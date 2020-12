Test: Arturia PolyBrute, Morphing Analog Polysynthesizer

Polyphones Modulationsmonster

Seit einer Woche steht er nun hier, der Arturia PolyBrute. Und ich versuche, zur Abwechslung mal beim Schreiben dieses Testberichts zu bleiben, denn wenn ich mich kurz mal ransetze, zieht er mich erneut in seinen Bann und ich bin eine Stunde später immer noch am Schrauben… Es ist ein sehr komplexer Synth, der einen mit seinen vielen, zum Teil ungewöhnlichen Möglichkeiten lange beschäftigen und immer wieder inspirieren kann – so viel sei schon mal verraten.

Aber der Reihe nach:

Als unser Chefredakteur Peter Grandl vor zwei Wochen nach einem Tester für den PolyBrute suchte, habe ich sofort laut „hier!“ gerufen. Warum? Zum einen habe ich eine Vorliebe für polyphone Synthesizer, denn wenn man zwei halbwegs bewegliche Hände hat, kann man mit ihnen nicht nur Bässe, Leads und Arps spielen, sondern auch Harmonien setzen und Töne im Spiel ausklingen lassen. Sind Tastatur, Sequencer und Effekte mit dabei, fehlt somit nichts, um auch unabhängig vom Rechner, ganz ohne Verkabelung loszulegen und Musik zu machen. Und mit einer analogen Klangerzeugung ist das Wohlgefühl meist noch größer, denn die frei schwingenden Oszillatoren bringen eine gewisse Lebendigkeit und Fülle mit ins Spiel, die der Welt der Nullen und Einsen prinzipiell erstmal fremd ist.

Nun ist Arturia ja vom Ursprung her eine Software-Company. Mit ihrer V-Collection, von der gerade die achte Ausgabe erschienen ist, hat sich die Firma aus dem französischen Grenoble über Jahre einen guten Ruf erarbeitet. Auch auf meinem Rechner ist Version 6 davon nach wie vor installiert, obwohl andere Analog-Emulationen meines Erachtens inzwischen ein Quäntchen mehr Authentizität bieten. Vor über zehn Jahren gab es dann zum ersten Mal Synth-Hardware aus Grenoble, allerdings in digital: der Origin enthielt unter anderem den Code der damals verfügbaren Moog-, Sequential-, Arp-, Roland- und Yamaha-Emulationen, wurde aber kein Riesenerfolg.

Im Zuge der Analog-Renaissance kam auch Arturia mit zunächst kleinen Synthesizern heraus, die es auch mal krachen lassen können. Ein cleverer Schachzug war es, das relativ kostengünstige Steiner-Parker-Filter zu verwenden, welches klanglich zur der Zeit praktisch eine Alleinstellung darstellte. Das markante Feedback dieses 12 dB/Oktave Filters, von Arturia „Brute-Factor“ genannt, war namensgebend für die ganze Synthesizerreihe. Eine weitere Spezialität der Arturia Synthesizer ist der „Metallizer“, ein der Westcoast-Synthese entlehntes Oszillator-Waveshaping. Der vor vier Jahren erschienene monophone Flagship-Synth MatrixBrute kombinierte diese Elemente mit einem weiteren, seriell wie parallel nutzbaren Ladder-Filter und der direkt im Zugriff befindlichen Modulationsmatrix.

Auf diesen Elementen setzt nun auch Arturias erster polyphoner Analogsynthesizer auf, den wir uns jetzt mal näher anschauen werden.

Erste Eindrücke zum Arturia PolyBrute

Zwischen Weihnachtsstress und Lockdown schleppt der eh schon überlastete UPS-Bote ein monströses Paket in den ersten Stock. Zwanzig Kilogramm schwer ist das Testgerät, auf dem die laut deutschem Vertrieb Tomeso noch nicht finale Firmware-Version 1.0.0.1726 aufgespielt ist.

Also erst mal Platz gemacht und das feine Stück ausgepackt. Knapp einen Meter breit ist der mit 5-Oktaven-Keyboard ausgestattete Arturia PolyBrute. Elegant glänzt das in Arturias „Sparkling Dark Blue“ lackierte, in Holz eingerahmte Metall, zwischen zahlreichen Potis glitzern silbern zwei Encoder und Alu-Handräder, die vertraute (wenn auch gegenüber dem MatrixBrute verkleinerte) Matrix und der auffällige Morphée Controller sind echte Hingucker.

