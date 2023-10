Test: Bettermaker Mastering Limiter V2, Hardware Limiter

Loudness at its best!

Sollte ich einen Preis vergeben an das Produkt, das in der Masteringkette bzgl. des Signalflusses am häufigsten missverstanden und am häufigsten falsch eingestellt wird, so würden es abgesehen von pumpenden Kompressoren sehr wahrscheinlich die Limiter sein. Allzuoft werden sie dazu missbraucht, um Fehler, die während der Aufnahmen oder im Mix gemacht wurden, in irgendeiner Weise auszubügeln, was mit einem entsprechenden Klang einhergeht. Das kann selbst bis in die Multi-Millionen-Dollar Klasse gehen, wie zum Beispiel bei Metallicas „Death Magnetic“, bei dem der finale Track aufgrund völlig überzogener Gain-Einstellungen tonal nicht zu ertragen ist.

Wer hingegen ein Gerät wie den Bettermaker Mastering Limiter V2 verwendet und dabei einen Ladenpreis von 3.890,- Euro auf den Tisch legt, wird sehr wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt mit Mastering verdienen und sich mit den gröbsten Fehlern, die im Aufnahme- und Mixdown-Prozess entstehen können, auseinandergesetzt haben. Inwieweit sich die Anschaffung des Bettermakers im Vergleich zu den intern verbauten Plug-ins lohnt, soll dieser Testbnericht zeigen.

Die Konstruktion des Bettermaker Mastering Limiter V2

Der Bettermaker Mastering Limiter V2 wird in Polen gefertigt, was mittlerweile nicht mehr so überrascht, wie noch vor ein paar Jahren, kommen doch mittlerweile einige etablierte Hersteller aus selbigem Land. Das mit einer Höhe von 2 HE in mattem Schwarz gehaltene Limiters bringt ein Gewicht von nur 5,5 kg auf die Waage, was aufgrund des massiven Äußeren doch etwas überrascht. An den Seiten des Gehäuses sind jeweils 17 kleine Lüftungsschlitze eingelassen, um die Abwärme abzuführen. Dies sollte bei einem Rack-Einbau berücksichtigt werden, um keinen Wärmestau und damit die Funktionalität des Bettermaker Mastering Limiter V2 zu riskieren.

Das Äußere wird von zwei Endlosdrehreglern für die Ein- und Ausgangspegel dominiert, wobei zwei weitere menüabhängige Endlosdrehregler mit Drucktastenfunktion zusätzliche Schnellzugriffe im Menü erlauben. Auf der linken Seite befindet sich der On/Off-Schalter, der während des Hochfahrens einen hübschen HAL 9000 Effekt anbietet, während sich darunter der etwas kleinere Engage-Schalter für die Aktivierung des Effektes befindet.

Die Rückseite des Mastering Limiter V2 wurde bezüglich seiner Anschlüsse auf das Wichtigste reduziert. Wir finden rechts/links In/Out als XLR-Buchsen vor, zuzüglich eines USB-Anschlusses und der Netzbuchse. Um eventuellen Brummschleifen entgegenzuwirken, wurde auch noch ein Ground-Lift-Schalter auf der Rückseite verbaut.

Was mich persönlich jedoch maßlos enttäuscht, ist die Verwendung eines externen Netzteils. Ich habe volles Verständnis dafür, dass, wenn man im Budget-Bereich unterwegs ist, man den einen oder anderen Kompromiss bezüglich des Preises der Bauteile machen muss. Wenn man aber wie hier knapp unter der 4.000,- Euro Grenze unterwegs ist, darf so etwas in meinen Augen nicht verwendet werden, zumal das Netzkabel mit knapp 90 cm auch noch vergleichsweise kurz gehalten ist.

Die Menüführung des Bettermaker Mastering Limiter V2

Dreh- und Angelpunkt der Menüführung ist ein hochauflösendes farbiges Touch-Display in der Mitte des Frontpanels, das über eine Größe von 11 x 6,5 cm verfügt. Dabei entpuppt sich der Bettermaker als hybrider 2-Kanal-Limiter mit digital gesteuertem VCA, der sowohl über Plug-in-Steuerung als auch einem Preset-Speicher mit 399 Plätzen verfügt, wobei der Signalweg komplett analog ausgelegt ist.

Obwohl der Limiter über eine fast schon ausufernde Menüführung verfügt, sind viele Funktionen nahezu selbsterklärend. Dies ist ein großer Vorteil, gerade wenn man ein Produkt mit einer so großen Flexibilität wie dem Bettermaker Mastering Limiter 2.0 vor sich hat. Die Besonderheit ist, dass man sämtliche Funktionsschritte sowohl am Hardwaregerät selber, als auch am passenden DAW-Plug-in mit einer sehr schön gestalteten Oberfläche einstellen kann.

Die Basisfunktionen bestehen sowohl aus der Clipper-, als auch aus der Limiter-Funktion. Bekanntermaßen schneidet ein Clipper konsequent an einem bestimmten Level den Pegel ab, während der Limiter das Signal durch seine „Lookahead“-Funktion gewissermaßen „zurück drückt“. Beide Funktionen haben ihren Einsatzbereich und sind unabhängig voneinander zu betrachten. Des Weiteren bietet der Limiter zwei verschiedene Sättigungsmethoden, um gerade synthetisch gehaltenen Sounds/Produktionen mehr Obertöne einzuhauchen, bei Bedarf auch unter Zuhilfenahme eines internen EQs. Sehr schön auch, dass das Gerät sowohl im klassischen Stereo-Bereich, als auch in der M/S-Matrix eingesetzt werden kann.

