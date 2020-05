Test: Apple Logic Pro X 10.5, Digital Audio Workstation

Apple Logic Pro X goes live

Am 12. Mai hat Apple das bisher größte Update für die Digital Audio Workstation Logic Pro X herausgebracht – die Version 10.5. Als langjähriger Nutzer von Logic X und mit ein bisschen Erfahrung bei anderen DAWs habe ich mir die neue Version gleich mal installiert und getestet.

Wenn man sich die Pressemeldung ansieht, dann sind es eigentlich nur vier neue Funktionen, die mit der Version 10.5 kommen – aber wie so üblich bei Apple, wurde auch ganz viel im Hintergrund optimiert. Insgesamt über 500 Bugfixes und Verbesserungen wurden gebracht, was schon ziemlich eindrucksvoll ist. Bei aller Kritik in den letzten Jahren an Apples „Pro Politik“ ist man in letzter Zeit mit dem iMac Pro, dem Mac Pro und der steten Optimierung des Betriebssystems Mac OS stets auch den Audio Professionals immer treu geblieben.

Und weil Sie von AMAZONA.de mehr erwarten dürfen als nur die Wiedergabe der Pressemeldung, tauche ich gerne etwas tiefer in die neuen Features ein.

Logic Pro X: Live Loops

Steigen wir bei den Live Loops ein und stellen fest: Oh, man wildert bei Ableton Live Kunden und zugegebenermaßen gar nicht schlecht. Die neue Ansicht, bei der man einfach die Track-Schnipsel rüberzieht und arrangiert, manuell oder automatisch abspielt und „DJ-mäßig“ abfeuert – das fühlt sich gar nicht schlecht an. Ein bisschen erinnert mich das an die Lösung vom Hersteller ROLI, der mit seinen Music-to-Go Produkten einige Aufmerksamkeit bekommen hat. Sobald man einen Loop im Grid aktiviert (durch Drücken des Play Symbols), wartet es auf die Beendigung des laufenden Taktes und startet dann passend zum Rhythmus. Das macht Spaß und geht sehr intuitiv.

Passend dazu hat Apple gleich noch über 2.500 neue Loops mitgeliefert – das ist sehr beeindruckend. Ob man damit das etablierte Ableton Live vom Thron stürzen kann, glaube ich nicht, aber a) Live Loops ist gut gemacht, b) es ist sehr intuitiv zu bedienen und überrascht mit vielen Features und c) es ist kostenlos im Update inbegriffen.

Darüber hinaus sind die Live Loops ein tolles Kreativ-Tool. Man lässt z. B. ein paar Basic Loops in der Grid-Ansicht laufen und wenn man rechts das Loop-Fenster öffnet und einen Loop zum Testen anklickt, dann wartet auch dieser auf seinen Einsatz. So entstehen oft unvorhergesehene und coole Sachen. Wenn Sie also mal tief in einem Inspirationsloch sitzen, dann nur keine Scheu: Live Loops ist nicht nur für DJs und Performance-Künstler.

Sampler und Quick Sampler

Wenn man mal recherchiert, was sich die User von Logic X häufig wünschen, dann kommt die Sprache immer wieder auf den EXS24 Sampler. Zu kompliziert in der Bedienung, zu alt das Interface und überhaupt. Viele machen ihre Sampling-Projekte mit FL Studio, weil hier Apple einfach keine zufriedenstellende Lösung hat….hatte.

Und sie meinen es ernst in Cupertino, denn gleich zwei neue Plugins sind in Logic Pro X 10.5 enthalten: „Quick Sampler“ und „Sampler“. So wie alle aktuellen Apps von Apple jetzt nur „Musik“, „Fotos“ oder „TV“ heißen, hat man hier auch den einfachsten Namen vergeben (zusammen mit dem Problem, dass es faktisch unmöglich geworden ist, nach den Produkten zu googeln).

