zumindest meine Lebensgefährtin hat das im direkten Vergleich auf Anhieb bestätigt. Dass es Anfängern leichter gemacht werden soll, zeigt sich auch darin, dass Funktionsgruppen nun unter den Einstellungen deaktiviert werden können bzw. unter Umständen sogar erst aktiviert werden müssen. Man hat aber auf alles Zugriff, wenn man möchte.

Neues Kanalzug-Design

Die Anordnung in den Kanalzügen wurde in Logic Pro X geändert. Sie folgt nun von oben nach unten direkt dem Signalfluss, d.h. oben im Kanalzug liegt nun der Input (Audio-Eingang, Bus oder Instrument), darunter folgen die Insert-Effekte, dann die Sends und zu guter Letzt der Ausgang. Das mag zwar logisch sein, geht aber auf Kosten der Übersichtlichkeit im Mixer, da man nun das Mixer-Fenster sehr weit aufziehen muss, um den Input und Output in einem Kanal gleichzeitig sehen zu können. Ich mochte die alte Variante lieber, was aber auch Gewohnheit sein kann.

Sinnvoll finde ich allerdings, dass bei den Aux-Sends nun angezeigt wird, ob der Signal-Abgriff Pre- oder Post-Fader liegt. Liegt der Send vor dem Fader, wandert der Send-Regler auf die linke Seite der Schaltfläche, liegt er hinter dem Fader, wandert er auf die gewohnte rechte Seite.

Verändert haben sich auch die Plugin Reiter in den Kanalzügen. Sie sind nun dreigeteilt. Ein Klick auf die linke Seite deaktiviert bzw. aktiviert das Plugin, ein Klick auf die rechte Seite öffnet die Auswahlliste, um ein anderes oder kein Plugin zu laden und ein Klick in die Mitte öffnet die grafische Oberfläche des Plugins.

Das ist zu Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber zumindest die Deaktivierung bzw. Aktivierung von Plugins mit gedrückter Alt-Taste und Klick auf den Reiter (egal wo) ist immer noch möglich. Weiterhin wird die Gain-Reduktion des Logic internen Compressors direkt oben im Kanalzug angezeigt und auch die Spur-Symbole lassen sich nun im Mixer einblenden. Auch das Einfügen eines Plugins zwischen zwei bestehende Plugins ist nun ohne Umwege machbar.

Dynamische Hilfe

Es gibt eine wunderbare Hilfe-Funktion in Apple Logic Pro X, die automatisch Erläuterungen zu Schaltflächen in Logic Pro X anzeigt, wenn man mit der Maus darüber fährt. Die dynamische Hilfe wird entweder links oben im Informationsfenster angezeigt, wo sonst die Regionen-Parameter zu finden sind, oder als schwebendes Fenster. Die Funktion finde ich sehr gelungen, da man sich den Blick ins Handbuch unter Umständen sparen kann. Schade finde ich allerdings, dass bei Plugins nichts angezeigt wird. Zumindest bei den neuen MIDI-FX hätte ich es als sehr nützlich empfunden.

Projekte

Neu ist auch, dass alle Medien eines Projekts in der Projekt-Datei als Paket gespeichert werden können. Die Möglichkeit, alles in einem extra Projektordner mit Unterordnern zu speichern, ist aber erhalten geblieben und mir persönlich auch lieber.

Dazu gekommen ist auch eine Art Snapshot-Funktion, mit der man verschiedene Projektversionen im Projekt selbst speichern und schnell vergleichen kann. Das habe ich mir schon lange gewünscht, da man nun nicht mehr den Umweg über „Speichern unter …“ gehen muss. Wenn man dabei auch noch vergessen hatte, das Häkchen bei Medien rauszunehmen, na Prost Mahlzeit.

Endlich speichert Logic geöffnete Projekte auch automatisch. Die Konkurrenz hat diese Notwendigkeit schon viel früher erkannt, aber nun kann ich den Zettel mit der Aufschrift: „Apfel + S“ getrost vom Bildschirm entfernen.

Smart Controls

Hier wurde eine Funktion nachgereicht, die in ähnlicher Form bereits in anderen DAWs enthalten war (bspw. der Remote Control Editor in Cubase). Aus allen Plugins und Reglern eines Kanalzugs lassen sich einzelne Parameter auswählen und im Smart Control Editor anzeigen. Um Smart-Control zu aktivieren, klickt man einfach das Instrumente-Icon der gewünschten Spur an.

Eine Auswahl an Parametern wird automatisch zugewiesen, eine Änderung ist aber schnell getätigt, wobei die Zuweisungen sich mit den Kanal-Settings speichern lassen. Über eine Lernen-Funktion lassen sich Plugin-Parameter und auch die Regler eines MIDI-Controllers den Smart Controls zuweisen.