In Sachen Metering bietet der Mastering Limiter V2 eine sehr große Auswahl an visueller Unterstützung. Das System bietet unter anderem die Angabe über Input, Output und die Gain-Reduction, mehrere analoge Meter-Simulationen wie VU, PPM, RMS, Peak mit Peak Hold Anzeige, LUFS Meter mit Short Term, Integral, Loudness Range, View In Time, einem K Meter (LU- oder VU-Meter mit einem verschobenen „0 dB“ Bezugspunkt), einem 30-Band-FFT-Analyzer, einem Goniometer und einem Korrelation-Meter. Alle Meter haben eigene Fenster und können auch am Touch-Display durch wenige Druckpunkte schnell gewechselt werden.

Für die Freunde der technischen Specs, hier eine schnelle Auflistung der technischen Messdaten des Bettermaker Mastering Limiter V2:

Maximum gain reduction: 20 dB

Input adjust range: 0..+20dB

Output adjust range: -10..+12dB

Makeup gain: automatic with trim (-/+8dB range; only available with clipper enabled)

Attack time: 0.1 – 250ms

Release time: 2ms – 2s + IREL (intelligent release)

sidechain HPF: off or 20-200Hz (2nd order)

sidechain mid boost: off or 8dB @ 2kHz or 7kHz

metering ADC range: 70dB

power saving mode available

mid/side mode available, true bypass (relays) available

connection: balanced XLR (audio), USB type B (PC/MAC), 5.5/2.1 center positive 12V only socket

Maximum input level: +24 dBu (balanced with 48kΩ input impedance)

Maximum output level: +27 dBu (balanced with 50Ω + 50Ω output impedance)

Nominal audio level: +4 dBu - Frequency response: 6 Hz – 27kHz (-0.5 dB, ISO-R40 sweep)

Frequency flatness: +/- 0.1 dB (20Hz – 20kHz, ISO-R40 sweep)

Dynamic range: 107 dB (20kHz bandwidth, +24dBu)

THD+N ratio: 0.05 % (20kHz bandwidth, +4dBu, 1kHz)

THD ratio: 0.03 % (+4dBu, 1kHz)

CMRR: > 80dB (20Hz – 20kHz, IEC 60268-3) - Crosstalk: > 76dB (20Hz – 20kHz, +18dBu, channel to channel)

Der Bettermaker Mastering Limiter V2 in der Praxis

Man stelle sich vor, man müsste für ein Plug-in knapp 4.000,- Euro auf den Tisch legen, wie groß wäre die Erwartungshaltung? Wahrscheinlich so groß, dass sie definitiv unerreichbar wäre. Entscheidend für den Einsatzbereich des Bettermaker Mastering Limiter V2 ist demnach die Frage, ob die Unterschiede zu den gängigen Limiter/Clipper-Plug-in-Lösungen sich in einem Range befinden, bei dem man geneigt ist, besagten Betrag auf den Tisch zu legen, um seinem Produkt im Mastering Schritt den entscheidenden Kick zu verpassen.

Zunächst muss ich festhalten, dass die Menüführung für den erfahrenen Tontechniker wirklich sehr übersichtlich gestaltet wurde. Alle Bereiche sind intuitiv zugänglich, die Menüführung ist übersichtlich, die Einstellmöglichkeiten umfassend und dennoch hat man nie das Gefühl, wie ein Verzweifelter auf der Suche zu sein, um den finalen Parameter endlich irgendwo im Menü zu finden. Die einzelnen Seiten sind in der Tat sehr geschmackvoll gestaltet, der Touchscreen ist sehr fein eingestellt und reagiert bereits auf leichteste Berührungen. Die Hardware-Regler laufen weich, aber dennoch aufgrund der dezenten Rasterung sehr genau, zumal die jeweiligen Parameter in ihrem Wert zusätzlich noch auf dem Display abgebildet sind.

Was einem bereits bei den ersten Tönen umgehend auffällt, ist der sehr große Headroom, über den das der Limiter verfügt, was zu einer sehr entspannten und neutralen Wiedergabe führt. Im Gegensatz zu vielen Plug-in-Lösungen, die je nach Qualität gerne etwas „gepresst“ oder manchmal auch „stumpf“ klingen, hat der Bettermaker einen sehr klaren und entspannten Grundklang im Angebot.

Dazu trägt auch die analoge Signalführung bei, die deutlich „gutmütiger“ zu Werke geht als viele digitale Lösungen. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt, sind die drei unterschiedlichen Ansätze in Form von Clipper, Limiter und Saturation, welche klanglich jeweils einen völlig anderen Ansatz verfolgen und je nach Einsatzgebiet deutliche Vorteile gegenüber den anderen Algorithmen bieten, wie man den beigefügten Klangbeispiele sehr gut entnehmen kann.

Alles in allem handelt es sich bei dem Bettermaker Mastering Limiter V2 um einen ausgezeichneten Mastering-Limiter, der im Pro-Bereich der Mastering-Studios durchaus seine Anhänger finden wird. Inwieweit sich der stattliche Preis von 3.890,- Euro rechtfertigen lässt, muss wohl jeder für sich selber entscheiden. Fakt ist, man erhält ein Gerät der Spitzenklasse, ob es sich jedoch wirtschaftlich rechnet, steht auf einem anderen Blatt.