NAMM 2020: Bitwig 16-Track – die neue günstige Einsteiger DAW

Günstiger Einstieg in die Bitwig Welt

Gemunkelt wurde es bereits und jetzt ist sie tatsächlich da – und wurde auch noch ohne großes Tamtam online gestellt. Bitwig bringt mit 16-Track eine abgespeckte Version seiner Digital Audio Workstation auf den Markt und senkt damit die Eintrittsschwelle für neue User. Der Preis ist heiß, aber wie sieht es mit den Features aus?

Kommen wir zunächst zum Preis: 99,- Euro verlangt Bitwig für die neue 16-Track Version und bietet damit einen günstigen Einstieg in die DAW-Welt von Bitwig. Dass man hierfür mit einigen Einschränkungen leben muss gegenüber der großen Bitwig Version ist klar. So kann man beispielsweise nur maximal 16 Tracks nutzen (der Name kommt ja nicht von ungefähr) und an Effekt- und Gruppen-Tracks sowie Szenen gibt es jeweils auch nur 2 (Effekt, Gruppen) bzw. 8. In der großen Version gibt es hierzu keinerlei Einschränkungen.

Während man eine unbeschränkte Anzahl von VST Plugins in Bitwig 16-Track nutzen kann, lässt sich das finale Ergebnis nur mit maximal 16 Bit ausspielen. Das könnte einige User schon abschrecken, 24 Bit sollten es doch mindest sein. Die große Bitwig Version erlaubt sogar einen Export in 32 Bit.

Weitere Einschränkungen betreffen die Time Stretching Algorithmen. Während die große Bitwig 3 Version Stretch, Stretch HD, Slice, Cyclic, Elastique Solo, Elastique Eco und Elastique Pro anzubieten hat, hat der Hersteller die kompletten Elastique Features sowie Cyclic für die 16-Track Version gestrichen, bleiben also Stretch, Stretch HD und Slice. Auch bei den Instrumente, Effekten, Modulatoren etc. wurde gespart, anstatt 129 stehen der kleineren Version nur 82 davon zur Verfügung. Sollte aber für die meisten User dennoch ausreichen.

Polysynth und Sampler sind an Bord von Bitwig 16-Track, Phase-4, Amp und Vocoder leider nicht. Und, das wird den ein oder anderen Schnäppchen-Jäger enttäuschen, die komplette Grid-Umgebung bleibt der großen Version vorbehalten.

Alle einzelnen Unterschiede zwischen den Versionen findet ihr hier.

Trotz der Einschränkungen denke ich, dass die neue 16-Track Version für viele Neukunden sorgen wird. Ist man erst einmal auf den Geschmack gekommen, lässt sich natürlich ohne Weiteres upgraden. 299,- Euro ruft die Firma dafür auf, also kommt man am Ende auf die „normalen“ 399,- Euro die Bitwig Studio kostet.