Der Unterschied der beiden neuen Plugins: „Sampler“ ist – grob gesagt – der Nachfolger des EXS24 und somit ein echter Multisampler. Allerdings mit aktualisierter Benutzeroberfläche und intuitiver Bedienung. Nehmen Sie einfach einen Klang mit Ihrem iPhone auf und speichern Sie diesen in der iCloud. Im Logic Fenster dann dieses Soundfile einfach in Sampler ziehen – fertig. Wenn Sie jetzt einen anderen Klangschnipsel genauso in „Sampler“ ziehen, dann werden die Sounds gelayert und es entsteht ein völlig neuer Klang. Ein guter Waveform Editor, neue Filter, mehr und neue Modulationsquellen: Bei „Sampler“ sollten auch ausgefuchste Sample-Profis viele neue Ideen bekommen.

„Quick Sampler“ hingegen ist ein Single-Sample-Tool, das es aber in sich hat: Soundfile reinziehen (entweder auf Original, dann bleibt das Sample erhalten oder auf Optimized, dann können Sie mit nur wenigen Klicks den Sound auf Ihrem MIDI-Keyboard spielen.

Übrigens erkennen „Sampler“ und „Quick Sampler“ automatisch die Grundtonart und erstellen die restlichen Töne ohne weiteren Eingriff. Ach und bevor ich es vergesse: ESX24 Projekte können in „Sampler“ weiterbearbeitet werden.

Kurzes Zwischenspiel: Der Workflow

Ich muss einfach kurz drauf eingehen, damit auch neue Logic Interessierte verstehen, was das eigentlich Neue an der Version 10.5 ist: der Workflow. Die neuen Module fließen in ihrer Bedienung ineinander und sparen so extrem viel Zeit: Ein Sample mit „Quick Sampler“ erzeugt – einfach „Sampler“ öffnen und das Projekt reinholen, fertig. Die Samples in den neuen Drum-Machine-Designer überführen – ein Mausklick genügt. Das ist wirklich eindrucksvoll und Anwender wie ich, die noch das alte Export-Import-Spielchen kennen, können kaum glauben, wie einfach Apple einem die Arbeit macht.

Step-Sequencer

Ja, sie haben es endlich getan – einen sehr, sehr ordentlichen Step-Sequencer in Logic eingebaut. Danke Apple! Und es ist alles drin, soweit ich das in meinem Testzeitraum beurteilen kann. Umfangreiches Editing mit Einflussnahme auf Velocity, Repeat, Gate, Skip und Randomisation.

In der Bedienung hat man sich an klassischen Drumcomputern und Hardware-Step-Sequencern orientiert. Apple hat 2012 das Unternehmen „Redmatica“ gekauft und deren Technologie und Benutzeransätze in den „Step Sequencer“ integriert. Eine schöne und leistungsstarke Lösung, die auch Polyrhythmen unterstützt und es sogar ermöglicht, die einzelnen Steps mit Plugin-Parametern zu beeinflussen, um dem Pattern eine zeitabhängige Klangveränderung zu verpassen.

Um hier gleich zu einem guten Ergebnis zu kommen, dann verwenden Sie einfach eines der 150 neuen Patterns, die mit 10.5 ausgeliefert werden.

Drum Synth und Drum Machine Designer

Ich komme mit schon vor, wie bei „Der Preis ist heiß“, denn jetzt geht es um den niegelnagelneuen Drum Synth, der Ihnen die Möglichkeit gibt, komplett eigene Drumkits zu erstellen, indem Sie die durch den Drum Synth erstellten Sounds in den Drum Machine Designer packen und so komplette Pakete, bestehend aus Percussion, Bass-Lines und melodischen Patterns erzeugen.

Dabei ist Drum Synth ein echter Synthesizer mit Einflussmöglichkeit auf Pitch, Tone, Shape, Sweep, Decay und sogar die Sättigung („Saturation“). Sie starten hier immer mit einer Basisauswahl an Kicks, HiHats etc. und formen dann den gewünschten Sound.

Starten Sie den „Drum Synth“ vom „Drum Machine Designer“ aus, können Sie nach und nach ein eigenes Drum-Kit erstellen. Harry Wijnvoord und Walter Freiwald (RIP) hätten Tränen in den Augen vor Freude, was im neuen Logic Pro X Update enthalten ist. Übrigens ist auch hier der Workflow gegeben: die neuen Drum-Tools sind beispielsweise sehr einfach mit dem „Quick Sampler“ verbunden. Und als wenn es nicht schon genug wäre: Über 70 neue Drum Machine Designer Kits hat Apple ebenfalls inkludiert, so wie auch eine amtliche 808-Emulation und eine LinnDrum.

