Test: Arturia Pigments 3 Software-Synthesizer

Nun auch additive Synthese in Arturias Pigments

Mit diesem Update bohrt ARTURIA seinen Pigments-Software-Synthesizer nochmals gewaltig auf. Da der folgende Test aber nur die neuen Features beleuchtet, empfehlen wir dringend als Lektüre auch unseren Basistest zu Pigments vom Januar 2019, den Bernd Kistenmacher für uns verfasst hat. HIER KLICKEN.

Arturia Pigments – Wavetable, Granular und Samples

Ich bin kein Pigments-Nutzer der ersten Stunde, aber die Integration von Sample- und Granular-Synthese in Version 2 sowie die wachsende Zahl hochwertiger Preset-Librarys für den Pigments haben mich vor einigen Monaten zum Kauf bewegt. Und den habe ich nicht bereut. Zwar liegen auch bei mir mehr Plug-ins auf der Festplatte als ich bräuchte, aber Pigments kommt schon regelmäßig zum Einsatz. Dies liegt weniger an seiner Klangqualität, denn die ist manchmal etwas „steril“ und ein Massive-X zum Beispiel, der ähnlich konzipiert ist, tönt schon „fetter“, sondern vor allem an der umwerfenden Bedienfreundlichkeit. Im krassen Gegensatz zu den Skeuomorphismen der Arturia V-Collection wurden hier die Vorteile eines Software-Synthesizers voll ausgereizt: Alles ist animiert, farbig codiert und sofort zuzuordnen. Trotz 24 möglichen Modulationsquellen und einer vermutlich unendlich großen Zahl an Bussen, blickt man hier schneller durch als bei u-he Diva oder der meisten Hardware.

Nachdem sowohl stromgetrieben als auch virtuell die Analogsynthese mit Prophet-5 Reissue bzw. Diva und unzähligen anderen Synths allmählich ausgereizt scheint, wendet sich das Interesse in letzter Zeit wieder alternativen Syntheseformen zu. Meist sind dies derzeit ja FM oder Wavetable. Leider ist mir persönlich FM zu kompliziert und Wavetable zu unflexibel, um meine klanglichen Vorstellungen von Grund auf zu realisieren.

Pigments 3 nun mit additiver Synthese

Interessanterweise bringt Pigments nun in seiner dritten Auflage mit der „Harmonics“ Engine die additive Synthese wieder ins Spiel. Sounds durch Schichtung von Sinusschwingungen zu erstellen, klingt erst einmal zwar genauso wenig aufregend wie 90er-Jahre Meditationsmusik mit gläsernen Pads aus dem Kawai K5000S.

Arturia hat diese Syntheseform in Pigments 3 aber kräftig aufgebohrt:

Ein Ausschnitt der bis zu 512 Partials („Window“) kann separat abgesenkt oder angehoben und moduliert werden. Im Bereich „Shape“ lassen sich zwei Spektren über den Klang oder einen bestimmten Frequenzausschnitt legen, zwischen denen gemorpht werden kann. Klanglich sehr ergiebig ist dabei die Möglichkeit, die Auswirkung der Spektren mehr auf ungeradzahlige oder geradzahlige Obertöne zu legen und über „Tilt“ den Lautstärkeverlauf der Partials zu beeinflussen. Per „Imaging“ kann man geradzahlige und ungeradzahlige Harmonische im Stereobild verteilen. Und dann gibt es noch einen Multiwave-Oszillator für Audiorate-Modulation.

Aber allein schon der „Ratio“-Regler, mit dem man den Multiplikator für die erzeugten Partials stufenlos zwischen 5 und -1 einstellen kann, erlaubt so drastische Eingriffe in den Klang, dass man mühelos eine interessante Ausgangsbasis für die weitere Klangformung findet. So entstehen Sounds mit Westcoast-Touch, die nicht nur harmonisch, sondern auch druckvoll und ungewöhnlich tönen. Und die – da all die genannten Regler sehr einfach durch komplexe Modulatoren steuerbar sind – ein weites Feld für Experimente öffnen.

Die neue „Harmonic“-Engine ist sicherlich das Highlight dieses Updates, zumal sie – wie schon die anderen Syntheseoptionen in Pigments – anschaulich visualisiert wird.

Weitere Neuerungen des Pigments 3 Software-Synthesizers

Der Utilities-Tab stellt neben den Engines 1 und 2, bei denen die Syntheseform frei wählbar ist, einen dritten permanent verfügbaren Sound-Layer zur Verfügung. Dieser beinhaltet zwei Noise-Generatoren mit einer großen Zahl wählbarer „Analog-Noise“-, Textur- oder Transienten-Samples zum Aufpeppen der Sounds sowie einen simplen Zusatz-Oszillator. Verwendet man die Analog-Engine mit drei Oszillatoren, ist dieser eigentlich überflüssig, aber für die anderen Syntheseformen zum Beispiel als Sub-Oszi durchaus eine gute Ergänzung. Die drei Generatoren im Utilities-Tab haben übrigens jeweils individuelle Filter-Routings.

Ein nettes Feature ist, dass Oszillatoren in Pigments nun über eine Quantisierungsfunktion für Tuning-Modulationen verfügen. Diese ist nicht nur für Halbtonschritte zuschaltbar, man kann über eine kleine Klaviatur auch bestimmte Intervalle auswählen und so zum Beispiel mit einem LFO oder Random-Generator skalenreine Computermelodien erzeugen.

Schließlich sind noch ein paar weitere Effektalgorithmen wie ein Pitchshift-Delay und ein Juno-Chorus sowie der Jupiter-Filter aus der verbesserten Jup-8-Emulation hinzugekommen.

Getestet wurde die Version 3.0.0.1345.