Track Stacks / Spurstapel erzeugen

Mit dieser Funktion lassen sich mehrere Spuren, egal ob Instrument-, Audio- oder MIDI-Spuren in einer Hauptspur zusammenfassen. Man kann dabei auswählen, ob die Spuren als sogenannte Ordnerstapel oder als Summenstapel zusammengefasst werden. Ordnerstapel belassen das Routing der einzelnen Spuren unangetastet und die Master-Spur kann nicht mit Plugins bearbeitet werden. Man hat aber Zugriff auf die Solo- und Mute-Funktion und der Pegel und das Panorama können eingestellt und auch automatisiert werden.

Mehr Flexibilität hat man, wenn man mehrere Spuren zu einem Summenstapel zusammenfasst. Dann werden alle dazugehörigen Spuren auf einen Bus geroutet, wo sie dann natürlich auf gewohnte Art und Weise bearbeitet werden können. Die Besonderheit liegt darin, dass durch Zusammenfassen von mehreren Software-Klangerzeugern, alle über die Masterspur gleichzeitig angesteuert werden können, wodurch sich komplexe Layer-Sounds einfach erstellen und speichern lassen. Über die Master-Spur lässt sich dann ein sogenanntes Patch speichern, das alle Instrument- und Plugin-Einstellungen sowie das Routing inklusive Sendeffekte beinhaltet. Die Masterspur lässt sich natürlich auch aufklappen, so dass man Zugriff auf die Einzelspuren hat. Das ist definitiv eine Funktion, die ich öfter nutzen werde.

Arrangement Spur

Es lassen sich darin Arrangement-Marker für Strophe, Refrain etc. erstellen und bearbeiten. Die daraus resultierenden Song-Abschnitte können nun einfach per Drag&Drop neu geordnet werden. Das war vorher natürlich auch möglich, nur umständlicher.

Groove Spur

Im Projekt lässt sich eine Spur als Groove-Master definieren (siehe goldenes Sternchen). Mit einem Häkchen am Spur-Header der anderen Spuren lässt sich nun definieren, ob sie diesem Groove-Master folgen sollen. Die Quantisierungs-Optionen sind für die Slave-Spuren dann folglich nicht mehr verfügbar.

Audio Spur Editor

Über diesen Editor lassen sich Regionen einer Audiospur nichtdestruktiv bearbeiten inklusive Flex-Time und Flex-Pitch. Das, was man sonst im Spuren-Fenster also auch machen kann, ist nun in einem eigenen Fenster möglich, was die Übersichtlichkeit verbessert. Der Hypereditor wurde umbenannt in Schritteditor.

Pianorolle und Notationseditor

In der Pianorolle und im Notationseditor gibt es umfangreiche Quantisierungsoptionen. Prozentuale Quantisierung ist nicht nur für eine ganze Region, sondern auch für einzelne Noten direkt in der Pianorolle oder Notation möglich. Dazu gibt es auch eine Skalen-Quantisierung. Dabei kann aus einer Liste verschiedener Skalen gewählt werden, um ausgewählte Töne daran anzupassen – eine sehr gute Funktion, um schnell die Auswirkung verschiedener Skalen, z.B. bei Keyboard-Soli, zu testen. In die Notation kann auch der Songtext eingefügt werden – für Komponisten und Texter ein Segen.

Sampler und Quick Sampler

Aus dem EXS24 wurde mit Apple Logic Pro X nun „Sampler“ und „Quick Sampler“.

Der Unterschied der beiden neuen Plugins: „Sampler“ ist – grob gesagt – der Nachfolger des EXS24 und somit ein echter Multisampler. Allerdings mit aktualisierter Benutzeroberfläche und intuitiver Bedienung. Nehmen Sie einfach einen Klang mit Ihrem iPhone auf und speichern Sie diesen in der iCloud. Im Logic Fenster dann dieses Soundfile einfach in Sampler ziehen – fertig. Wenn Sie jetzt einen anderen Klangschnipsel genauso in „Sampler“ ziehen, dann werden die Sounds gelayert und es entsteht ein völlig neuer Klang. Ein guter Waveform Editor, neue Filter, mehr und neue Modulationsquellen: Bei „Sampler“ sollten auch ausgefuchste Sample-Profis viele neue Ideen bekommen.

„Quick Sampler“ hingegen ist ein Single-Sample-Tool, das es aber in sich hat: Soundfile reinziehen (entweder auf Original, dann bleibt das Sample erhalten oder auf Optimized, dann können Sie mit nur wenigen Klicks den Sound auf Ihrem MIDI-Keyboard spielen.

Übrigens erkennen „Sampler“ und „Quick Sampler“ automatisch die Grundtonart und erstellen die restlichen Töne ohne weiteren Eingriff. EXS24 Sounds und Samples können in „Sampler“ weiterbearbeitet werden.