Ein gedrucktes Handbuch fehlt leider, was ich für ein solches Premium-Produkt schon etwas schade finde. Auf der Website gibt es bislang nur eine englische Version zum Download, aber erfahrungsgemäß wird eine deutsche in Bälde nachgereicht werden. Das Handbuch ist didaktisch sinnvoll gegliedert, könnte aber durchaus etwas ausführlicher sein – sowohl in der Tiefe als auch in der Breite. Allerdings hat Arturia auf ihrer Website eine kleine Serie mit Videotutorials gestartet, in denen Sounddesigner Matt Pike sehr anschaulich durch die verschiedenen Abteilungen des PolyBrute führt.

Das hochklappbare Panel hat Arturia sich eingespart und auch sonst gibt es bereits auf den ersten Blick nennenswerte Unterschiede zum Matrixbrute: CV-Ein- und Ausgänge sind weggefallen (außer Sync In und Out), ebenso leider auch der Audio-Input. Verständlich für einen Polysynth, der nicht vorrangig eine Schaltzentrale für ein Modularsystem sein muss. Auch die Stimmenarchitektur ist nicht ganz die gleiche, aber dazu später mehr.

Zeit für ein paar Presets, kurz angespielt und mit dem Morphée moduliert – sofern möglich. Man merkt nämlich beim Spielen, dass man doch noch ein paar Hände mehr gebrauchen könnte, schließlich gibt es neben dem neuartigen französischen Controller noch die Handräder und den Ribbon zu bedienen, und dann hat man immer noch an keinem Knopf gedreht oder gar die zweite Hand auf den Tasten gehabt.

Was im Kopfhörer ankommt, klingt jedenfalls sehr vielfältig und klanglich hochwertig – und natürlich voller Modulationen!

Sechs Stimmen hat der Arturia PolyBrute, was in dieser Preisklasse zwar nicht wenig ist, aber doch öfters mal zu abgeschnittenen Noten führt, wenn man nicht achtgibt. Da es auch einen Layer- und einen Split-Modus gibt, sind die Stimmen schon recht knapp bemessen, aber wie wir noch sehen werden, sind diese Modi eher Nebenprodukte des Sound-Morphings, welches eine echte Besonderheit des PolyBrute darstellt.

Die Analog-Effekte des MatrixBrute wurden durch drei digitale Effekteinheiten (Modulation, Delay und Reverb) ersetzt, die seriell, parallel oder (für einen rein analogen Signalpfad) abgeschaltet sein können und recht gut klingen. Jeweils 9 Effektvarianten sind verfügbar, darunter ein schöner Shimmer-Reverb, ein Delay mit extrem kurzen Zeiten für Karplus-Sounds und ein Bitcrusher, der sich sehr gut mit der Resonanz des Steiner-Parker-Filters verträgt. Zwar gibt es für die Effekte nur die nötigsten Parameter, dafür sind diese modulierbar, wie es bei einem Synth sein sollte.

Als nächstes möchte ich mal mit einem Init-Sound ganz von vorne beginnen.

Eigenwillige PolyBrute Klangerzeugung

Der Blick auf die Oszillator-Sektion beginnt mit ein paar Fragen, die zu neuen Fragen führen: Fußlagen-Wahlschalter für die Oszillatoren gibt es nämlich schon mal nicht. Stattdessen kann der erste Oszillator in Halbtonschritten zwei Oktaven nach unten oder nach oben gestimmt werden, was dank LED-Feedback auch bei schlechten Ohren sicher funktioniert. Um den zweiten ebenfalls oktavweise nach unten zu stimmen (denn diesem ist der Sub-Oszillator zugeordnet), muss man dann schon ins Einstellungs-Menü, das aber, wie an vielen Stellen, durch Shortcuts (Regler drehen plus Settings-Button drücken) direkt erreichbar ist. Hier lässt sich der Regelweg für den Pitch ändern, welcher standardmäßig kontinuierlich über 7 Halbtöne auf- oder abwärts reicht. Ab einem Range von einer Oktave ist das Tuning dann wieder gesteppt. Beim ersten Oszillator ist kontinuierliches Tuning leider nur durch Modulation möglich und gar nicht von Hand, was ich insbesondere vermisse, wenn er mit Oszillator 2 synchronisiert wird. Dass der Sync, der übrigens in verschiedenen Stufen von Soft- bis Hard-Sync regelbar ist, nicht andersrum geschaltet ist, irritiert mich zunächst ebenfalls, macht aber Sinn, weil man ihn so nutzen kann, um die Frequenzmodulation von Oszillator 2 auf 1 tonal im Zaum zu halten.

