Test: Apple Logic Pro X 10.4 Update, DAW

Mega-Update für Logic Pro X

Mit der Einführung von Logic Pro X vor gut 5 Jahren hat Apple mit einer neuen Update-Strategie begonnen und anderen DAW-Herstellern seitdem wohl die ein oder andere Falte ins Antlitz gezaubert. Es gab nämlich bereits drei große Updates, die für alle Logic Pro X Besitzer stets kostenfrei waren. In diesem Frühjahr wurde nun mit Apple Logic Pro X 10.4 das 4. große Update vorgestellt, das vom Umfang und der Qualität Songschreiber, Komponisten ebenso wie die Sounddesigner unter uns erfreuen dürfte. Gleich drei neue Equalizer mit Vintage-Färbung sind im Plug-in-Fuhrpark hinzugekommen sowie zwei neue Drummer und Drumkits für die Freunde des gepflegten Besenspiels. Mit Chroma Verb wurde zudem ein komplett neuer, algorithmischer Hall integriert, der realistische Räume und lange, modulierte Hallfahnen gleichermaßen beherrscht. Remixer und Sample-Puzzler wird zudem erfreuen, dass nun eine automatische Tempoerkennung und -Anpassung zum Logic-Repertoire gehört und mit Studio Strings und Studio Horns wurde die Sampling-Abteilung ordentlich aufgebohrt. Auch dem Thema Multi-Effekte hat sich das Logic-Entwicklerteam angenommen und mit Phat-FX und Step-FX zwei mächtige Effektmonster freigelassen. Wer wissen möchte, wie das alles in der Praxis klingt, der sollte unbedingt weiterlesen.

Apple Logic Pro X 10.4 – Vintage EQ Collection

Der Standard EQ ist schon seit Logic 7 mein Brot und Butter Equalizer für fast alle Signale. Über die Jahre wurde er stetig erweitert und zum Beispiel mit MS-Funktionalität und wechselbaren Filtercharakteristiken ausgestattet. Auch eine phasenlineare Version gibt es schon seit Längerem. Der Standard-EQ in Logic steht seit jeher also für Funktionalität und Klangtransparenz. Seit Jahren ist aber auch das Thema analoge Klangfärbung und deren Emulation ein großes Thema, man denke nur an Universal Audio und ihre zahlreichen Digital-Repliken analoger Hardware-Schätzchen. Nun hat sich auch das Logic-Entwicklerteam dem Vintage-Wahn angenommen und drei analoge Hardware-Equalizer digital nachgebildet.

Den Anfang in Apple Logic Pro X 10.4 macht der wohl bekannteste Hardware-Equalizer, der hier Tube EQ heißt und im Original auch in Vollröhren-Technik aufgebaut ist. Man erkennt rein optisch ganz klar das Pultec-Design, der separate Mitten-EQ ist hier sinnvollerweise schon integriert. Der Pultec-EQ, der hier Pate stand, ist ein passiver Röhren-Equalizer, der seine Frequenzveränderungen rein durch Spulen und Widerstände erreicht. Als Besonderheit bleibt die Lautstärke unabhängig von der Anhebung oder Absenkung stets konstant. Diesem Equalizer wird eine gewisse Musikalität und Weichheit nachgesagt, was ihn vor allem für die Veredelung oder das Aufpolieren von Klängen prädestiniert. Chirurgische Filter-Eingriffe sind nicht sein Metier. Vom Design her ist das Logic-Pendant dem Original sehr ähnlich. Der obere Teil beherbergt die Regler für die High- und Low-Shelf Bänder, während der unter Teil zwei Peak-Bänder bereitstellt. Abweichend zum Original lassen sich aber nicht nur die aufgeprägten Frequenzen auswählen, sondern auch alles dazwischen. Das ist sehr begrüßenswert, da es die Flexibilität erhöht und außerdem ein Alleinstellungsmerkmal der Logic-Emulation dieses Klassikers ist. Im Output-Bereich finden sich bei allen EQs der Vintage Collection ein Drive-Regler mit zugehöriger Auswahl eines Output-Moduls. Damit können dem Signal stufenlos Obertöne hinzugefügt werden. Im Folgenden hört ihr ein Schlagzeug-Pattern, 2 Takte pur, 2 Takte mit Tube EQ und das Ganze einmal wiederholt. Der Unterschied ist subtil und nur mit einer guten Abhöre herauszuhören, im Mix aber durchaus auffallend.

Zum Tube-EQ gehört standardmäßig das Silky-Modul (silky = seidig), doch es können auch die beiden anderen Module Smooth und Punchy oder gar keines ausgewählt werden. Um den Einfluss und das Obertonverhalten der Output-Module näher zu betrachten, habe ich testweise einen 1 kHz Sinuston durch die Equalizer geschickt, einmal mit minimalem und maximalem Drive. Die resultierenden Obertöne werden in den folgenden Frequenz-Diagrammen sichtbar.

Das Silky-Modul in Apple Logic Pro X 10.4 ist eher zurückhaltend und produziert bei minimalem Drive nur wenig Obertöne, mit etwas mehr k2- als k3-Anteil. Bei maximalem Drive steigt der Obertongehalt und das Verhältnis zwischen k2 und k3 kehrt sich um. Das Smooth-Modul produziert schon bei minimalem Drive fast so viele Obertöne wie das Silky-Modul bei maximalem Drive, jedoch mit einem höheren k2-Anteil. Bei maximalem Gain gewinnen die Obertöne höherer Ordnung die Oberhand. Im Gegensatz dazu produziert das Punchy-Modul immer mehr k2-Anteile als Obertöne höherer Ordnung, selbst bei maximalem Drive.