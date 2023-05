Test: Audient iD24, USB-Audiointerface

10 In/14 Out Interface mit ADAT I/O

In den letzten Jahren ist hochwertige Audiotechnik kontinuierlich günstiger geworden. Moderne Produktionsmethoden machen es möglich und nicht zuletzt auch die Fertigung in Asien. Das Label „Designed in …, Made in China“ gehört für die meisten Produkte zum Alltag und ziert selbst hochpreisige Produkte. Der Anwender freut sich über den Preisverfall und solange die Qualität stimmt, ist es ihm in den meisten Fällen egal, was auf dem Label an der Unterseite oder Rückseite seines Geräts steht. Das Audient iD24 ist nicht wie Elton John „Made in England“, aber „Designed in England“ und „Made in China“. Wir haben uns dieses äußerst interessante und preisgünstige Interface genauer angeschaut.

Audient

„To make professional audio quality available to everyone through the power of technology“, dieser Slogan ist nicht neu und so manchem Leser mag er bekannt vorkommen, denn viele Hersteller schreiben sich das mittlerweile auf die Fahne. Für die im Jahr 1997 in England gegründete Firma Audient beginnt Qualität beim Design-Prozess. Der Unternehmenssitz befindet sich in Herriard, Hampshire. Gegründet wurde das Unternehmen von Gareth Davies und David Dearden. Letzterer ist bereits seit 1968 im Geschäft und startete als Toningenieur in einem großen Tonstudio in Johannesburg, denn geboren wurde er im September 1949 in Südafrika. Im Alter von 20 Jahren wanderte er 1970 nach England aus und war dort als Wartungstechniker für die Technik der Advision Studios zuständig und später auch an der Konstruktion der ersten Mischpultkonsole mit Automation in England beteiligt. Wie bei vielen Technikern der Ära kreuzte sich sein Weg mit den Beatles. Gemeinsam mit Studio-Designer Eddie Veale baute er eine Custom-Mischpultkonsole für John Lennon, auf der schließlich das Album „Imagine“ entstehen sollte, und später auch für Ringo Starr und George Harrison. Mit seinem späteren Partner Gareth Davies traf Dearden bei Soundcraft zusammen. Beide gründeten 1980 die Dearden-Davies Associates, besser bekannt unter dem Kürzel DDA und herausragende Mischpulte. DDA wurde 1986 von Klark Teknik gekauft, die schließlich auch 1987 den Mischpulthersteller Midas aufkaufen sollten. So landete das Team bei Midas, wo Dearden unter anderem für das Design des bekannten Midas XL200-Pults zuständig war. 1997 verließ Dearden das Unternehmen, um mit Davies Audient zu gründen. Dort führte man die Arbeit an hochwertigen Mischpultkonsolen weiter und konnte sich schnell einen guten Ruf erarbeiten. Schnell erweiterte man das Portfolio mit Outboard-Equipment und auch Audiointerfaces. Die iD-Serie wurde 2013 mit dem iD22 Audiointerface eingeführt. Seit 2013 ist Audient im Besitz von Simon Blackwood. Die faszinierende Geschichte seines Werdegangs hört man am besten aus seinem eigenen Mund und kann sie zum Beispiel hier nachlesen.

Was bietet das Audient iD24 Audiointerface?

Das Audient iD24 erweitert die seit 2013 produzierte iD-Serie um ein modernes USB-C-Audiointerface, das gleich mehrere oft im Tonstudio benötigte Funktionen in sich vereint: hochwertige Preamps, Inserts für den Einsatz von Outboard-Equipment im Signalweg, Erweiterbarkeit über ADAT I/O und einen Monitorcontroller. Eine hochwertige Verarbeitung, der Wordclock-Ausgang und drei freibelegbare Funktionstasten unterstreichen den professionellen Anspruch des Interfaces. Die ausgeklügelte Loopback-Funktion ist ein zeitgemäßes Feature für das Live-Streaming, das dem Content-Creator für YouTube und Co. das Leben erleichtert.

