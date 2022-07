Arturia Sound Explorers Collection Belledonne, Plug-in-Bundle

Neues Plug-in Bundle

In den letzten Wochen und Monaten gab es von Arturia einige interessante Updates. So ist seit einiger Zeit die V-Collection 9 erhältlich, eine Sammlung von 32 Software Instrumenten, bei denen sich Arturia auf die Emulation von analogen und digitalen Synthesizern fokussiert. Dagegen stehen bei der FX Collection 3 Dynamikprozessoren, Effektgeräte, Equalizer & Co. im Mittelpunkt.

Arturia Sound Explorers Collection Belledonne

Mit der Sound Explorers Collection Belledonne hat Arturia nun ein Plug-in-Bundle vorgestellt, bei dem man von allem etwas (und noch etwas mehr) bekommt. Synthesizer, Effekte, Sounds – das erinnert an das All-in-one-Angebot Native Instruments Komplete.

Bestandteil der Sound Explorers Collection Belledonne Suite sind alle Plug-ins und Instrumente der V-Collection 9, der FX Collection 3 plus der Wavetable Software Synthesizer Pigments 3 und eine Vielzahl neuer Sounds. 50 Sound Bänke mit über 4.000 Presets, alles nach Genres sortiert, gehören zum Bundle dazu.

V-Collection 9: KORG MS-20 V, CS-80 V 4, Prophet-5 V, Vocoder V, OP-Xa V, JUN-6 V, Buchla Easel V, Mini V, SEM V, JUP-8 V, ARP2600 V, MODULAR V, SYNTHI V, EMULATOR II V, SQ-80 V, PROPHET-VS V, MATRIX-12 V, CMI V, DX7 V, Synclavier V, CZ V, Farfisa V, Mellotron V, B-3 V, Piano V 3, Solina V, Clavinet V, Stage-73 V, Wurli V, VOX Continental V, Augmented STRINGS, Augmented VOICES

FX Collection 3: Dist TUBE-CULTURE, Dist OPAMP-21, Efx FRAGMENTS, Rev PLATE-140, Rev INTENSITY, Rev SPRING-636, Tape MELLO-FI, EQ SITRAL-295, Pre 1973, Pre TRIDA, Pre V76, Delay TAPE-201, Delay BRIGADE, Delay ETERNITY, Chorus JUN-6 , Chorus DIMENSION-D, Phaser BI-TRON, Flanger BL-20, Filter MINI, Filter M12, Filter SEM, Bus FORCE, Comp DIODE-609, Comp VCA-65, Comp TUBE-STA, Comp FET-76

Das Sound Explorers Collection Belledonne ist ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die Plug-ins laufen standalone oder in eurer DAW in den Formaten VST, AU, AAX. Als Systemvoraussetzungen gibt Arturia macOS 10.13 (oder neuer) bzw. Windows 8.1 (oder neuer) an.

Die Collection könnt ihr wahlweise in einer limitierten Sonderedition auf einer 250 GB SSD Festplatte oder als Download erwerben. Beide Varianten werden zum Preis von 789,- Euro angeboten.