Weitere Features und Funktionen

Ich habe mich mal durch die Apple Release-Notes gearbeitet und einige Highlights der weiteren Funktionen und Verbesserungen im Folgenden aufgeführt – ohne Garantie auf Vollständigkeit natürlich:

Logic Remote 1.4: Ein Kritikpunkt war für mich, dass Logic Remote immer nur ein Tool zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit war und mir immer ein wenig „einfach“ vorkam. Hier hat man kräftig nachgerüstet und „Machine like“ ein Grid zur Kontrolle der Live Loops integriert. Auch die Nutzung mehrerer Remotes (z. B. ein iPad und ein iPhone) gleichzeitig ist möglich.

Neue Effekte: Remix FX ist eine Sammlung von Effekten, mit der man seinen Mix pimpen kann. Dazu gehört auch ein virtuelles X/Y-Pad (ähnlich dem Korg Kaossilator), welcher auch über Logic Remote bedient werden kann.

Audio File Import: Ziehen Sie einfach ein Audio-File in einen Track-Header und schon können Sie Sampler, Quick Sampler, Drum Machine Designer oder den Alchemy Synthesizer mit diesem Soundfile nutzen.

Import: Sie können jetzt Electronic Drummer Tracks aus anderen Projekten importieren

Labelling: Namensbeschriftungen können jetzt auf einzelnen Noten im Piano-Rollen-Editor angezeigt werden.

Upgrade: Jetzt sind bis zu 64 Mix-Groups möglich

Usability: Es gibt einen neuen Befehl: „Hide all but selected tracks“ – sehr gut!

Short Cut: Es gibt jetzt einen Tastaturbefehl zum Umgehen aller Plugins auf ausgewählten Channel-Strips.

Außerdem wurden, wie bei Apple üblich, jede Menge Bug-Fixes und Stabilitätsverbesserungen vorgenommen. Auch arbeitet man weiter an einer optimierten Performance. Wenn Sie es genau wissen wollen: Hier finden Sie die Release Notes zu Logic Pro X 10.5 – und das ist wirklich eindrucksvoll.

Kritische Gedanken

Logic Pro X entwickelt sich immer mehr zu einer „Alles aus einer Hand“-Lösung und durch die neuen Workflows kann man auch irgendwann gut leben, ohne jemals ein zweites Programm oder Plugin starten zu müssen. Aber das ist auch gleichzeitig der Nachteil: Andere DAWs geben einem (noch) das Gefühl, sich hier frei am Markt bedienen zu können und Tools und Plugins nutzen zu können – zwar klassisch über Export-Funktionen. So besteht vielleicht auch die Gefahr, dass sich die produzierte Musik durch das integrierte Konzept mehr und mehr nach „Logic only“ anhört. Gerade durch die Tatsache, dass mehr und mehr junge Menschen Musik produzieren und gerne den einfachen Weg gehen, könnte dies ein Thema sein. Natürlich unterstützt Apple Logic X auch weiterhin Drittanbieter Plugins und die Integration und den Import externer Tools und Dateien.

Aber – hey – das ist wirklich nicht das Problem von Apple! Moderne Musik wird durch Logic Pro X 10.5 definitiv eher besser als schlechter (als sie jetzt schon zum Teil ist).

Logic Pro X: Kosten

Insbesondere durch dieses Update auf die Version 10.5 ist Logic Pro X die bestausgestattete DAW am Markt und dies alles zu einem Preis von 229,- Euro. Aktuelle Nutzer erhalten das Update kostenlos und es gibt die Möglichkeit eines 90 Tage Tests – genug Zeit, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Das Angebot ist wirklich mehr als nur fair und mit allen Loops und Samples ein echtes Sonderangebot im DAW-Markt.

Allerdings: Sie müssen Apple-User sein. Aber mal ganz ehrlich: Nach Universal Audios Live Recording Lösung „LUNA“ und diesem tollen Update von Logic Pro lohnt es sich doch immer mehr, im Audiobereich auf die Produkte von Cupertino zu setzen, oder?