Die Schwingungsformen beider Oszillatoren sind von Sägezahn über Dreieck nach Rechteck (mit variabler Pulsbreite) überblendbar, wofür zwei voneinander abhängige Regler verwendet werden. Der Sound ist sehr präzise und geht ordentlich tief runter. Bei Oszillator 1 lässt sich der Metallizer auf die Dreiecksschwingung hinzufügen, was schöne bis krasse Obertöne erzeugt (siehe Ende des Audiobeispiel 02, wo der Metallizer per LFO dazumoduliert wird). Auch der Sägezahn und das Rechteck profitieren davon, hierfür muss man die Arbeitsweise des Metallizers aber erst im Menü umstellen.

Derlei Einstellungen der Oszillatoren gelten nur fürs gerade gewählte Preset. Es wäre natürlich praktisch, wenn man sie für jeden Init-Sound entsprechend konfigurieren könnte. Als Workaround bietet es sich daher an, mit eigenen Init-Templates, die entsprechend voreingestellt sind, zu arbeiten.

Die Oszillatoren werden gemeinsam mit dem Noise auf eines der beiden Filter oder auf beide zusammen geroutet. Der Suboszillator wird zusammen mit Oszillator 2 gemixt; das Lautstärkeverhältnis untereinander ist dabei auf zwei Arten regelbar (Volume oder Crossfade).

Sehr schön ist, dass der Noise stufenlos von Red (Bassbetonung) zu White (Höhenbetonung) eingestellt werden kann.

Die Oszillatoren lassen sich über den Stereo-Regler im Panorama verteilen. Per Einstellung ist dies auch für die Filter möglich – bis hin zur kompletten Extremstellung, welche aufgrund der unterschiedlichen Filterklänge jedoch nur in seltenen Fällen empfehlenswert ist. Die Tatsache, dass hier bereits auf Ebene der Klangerzeugung Stereophonie ins Spiel kommt, ist in jedem Fall begrüßenswert. Zwar werden die Stimmen nur statisch nach gewissen Regeln verteilt (wobei die Stereo-Breite auch moduliert werden kann), bei mehrstimmigen Pads schafft das aber schon eine homogene Fülle.

Filter im Doppelpack

Wie schon der MatrixBrute verfügt auch der Arturia PolyBrute sowohl über das bereits erwähnte Steiner-Parker- wie auch über ein gegenüber dem berühmten Moog Vorbild basskompensiertes Ladder-Filter.

Beim Routing hat der PolyBrute Feature-seitig die Nase vorn, denn hier sind nicht nur seriell (Steiner ins Ladder) oder parallel (Steiner und Ladder) möglich wie beim Matrixbrute, sondern auch alle Mischungen davon. Das eröffnet die Möglichkeit, zum Beispiel etwas Höhenanteile aus dem brizzeligen Steiner-Filter durchzulassen, während der Großteil des Oszillator-Mixes durch das smoothe Ladder gezähmt wird, ohne dass sich das Ergebnis wie zwei voneinander getrennte Sounds anhört.

Außerdem kann das Steiner-Filter nicht nur in den Modi Band-, High- oder Lowpass betrieben, sondern es kann SEM-style zwischen den Modi überblendet werden. Klar, dass hier gerade bei Padsounds oder auch brillanten Arps einiges geht.

Weggefallen sind dagegen die 12 dB/Oktave- sowie die Highpass- und Bandpass-Varianten des Ladder-Filters, was ich beides für verschmerzbar halte.

