Passend zur Weihnachtszeit legt Steinberg Cubase Pro 9 vor. Erstmals gibt es keine 32 Bit Version von Cubase mehr und auch die VST-Bridge zum Ausführen von 32 Bit Plug-ins ist anscheinend den Weg alles Irdischen gegangen. Da packen wir die Gelegenheit beim Schopfe und werfen den ein oder anderen Blick auf die neunte Inkarnation des „Flaggschiffes“ der Hamburger Software-Spezialisten.

Am Anfang standen 64 Bit

Schon bei der Installation fällt auf, dass keine 32 Bit Version mehr angeboten wird. Das stört mich persönlich gar nicht. Ich habe seit Jahren keine 32 Bit Rechner mehr in Gebrauch (außer ein selten genutztes Tablet zählt dazu) und von Cubase 8.5 auch gar keine 32 Bit Version mehr installiert.

Zu diesem Punkt habe ich in Foren bereits erste Kritik gehört. Ich kann verstehen, dass es schade ist, wenn man die Gurke mit XP drauf nicht mehr mit dem neuesten Cubase „aufbohren“ kann, aber ganz im Ernst: Es macht keinen Sinn mehr! XP ist hoffnungslos veraltet und nicht 64 Bit fähige Hardware ebenso.

Was ich jedoch weniger inspirierend finde: Auch die VST-Bridge (damit kann man 32 Bit Plug-ins unter 64 Bit Cubase nutzen) ist Geschichte. Damit sperrt Steinberg einige Plug-ins aus Cubase aus, auch Produkte aus dem eigenen Hause, die nicht weiterentwickelt wurden, aber immer noch genutzt werden. Na das geht ja schon mal gut los.

Der Installationsprozess geht diesmal nicht ganz ohne Holpern vonstatten. Beim Update des Kopierschutz-Dongle-Treibers dauert es über Gebühr lange, bis die Visual C-Dateien (VC-Redist) installiert werden. Da sollten die Hamburger mal den Installer prüfen, ich habe es mehrfach probiert.

Der Plug-in-Scan soll nun noch besser vor potentiell die Systemstabilität gefährdenden Plug-ins schützen. Der Name des neuen Software-Prüfers sei Sentinel. Ehrlich gesagt: So arg viel Unterschied habe ich nicht gemerkt. Ich bin von Plug-in Problemen in den letzten Jahren sehr verschont gewesen (egal welche Plattform), wahrscheinlich hatte ich aber einfach nur Glück.