Kommen wir zu den Facts:

2 Class-A-Mikrofonvorverstärker

diskret aufgebauter JFET-Instrumenteneingang

1 ADAT I/O

2 Inserts (symametrisch) für die beiden analogen Eingänge

2 Stereoausgänge für Studiomonitore (Main/Alt)

2 Kopfhörerausgänge (6,3 mm, 3,5 mm TRS), Kopfhörerverstärker mit eigenem DAC

Wordclock-Ausgang

USB 3.0

Wandlung mit 24 Bit und bis zu 96 kHz

Audio-Loopback-Funktion

+48 V Phantomspeisung

-10 dB Pad

Highpass-Filter (HPF)

Dim/Cut-Schalter für die Monitorwege

3 frei belegbare Funktionstasten

Ultra-low-Latency DSP-Mixer

Gehäuse komplett aus Metall

Schon beim Auspacken lässt sich anhand des Gewichts sagen, dass wir es hier mit einem soliden Interface zu tun haben, das bombenfest auf dem Studiotisch steht. Hier wackelt und verrutscht nichts. Bis auf die Kopfhöreranschlüsse und den Instrumenteneingang befinden sich alle Anschlüsse hinten. Die drei Funktionen Phantomspeisung, Pad und Highpass-Filter werden über Kippschalter ein- und ausgeschaltet, die einen guten Eindruck hinterlassen. Die Gain-Regler und der Regler für die Kopfhörerlautstärke sind schön schwergängig und anders als bei vielen Konkurrenten in der Preisklasse wackelt hier nichts. Der größere Regler ist ein gerasterter Endlosregler, der als Encoder mit Push-Funktion verschiedene Aufgaben übernimmt.

Vor der Inbetriebnahme sollte man zwingend die Audient iD Applikation installieren, die den Zugang zum DSP-Mixer darstellt. Dieser arbeitet mit geringsten Latenzen. Die Roundtrip-Latenz vom Einganz zum Ausgang über den DSP-Mixer beträgt 0,344 ms bei 44,1 kHz, 0,312 ms bei 48 kHz, 0,188 ms bei 88,2 kHz und 0,177 ms bei 96 kHz.

Audient iD Software

Input-Sektion

Die iD Software bietet Zugriff auf den DSP-Mixer und einige weitere Kanalfunktionen, die nicht über das Interface direkt abrufbar sind. Dazu gehört ein +10 dB Boost (nicht zu verwechseln mit dem -10 dB Pad, das über das Interface geschaltet wird), Phase Flip, Pan, Stereo Grouping, Solo, Mute, Channel Meter, Channel Fader. Jedem Kanal können frei Namen zugewiesen werden.

Master-Sektion

In der Master-Sektion der Software haben wir Zugriff auf den Main Mix, Cue Mix A und Cue Mix B. Zusätzlich zum Mix Meter, das einer LED-Kette nachempfunden ist, gibt es noch ein Chronometer, das den Pegel im zeitlichen Verlauf anzeigt. Das ist praktisch, wenn man sich einen Überblick über die Pegelverhältnisse verschaffen möchte. Sechs Buttons erlauben den Zugriff auf die Funktionen Talkback, Phase Flip, Mono, Alt Monitors, Dim und Cut. Die Lautstärkeabsenkung für die Dim-Funktion lässt sich frei einstellen. Cut stoppt die Tonausgabe auf dem Main-Mix. Die Funktionen dieser sechs Buttons lassen sich per Rechtsklick mit der Maus den drei Funktionstasten am Interface zuweisen.

In der Master-Sektion entdecke ich außerdem oben eine Funktion, mit der sich gerade nicht benötigte Kanäle aus der Mischpultansicht ausblenden lassen. Drei Optionen stehen zur Auswahl: Mic, Opt, DAW. Aktiviert man sie, werden die betreffenden Kanäle ausgeblendet.

System Panel

Im System Panel sind das Routing zu finden sowie einige globale Einstellungen. Hier lässt sich zum Beispiel definieren, welches Format die TOSLink-Anschlüsse führen: S/PDIF oder ADAT. Auch die Quelle der Wordclock ist hier einstellbar, der Modus für den Mono-Schalter sowie die Trim-Settings.

Das Routing teilt sich in drei Bereiche auf: analoge Outputs, digitale Outputs und Talkback. Über eine Matrix lässt sich das Routing erstellen und zum Beispiel ein bestimmter Bus für Cue-Mix-A, Cue-Mix-B, den Main-Mix, dem Kopfhörerausgang oder die Alt-Ausgänge definieren.