Apple Logic Pro X Step-Sequencer

Seit Version 10.5 enthält Apple Logic Pro X einen ausgefuchsten Step-Sequencer.

In der Bedienung hat man sich an klassischen Drumcomputern und Hardware-Step-Sequencern orientiert. Apple hat 2012 das Unternehmen „Redmatica“ gekauft und deren Technologie und Benutzeransätze in den „Step Sequencer“ integriert. Eine schöne und leistungsstarke Lösung, die auch Polyrhythmen unterstützt und es sogar ermöglicht, die einzelnen Steps mit Plugin-Parametern zu beeinflussen, um dem Pattern eine zeitabhängige Klangveränderung zu verpassen.

Um hier gleich zu einem guten Ergebnis zu kommen, dann verwenden Sie einfach eines der 150 neuen Patterns, die mit 10.5 ausgeliefert werden.

Drum Synth und Drum Machine Designer

Drum Synth ein echter Synthesizer mit Einflussmöglichkeit auf Pitch, Tone, Shape, Sweep, Decay und sogar die Sättigung („Saturation“), der aber bevorzugt für die Erstellung von Drumsounds und Percussion verwendet werden soll. Sie starten hier immer mit einer Basisauswahl an Kicks, HiHats etc. und formen dann den gewünschten Sound.

Starten Sie den „Drum Synth“ vom „Drum Machine Designer“ aus, können Sie nach und nach ein eigenes Drum-Kit erstellen. Übrigens ist auch hier der Workflow gegeben: die neuen Drum-Tools sind beispielsweise sehr einfach mit dem „Quick Sampler“ verbunden. Und als wenn es nicht schon genug wäre: Über 70 neue Drum Machine Designer Kits hat Apple ebenfalls inkludiert, so wie auch eine amtliche 808-Emulation und eine LinnDrum.

Auto-Sampler endlich in Logic Pro X 10.5

Seit 10.5 gibt es den Auto-Sampler aus Main-Stage nun auch in Apple Logic Pro X 10.5. Auto Sampler ist das geniale Tool zum Umwandeln externer Hardware-Synth-Sounds in Sample-Files durch automatisiertes Loopings, Multi-Sampling, Stackings und Round-Robin.

Tatsächlich kann man damit die Sounds liebgewordener Hardware-Schätze automatisiert und relativ einfach in spielbare Sample-Files umwandeln.

Neu ist die Möglichkeit, nun auch Sounds von Plugins ganz in Sample-Libs umwandeln.

Flex Pitch

Seit Logic Pro 9 ist Flex Time fester Bestandteil von Logic, mit Pro X werde schließlich Flex Pitch nachgereicht wie man es zuvor Melodyne kannte.

Flex Pitch ist quasi neben den Flex Time Modi ein eigener Flex-Modus. Für jede Audiospur kann im Spuren-Informationsfenster der Flex-Modus wie gewohnt ausgewählt werden. Wird Flex-Pitch aktiviert, findet erst einmal eine Analyse des Audiomaterials statt. Danach wird, wie von Melodyne schon bekannt, der Tonhöhenverlauf als Linie über den erkannten Tönen dargestellt. Pro Ton kann der Pegel, die Tonhöhe im Notenraster, das Fein-Tuning, der Tonhöhendrift am Anfang und Ende der Note sowie die Vibrato-Stärke und der Formant Shift eingestellt werden. Das ist der Bearbeitung in Melodyne sehr ähnlich, nur dass man nicht verschiedene Werkzeuge dafür bemühen muss. In Flex Pitch gibt es pro erkanntem Ton nämlich sechs Anfasser-Punkte, an denen die Parameter komfortabel verändert werden können. Das geht ohne große Einarbeitungszeit schnell von der Hand, vorausgesetzt man kennt die Arbeit mit dem Quasi-Standard Melodyne schon. Wie in der Pianorolle, kann auch hier eine Skalen- sowie Timing-Quantisierung auf ausgewählte Töne durchgeführt werden. Die erkannten Töne können ähnlich wie in Melodyne als MIDI-Spur exportiert werden.

Ich bin persönlich kein großer Freund davon, einen missglückten Gesangs-Take durch Flex Pitch, Melodyne oder was auch immer zu retten, denn es bleibt zwangsläufig immer etwas auf der Strecke. Um gelegentlich mal einen Ton damit gerade zu biegen oder auf Background-Gesang, kann ich mir die Nutzung von Flex Pitch aber gut vorstellen. Bei stärkerem Eingriff in den Tonhöhenverlauf geht Flex Pitch meines Achtens etwas zu Lasten der Klarheit und Körperlichkeit der Stimme, weshalb ich nicht den kompletten Lead-Gesang da hindurch schicken würde. Dazu habe ich ein Audiobeispiel erstellt, an dem man das gut nachvollziehen kann.

