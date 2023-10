Warm Audio WA-1B, Tube Tech Kompressor Klon

Nachbau eines Kompressors

Der US-amerikanische Hersteller Warm Audio ist für seine oftmals sehr exakten und natürlich auch deutlich günstigeren Nachbildungen bekannter Recording-Klassiker bekannt. Mit dem heute vorgestellten Warm Audio WA-1B haben sich die Entwickler nun an einem schwedischen Röhrenkompressor versucht.

Warm Audio WA-1B

Die Orignalvorlage des Warm Audio WA-1B stammt aus dem Hause Tube Tech und entgegen vieler anderer Warm Audio Produkte, gibt es den CL-1B weiterhin zu kaufen. Allerdings zu einem – zumindest für Heimstudios und semi-professionelle Nutzer – recht hohen Preis von rund 3.700,- Euro. Eingesetzt wurde und wird der Tube Tech CL-1B von allerhand prominenten Produzenten wie Chris Lord-Alge oder Rick Rubin und hat schon diverse Hits von Adele, Dr. Dre, Lenny Kravitz oder Norah Jones mitgeprägt.

Warm Audio setzt beim WA-1B auf ausgewählte Komponenten. So kommen u. a. speziell angefertigte Übertrager von Lundahl und ausgewählte Röhren von TungSol und Electro-Harmonix zum Einsatz, um „die perfekte Balance zwischen Vintage-Sound und moderner Performance“ zu erreichen. Laut Hersteller wird alles von Hand verdrahtet, um das Schaltungsdesign so authentisch nachzubilden wie möglich. Laut Website werden alle Kompressoren vor der Auslieferung in der Zentrale von Warm Audio in Austin, Texas von Hand geprüft und getestet. So soll der WA-1B am Ende die klangliche Vielseitigkeit des Originals bieten.

Ausgestattet ist der WA-1B Kompressor mit den typischen Reglern Threshold, Ratio, Attack, Release und Makeup-Gain. Die steuerbare Attack-Zeit mit schnelleren Geschwindigkeiten und die programmabhängigen Release-Regler sollen für den typischen Charakter des Tube Tech Kompressors sorgen. Die Ratio ist stufenlos zwischen 2:1 und 10:1 einstellbar.

Der spezielle Sidechain-Bus-Wahlschalter bietet drei Positionen (Off, Bus 1, Bus 2), mit denen bis zu 10 WA-1B-Kompressoren in die Signalkette eingebunden und verknüpft werden können.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Warm Audio WA-1B machen. Auf der Warm Audio Website gibt es zusätzliche Klangbeispiele.

Die wichtigsten Features des Warm Audio WA-1B im Überblick:

100 % diskreter Signalweg

CineMag Eingangsübertrager

CineMag Ausgangsübertrager

4 Premium TungSol und Electro-Harmonix Röhren 2x 12ax7, 1x 12bh7, 1x 6aq5 (oder 6p1 – austauschbar)

Kenetek Opto-Zelle

integriertes Netzteil

Stereo-Link-Möglichkeit

symmetrische XLR- und Klinke-Eingänge – 600 Ohm Widerstand

symmetrische XLR- und Klinke-Ausgänge – 600 Ohm Widerstand

Frequenzgang: +/-1 dB, 15 bis 20.000 Hz

Gain: 40 dB +/-1dB

Input Level 16 dB Maximum

Output Level +10 dB nominal, +16 dB Maximum

Verzerrung: weniger als 0,1 % THD bei +/-10 dBm

Attack Time: – 10 ms

Release Time: – 0,06 s für 50 % Release, 0,5 bis 5 Sekunden für komplette Release

Meter für Gain-Reduction und Output

Abmessungen (B x T x H): 483 x 178 x 89 mm

Gewicht: 5,44 kg

Die ersten WA-1B von Warm Audio sollen zeitnah im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 1.349,- Euro.