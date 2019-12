Test: Bitwig Studio 3.1, Digital Audio Workstation

Mikrotonales DAW-Update für Bitwig

Wie bereits allgemein bekannt, brachte Bitwig bereits viele Standards, mit denen sich andere Hersteller von DAWs bislang etwas schwertaten, in seine DAW mit ein (z. B.: MPE-Support). An alternative Skalen außerhalb der chromatischen Gefilde war außerhalb der dafür ausgelegten Controller und Klangerzeuger (da existierten ein paar wenige – beispielsweise Roland GS, Yamaha XG, Kurzweil – diese richteten sich vordergründig an Alleinunterhalter und Künstler unterschiedlicher Herkunft) bislang nicht wirklich zu denken.

In Flaggschiff-Geräten wie dem Moog One und anderen Produkten ähnlicher Couleur wurde jenes Feature groß und breit schon während der Entwicklung angekündigt, von dessen Umsetzung fehlt jedoch nach wie vor bislang jede Spur. Bitwig macht es kurz und schmerzlos und bringt ebenjene Features anhand eines wunderbar simplen und genialen weiteren MIDI-Plugins ohne großes Tam-Tam in die DAW. Und macht somit jenes für die fortlaufende Entwicklung von Musik so wichtiges Feature zugänglich – und nach wie vor erschwinglich – für absolut jedermann.

Ganz im Bitwig Stil lässt das neue „Micro-Pitch“ Plugin sämtliche schon von den anderen Bitwig-native Plugins bekannten Modulationen zu und eröffnet so die Möglichkeiten der Echtzeit-Alternation des Pitches der einzelnen Notenwerte. Zusätzlich legt der Hersteller noch einige andere Pitch-bezogene Plugins bei. Das ist aber bei weitem nicht alles in der aktuellen 3.1 Version.

Übersicht über das Micro-Pitch Plugin in Bitwig 3.1

Micro-Pitch lässt einerseits mit Bitwigs kompatiblen Native Plugins sowie auch allen anderen Plugins, die das MPE-Format unterstützen, die Veränderung der Grundstimmun basierend auf dem Kammerton zu (432 Hz Stimmungen und ähnlich esoterisches sind also ab jetzt für alle Native-Plugins nur noch einen Mausklick entfernt). Zum anderen lassen sich fortan alle einzelnen zwölf Noten der chromatischen Skala in Cent-Schritten neu stimmen.

Ein zusätzlicher auf dem Plugin befindlicher „Dry/Wet“-Regler lässt zusätzlich eine Modulation des Master-Eingriffsgrades zu. Somit lässt sich die eingestellte Skala auch stufenlos chromatisch hin und her automatisieren oder modulieren. Die Stimmung sämtlicher Einzelnoten lässt sich natürlich ebenfalls modulieren. Diese Schritte lassen somit nicht nur statische Skalen zu, sondern können auch für die Humanisierung oder Vermenschlichung von Klängen dienlich sein – oder eben des abstrakten Sound-Designs.

Bitwig legt 30 Presets bei, die sich zum einen an den Experimenten der „Nach-Concrète“ oder berühmter Pioniere wie Walter „Wendy“ Carlos oder Rousseau orientieren. Zum anderen werden hier auch wichtige, traditionelle Skalen wie die javanische, chinesische oder griechische aufgegriffen und interpretiert. Wichtig zu erwähnen ist ebenfalls, dass man zwar noch auf die 12 Töne der Oktave angewiesen ist (nicht zuletzt schon aufgrund der Hardware) – jedoch wahlweise auch den Bereich einer Oktave auf bis zu 24 Halbtöne – also zwei Oktaven – ausweiten kann.

Apropos Presets: Interaktive Hilfe und vieles mehr

Ist man Neuling oder möchte sich einfach nur die neuen Plugins erklären lassen bzw. hinter ein bestimmtes internes Plugin in seiner Gänze kommen, genügt fortan der Mausklick auf „show help“ im linken Operationsmenü. Das im Vorhinein jeweilig selektierte Plugin wird in aller Übersichtlichkeit umschrieben und bleibt dabei komplett bedienbar. Hier bekommt „learning by doing“ eine ganz neue Bedeutung.

Des Weiteren gibt es nun eine erweiterte generelle MIDI-Funktionalität. Es gibt nun mehr Controller-Presets für unterschiedliche Geräte wie Masterkeyboards und Performance-Controller, hier wurden die bereits bestehenden Protokolle um einige erweitert.

Innerhalb der Pianorolle tut sich ebenfalls einiges: Per Druck auf die Taste „3“ kann man nun MIDI-Noten mit gedrückter Maustaste im jeweilig aktiven Raster und der jeweilig selektierten Note einzeichnen, per Druck auf Alt und Shift auch über die jeweils selektierte Note hinaus.

Praktisch für Filmkomponisten und weitere Extrem-MIDI-Notenkünstler: Bitwig 3.1 bekommt Note-Chase als Feature. Dieses ermöglicht, dass, selbst wenn sie auf dem Transport Marker (und nicht wie bisher noch davor) liegt, eine Note getriggert wird. Springt man viel in seinem Arrangement herum und möchte nicht immer mit aller Genauigkeit seinen Transport-Startpunkt festlegen, kann das ungemein hilfreich sein.

Pitch-12 als neuer Modulator

Zu guter Letzt baut Bitwig mit Pitch-12 noch einen neuen Modulator in die DAW mit ein, der sich natürlich wie gewohnt auch selbst von anderen Modulatoren beeinflussen lässt. Dieser bietet einen virtuellen Patch-Punkt pro einer der 12 Noten der chromatischen Skala, der beim Aktivieren der jeweiligen Note eingreift. So lässt sich beispielsweise bewirken, dass immer wenn ein Cis (egal ob 1, 2 , 3 , 4 , 5 (…)) spielt, dieses Cis nach links gepannt wird oder ein Filter aufgeht oder sich dessen Tonhöhe mit einem LFO als Vibrato moduliert – und dergleichen mehr.