Test: Steinberg Cubase Pro 9.5, Digital Audio Workstation

Das letzte Update auf Steinberg Cubase Pro 9.5 ist wenige Wochen alt und kam in diesem Jahr sogar noch pünktlicher als sonst, die Hamburger Software-Schmiede war anscheinend schneller durch mit allem als geplant. Um so besser für die User. Steinberg hat der neuesten Version wieder einige neue Funktionen und Verbesserungen mit auf den Weg gegeben, schauen wir mal, was die aktuelle Version 9.5 zu bieten hat.

Da wir in diesem Test lediglich die neuen Funktionen von Steinberg Cubase Pro 9.5 betrachten, empfehle ich allen Einsteigern und Neulingen vorab unseren umfassenden Bericht zu Cubase Pro 9. Apropos Einsteiger: Wer auch mit abgespeckten Versionen auskommt, darf natürlich weiterhin auf die kleineren Versionen Cubase Artist und Cubase Elements zurückgreifen, auch diese hat Steinberg wie üblich auf Vordermann gebracht.

Zum Einstieg hier zunächst die wichtigsten neuen Funktionen im Steinberg Video zu Cubase Pro 9.5:

Mixer

Starten wir mit dem Mixer, der in Steinberg Cubase Pro 9.5 nun eine „64 Bit Mix-Engine“ bietet. Da die Pressemeldung zur neuen 64 Bit Mix-Engine bereits etwas Verwirrung stiftete, hier zunächst die Klarstellung, dass Cubase seit Version 9 nur noch mit 64 Bit Rechnern zusammenarbeitet. Dies betrifft u.a. auch alle 32 Bit Plug-ins, die man seit Cubase 9 nur noch über Umwege nutzen kann. In der Version 9.5. wurde nun auch die Mix-Engine auf 64 Bit hochgestuft, d.h. Audiodaten werden mit der aktuellen Version intern mit 64 Bit verarbeitet. Insgesamt soll dies zu einem verbesserten Klang führen, die hörbaren Unterschiede bewegen sich aber im marginalen Bereich. Hinzu kommt, dass der Rechner hierdurch etwas mehr gefordert wird.

Im Gegensatz zur 64 Bit Mix-Engine ist die zweite Neuerung des Mixers deutlich interessanter: Ab sofort lassen sich pro Kanal nämlich bis zu 16 Inserts nutzen, zuvor waren stets nur 8 möglich, sicherlich eine der größten und bereits lange geforderten Verbesserungen der Cubase Gemeinde. Dazu lässt sich frei darüber entscheiden, ob die Inserts Pre- oder Post-Fader zum Zuge kommen sollen.

Automation

Auch im Bereich der Automation gibt es eine deutliche Verbesserungen, Cubase Pro 9.5. bietet ein neues Auswahlbereich-Werkzeug. Waren bisher nur gerade Verbindungen bei Automationsdaten möglich, erlaubt Steinberg Cubase Pro 9.5. nun auch das direkte Einzeichnen von Kurven.

Nimmt man Automationsdaten „on the fly“ auf, schreibt die Software zwar weiterhin einzelne Punkte in die Kurve, beim Zeichnen mit der Maus lassen sich nun aber sehr einfach Kurvenverläufe einbauen – sehr schön.