Erweiterung per TOSLink

Das volle Potential des Audient iD24 Audiointerface lässt sich dann nutzen, wenn man das Interface per ADAT-Schnittstelle mit weiteren Ein- und Ausgängen erweitert. Arbeitet man mit 44,1 oder 48 kHz, ist eine Erweiterung um weitere acht Ein- und Ausgänge möglich. Bei 88,2 und 96 kHz sind es immerhin noch vier weitere mögliche Ein- und Ausgänge. Möglich wäre eine Erweiterung zum Beispiel mit dem Audient ASP800 Class-A-Mikrofonvorverstärker, der über 8 Mikrofoneingänge und einen ADAT-TOSLink-Ausgang verfügt. Dieser kostet im Handel 699,- Euro. Natürlich kann man auch eine günstigere Variante in Form eines Behringer ADA8200 Ultragain für 211,- Euro wählen, muss dann aber Abstriche hinsichtlich der Qualität der Vorverstärker machen. Wer auf der Bühne mit digitalen Mischpulten arbeitet, hat vielleicht auch noch eine digitale Stagebox im Keller, die über eine ADAT-Schnittstelle verfügt und verwendet werden kann. So wächst das Audient iD24 Audiointerface mit den eigenen Anforderungen.

Audio Loopback

Eine sinnvolle Einrichtung, die seit dem Beginn der Corona-Pandemie immer mehr Hersteller in ihre Interfaces integrieren, ist die Audio-Loopback-Funktion. Damit lässt sich der Ton aus beliebigen Programmen auf das Interface führen, mit den anderen Kanälen mischen und gemeinsam wieder ausgeben und aufzeichnen beziehungsweise streamen. Folgende Quellen lassen sich für das Loopback auswählen:

DAW 1+2

DAW 3+4

DAW 5+6

Master Mix

Cue Mix A

Cue Mix B

Möchte man zum Beispiel einen Mix aus einem angeschlossenen Mikrofon und einem Backing-Track aus der DAW für einen Stream ausgeben, wählt man zum Beispiel Master-Mix oder Cue-Mix-A bzw. Cue-Mix-B als Audio-Loopback-Quelle aus. In der Ziel-Software muss dann nur noch der entsprechende Loopback-Kanal als Eingangskanal ausgewählt werden, dies werden dort entweder als Kanäle 1 und 2 oder 11 und 12 angezeigt.

Inserts

Einzigartig für ein Audiointerface dieser Preisklasse sind die beiden Insert-Wege für die Kanäle 1 und 2. Diese ermöglichen es nicht nur, Outboard-Equipment in den Signalweg einzuschleifen, sondern auch zugleich den integrierten Mikrofonvorverstärker zu umgehen, um diesen zum Beispiel durch einen externen Mikrofonvorverstärker zu ersetzen. Viele Leser kennen sicherlich das Problem: Man hat einen guten externen Mikrofonvorverstärker gekauft, der aber nicht über einen eigenen A/D-Wandler verfügt. Nun muss dessen Signal in der Folge über die Eingangsstufe des Audiointerfaces geführt werden, was dann im schlimmsten Fall eine klangliche Verschlechterung bewirkt. Über die Inserts des Audient iD24 ist der direkte Zugriff auf den A/D-Wandler unter Umgehung der Vorverstärkerelektronik möglich.

iD Button & Scrolling

Sehr clever ist der iD Button, den ich bislang noch nicht weiter erwähnt habe. Ist dieser aktiviert, kann man über den großen Volume-Encoder die Scroll-Funktion in Software auslösen. Sehr praktisch, denn das spart oft den Griff zur Maus oder das Trackpad.

Klangqualität & Messergebnisse

Die Klangqualität des Audient iD24 ist tadellos und es gibt keinen Grund zu irgendeiner Beanstandung. Auch die erreichbaren Latenzwerte sind klein genug für empfindliche Musiker: Ableton Live zeigt bei einer Samplerate von 96 kHz und einem Buffer von 128 Samples eine Roundtrip-Latenz von 8,93 ms, bei 32 Samples werden 7,26 ms erreicht. Bei einer Samplerate von 48 kHz und einem Buffer von 128 Sample beträgt die Roundtrip-Latenz 11,6 ms und bei 32 Samples 8,27 ms. Damit lässt sich prima arbeiten.

Die Messergebnisse zeigen wie zu erwarten keinerlei Schwächen: Der Frequenzgang könnte besser nicht sein und auch die harmonischen Verzerrungen und das Rauschverhalten geben keinerlei Anlass zur Kritik.