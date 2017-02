Test: Presonus Studio One 3, Digital Audio Workstation

Das hat ja doch ein wenig gedauert, aber jetzt geht das „eine Studio“ endlich in Runde drei, und diesmal haben die Entwickler ganz schön was nachgelegt. Wir werfen einen Blick auf Presonus Studio One 3. Ist Studio One etwa jetzt das „bessere“ Cubase?

Aller Anfang

Mit einem Presonus-Account und einer Lizenz kommt Studio One als Download auf den heimischen Studio-Rechner. Die Hardware-Anforderungen sind nicht der Rede wert, die über 15 GB Sounds in der Pro-Version (mit Demosongs waren es sogar mehr als 20 GB) brauchen allerdings zunächst ihre Zeit zum Download, sind aber danach schnell auf den eigenen Festplatten verstaut.

Die neue Oberfläche der Version 3 ist ein Fortschritt und viele der kleineren optischen Unschönheiten (standardmäßig zu helles Grau, Bedienung nicht immer ganz intuitiv/zu umständlich) sind Schnee von gestern – sehr schön. Als alter Cubase-Hase möchte ich zwar noch immer den Key-Editor mit einem Schlag auf die Return-Taste schließen – was in Studio One nicht funktioniert – aber das sind wirklich Kleinigkeiten.

Am auffälligsten sind die mitgelieferten Sounds und die neuen Klangerzeuger. Der MaiTai ist mehr als nur ein „Nice2Have“ und der interne Sampler (Presence XT) ist inhaltlich wirklich einen guten Schritt weiter, wenn man ihn mit den Sample-Sounds der Vorgänger vergleicht. Gerade die etablierten Platzhirsche sollten hier das Fürchten bekommen, da sich die Studio One-Macher ab sofort quasi mit Steinberg und Logic anlegen. An ProTools ist man in diesem Punkt ohnehin schon lange vorbeigezogen. Dort wird nicht einmal ein guter Faltungshall mitgeliefert. Auf der Seite der Klangerzeuger holt Studio One nicht nur erfolgreich auf, sondern beginnt auch Maßstäbe zu setzen, weiter so! Die mitgelieferten Impulsantworten für den hauseigenen Faltungshall sind durchweg gut bis sehr gut. Generell sind die Effekte sehr gut brauchbar und ein Zukauf von weiteren Plug-ins ist nicht zwingend erforderlich!