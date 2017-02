Test: Apple Logic Pro X 10.3, Digital Audio Workstation

Das Software-Update Apple Logic Pro X 10.3 im Test bei AMAZONA. Seit dem Erscheinen von Logic Pro X verwöhnt Apple seine Nutzer mit stetigen, kostenlosen Updates. Und Apple tut gut daran. Apple-Hardware, wie z.B. das neue Macbook Pro, waren noch nie günstig und die Preistendenz ist eher steigend. Für viele Tonschaffende, mich eingeschlossen, ist Logic Pro der Hauptgrund, überhaupt einen Apple-Rechner zu besitzen. Und da ist es nur logisch, dass Apple den Software-Tisch reichlich deckt und stetig mit neuem auffüllt. Diesmal hat Apple seiner Haus-DAW in Form des Logic Pro X 10.3 Updates einige sehr nützliche Funktionen spendiert, die vor allem den Workflow betreffen. Doch auch unter der Haube hat sich viel getan und so kommt Logic Pro X mit einem komplett neuen 64-Bit Summenbus, was zumindest theoretisch präzisere Mischergebnisse verspricht. Ob es damit nun besser klingt und was sich sonst noch getan hat, wird der folgende Testbericht zeigen.

Bevor der Test von Logic Pro X 10.3 überhaupt beginnen konnte, musste ich zunächst mein Betriebssystem aktualisieren. Das gehört zweifelsohne zu den eher unliebsamen Tätigkeiten des Computer-Alltages und ich tendiere dazu, so etwas hinauszuzögern. Doch nun war es soweit und der Grund dafür ist allein die neueste Logic-Version und nicht irgendein Firlefanz wie Siri. Logic 10.3 läuft nämlich erst ab MacOS 10.11 und nicht mehr unter dem von mir genutzten Mac Mavericks. Also erst einmal alles sichern – dank Time Maschine funktioniert das problemlos und automatisch. Als nächstes MacOS 10.12.3 Sierra herunterladen und über das bestehende System installieren.

Auf das Resultat war ich gespannt, denn über OS-Updates war bei Apple in letzter Zeit nicht viel Gutes zu lesen. Angefangen bei Leistungseinbußen, über nicht oder schlecht funktionierendes WLAN bis hin zu Programm-Inkompatibilitäten war viel zu lesen und ich hatte ehrlich gesagt kein gutes Gefühl dabei. Doch dann kam die Stunde der Wahrheit und siehe da, alles funktioniert bestens. Und das alte Finder-Symbol aus der Zeit vor MacOS 10 ist auch wieder da – sehr schön. Die neueste Logic-Version zu installieren, war da nur noch Formsache.

Ein erster Blick

Was gleich auffällt: Logic Pro X 10.3 startet und beendet sich nun schneller und auch Änderungen in den Audio-Einstellungen, wie der Wechsel des Audiointerfaces, gehen schneller vonstatten. Die neue Grafik-Oberfläche ist etwas nüchterner als vorher, gradliniger und etwas überschärft, zumindest auf einem Full-HD Display. Auf Retina-Displays soll das Ganze wohl besser aussehen. Mir gefiel die Optik davor besser, aber es stört mich auch nicht.