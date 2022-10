Arturia MiniLab 3, Controller-Keyboard

Neue Version mit Display & Fader

Mit dem Arturia MiniLab 3 kommt eine neue Version des MIDI-Controller. Das kompakte Keyboard wurde nun mit eine OLED-Display und vier Fadern ausgestattet. Und es gibt zwei Versionen: weiß und schwarz.

ANZEIGE

MiniLab 3 hat eine 25er Tastatur mit Anschlagsdynamik. Dazu kommen acht Pads, die über Anschlag- und Druckdynamik verfügen und auch zur Steuerung des internen Arpeggiators.

Die 16 Regler des Vorgänger wurden auf acht reduziert. Dafür sind jetzt vier Fader hinzugekommen, die sich zum Beispiel für die Steuerung von ADSR-Hüllkurven einsetzen lassen.

Als Spielhilfen sind zwei Touch-Sensoren für Pitch Bend und Modulation vorhanden.

Das neue OLED-Display zeigt die Werte der Reglerveränderungen an. Einstellungen werden mit einem Encoder mit Druckfunktion vorgenommen. Weiterhin sind ein Chord mode, eine Hold-Funktion, Octave up und down-Tasten sowie Tasten für die Transponierung vorhanden.

An Anschlüssen sind ein 5-Pin MIDI-Ausgang, USB-C Port sowie ein Pedal-Eingang vorhanden.

Zum Lieferumfang gehört ein Software-Paket, das aus folgenden Produkten besteht: Arturia Analog Lab Intro, der DAW Ableton Live Lite, dem Piano Native Instruments The Gentleman, dem UVI-Piano Model D, einer zweimonatigen Mitgliedschaft des Sample-Anbieters Loopcloud und Melodics „Learn with Minilab“.

Arturia MiniLab 3 soll in Kürze lieferbar sein. Der Preis beträgt 99,- Euro. Und hier könnt ihr den Test des MiniLab 2 nachlesen.