Ich muss aber zugeben, dass das zugrunde liegende Audiomaterial nicht ganz optimal war, da schon Kompression und Sättigung durch externe Geräte mit aufgenommen wurde. Für Bearbeitungen mit Melodyne oder Flex-Pitch empfiehlt es sich, externe Prozessoren erst nach der Tonhöhenbearbeitung auf das Signal zu legen, weil so gewollte Sättigungs-Artefakte nicht mitbearbeitet werden. Alles in allem würde ich Melodyne eine minimal bessere Audioqualität als Flex Pitch bescheinigen, doch die Einbindung und Bedienung finde ich bei Flex Pitch äußerst gelungen.

Vintage Keyboards und Retro Synth

Apple Logic Pro X hält einiges an Vintage-Keyboards bereit. Die Namen sind Program Vintage B3 Organ, Vintage Clav, Vintage Electric Piano und Vintage Mellotron sagen auch grafisch etwas über ihre Vorbilder aus und können sehr wohl auch klanglich überzeugen – zumindest im vergleich mit spezialisierten Plugins.

Ebenfalls spannend ist der Retro Synth, quasi 4 Synthesizer in einem oder ein Synthesizer mit vier wählbaren Oszillator-Typen. Die ersten beiden Typen sind klassischen Analog-Synthesizern entliehen und bieten daher die typischen warmen Bässe und Flächen oder im sehr willkommenen Sync-Modus auch durchsetzungsfähige Lead-Sounds.

Zugegebenermaßen kann der Sync-Sound des Retro Synth meinem Roland JX-3P nicht das Wasser reichen, dafür klingt er noch zu zahm, aber das habe ich auch nicht erwartet. Weiterhin steckt ein ausgewachsener Wavetable- und ein FM-Synthesizer unter der Haube von Retro. Jeder Synthesizer wird von einer entsprechend angepassten grafischen Oberfläche begleitet und ist einfach zu bedienen. Im verlinkten Testsong findet sich ein Bass- und ein Sync-Sound aus dem Retro Synth.

Im unteren Ausklappmenu gibt es unter anderem eine schaltbare Stereoverbreiterung mit einstellbarer Stereobreite. Diese ist bei so gut wie allen Presets auf volle Breite eingestellt, was zwar erstmal fett klingt, aber Platz im Mix raubt. Da sollte man dann selbst eingreifen.

MIDI FX

MIDI Plugins sind grundsätzlich nichts Neues und nun auch in Logic verfügbar. Bis jetzt musste jegliche MIDI-Bearbeitung im Environment erfolgen, was den Kreativitätsfluss schon mal bremsen konnte. Vor allem der Arpeggiator gehört direkt in den Kanalzug, so dass man ihn auf jedes Instrument abstimmen kann. Es können pro Instrumentenspur mehrere MIDI-Plugins eingefügt werden. Zur Auswahl steht ein Arpeggiator, Chord Trigger, Modifier, Modulator, Note Repeater, Randomizer, Scripter, Transposer und Velocity Processor. Einen MIDI-LFO gab es bis jetzt nicht standardmäßig in Logic und auch der Velocity Processor, der im Stile eines Kompressors Velocity Daten bearbeitet, ist mir sehr willkommen. Mit dem Scripter können jene, die Script-Programmierung beherrschen, gar eigene MIDI Anwendungen schreiben. Ich bin gespannt, was da machbar ist.

Im Umgang mit dem Arpeggiator gilt zu beachten, dass er immer etwas anders spielt. Da man seinen Ausgang nicht auf den Sequencer-Eingang routen kann, kann das Arpeggio nicht direkt als Noten aufgenommen werden. Dafür muss man weiterhin das Environment bemühen. Um das zu umgehen, kann man aber einfach mehrere Takes einer Arpeggio-Linie als Audiospur aufnehmen und sich die Passende auswählen, wie im folgenden Beispielsong geschehen:

Logic Remote 1.4 (per iPhone oder iPad)

Apple Remote per iPhone oder iPad, war bislang nur eine zusätzliche Bedienhilfe. Ähnlich eines Controllers den man an die DAW anschließt. Dabei wird die Remote-Control automatisch per W-Lan erkannt und verknüpft. Vor allem beliebt war die Eingabe von Akkordfolgen über die Touchoberfläche. Ein Feature, das der Desktop-Variante fehlte.

Seit 10.5. gibt es neue Funktionen, die wir noch in einem ausführlichen test beleuchten werden. Hier hat man kräftig nachgerüstet und „Machine like“ auch ein Grid zur Kontrolle der neuen Live Loops Funktion integriert. Auch die Nutzung mehrerer Remotes (z. B. ein iPad und ein iPhone) gleichzeitig sind möglich.