Weniger gut gefällt mir, dass beim Ladder der Feedback-Circuit weichen musste, weil der bei den Moogs Garant für fette Lead- und Bass-Sounds ist und durch die nachgelagerte Distortion-Einheit, auch wenn sie gut und rund klingt, nicht ganz ersetzt werden kann. Dies gilt umso mehr als das Gain Staging im Mixer tendenziell eher clean ausgelegt ist – jedenfalls verglichen mit einem Subsequent37. Ich vermute mal, das zweite Feedback wäre aufgrund des flexiblen Filterzuweisungen beim PolyBrute schwieriger zu implementieren gewesen. Der „Brute“ ins vorgelagerte Steiner-Filter ist aber zum Glück erhalten geblieben (sonst hätte man den Synthesizer ja auch kaum „PolyBrute“ nennen können). Somit kann bei seriellem Routing auch etwas Overdrive aus dem neutralem, d. h. voll geöffneten Steiner-Filter auf den Ladder gelegt werden. Vornehmlich ist die Feedback-Schaltung aber für den Steiner-Filter ausgelegt, wo sie insbesondere bei erhöhter Resonanz, den Sound eindrucksvoll ins Kippen bringen kann.

Beide Filter klingen gut und ergänzen sich in dieser Kombination hervorragend. Mit dem Steiner-Filter kann man zum Beispiel „metallisierte“ Sounds noch krasser machen (Resonanz!) und im nachfolgenden Ladder-Filter übertrieben schrille Höhen wieder abrunden. Das flexible Routing ermöglicht viele Soundvariationen. So ist es auch ein Leichtes, auf runde Pluck-Sounds noch dezent ein paar hochpassgefilterte Noise-Attacks zu setzen.

Noch heftiger kann das Steiner-Filter klingen, wenn man seinen Cutoff durch Oszillator 2 moduliert. Dafür gibt es einen eigenen Regler in der Oszillator-Sektion, denn in der Modulationsmatrix sind die Oszillatoren nicht als Quellen vorgesehen. Auf das Ladder-Filter kann audioseitig leider nur der Noise gelegt werden. Dank des flexiblen Noise-Generators lässt sich der Sound des Filters damit zwar sehr dezidiert aufrauen, aber eine tonale Modulationsmöglichkeit hätte ich trotzdem noch ergiebiger gefunden.

Einen Master-Cutoff für simultane Änderung beider Filtereckfrequenzen gibt es noch dazu. Dieser ist als großer Encoder ausgeführt und ermöglicht so sprungfreie Eingriffe ins Klanggeschehen. Encoder-Fans seien im Übrigen darauf hingewiesen, dass die Wirkweise der Potis in den globalen Einstellungen immerhin auf Catch oder Scaled umgestellt werden kann. Das einzige was die Potis leider nicht bieten, ist eine Anzeige von aktuellem und/oder gespeichertem Wert im Display.

Der Arturia PolyBrute Klang

Nach so viel Technik wird es nun Zeit für eine erste Betrachtung des Grundklangs. Um den einzuordnen, vergleiche ich gerne recht einfache Sounds auf verschiedenen Synthesizern. In der folgenden Hörprobe kommt der simple Filterbass (Sägezahn im 8’- und einer Dreiecksschwingung im 16’-Register bei geschlossenem Filter in 24 dB/Oktave und voller Modulation durch die Filterhüllkurve) zunächst aus dem Moog Subsequent37, dann aus dem Novation Summit (mit digital erzeugten Oszillatoren), danach viermal aus dem PolyBrute: zunächst mit dem Ladder-, dann mit dem Steiner-Filter. Und um noch mehr Vielfalt des Arturia Synthesizer einzufangen klingt danach der Ladder noch mit vollem Drive und der Steiner mit maximalem Brute-Faktor.

Interessant zu hören beim PolyBrute-internen Vergleich ist auch, dass sich die Filterhüllkurve bei identischer Einstellung auf das Steiner-Filter ganz anders auswirkt als auf das Ladder.

Als nächstes noch ein simples Sägezahn-Pad (mit nur einem Oszillator ins unmodulierte und zu 2/3 geöffnete Filter) zunächst vom Roland Alpha-Juno, dann vom Summit und schließlich vom PolyBrute (Ladder), – zunächst immer trocken, dann mit dem jeweiligen Onboard-Chorus. Hier hört man einen deutlichen Unterschied, denn das Filter im PolyBrute klingt doch recht anders als ein Roland Filter.

Nun eine Hörprobe zum Filterrouting des PolyBrute mit beiden Filtern in Grundstellung, wieder mit dem Filterbass. Dabei überblende ich in jedem Durchgang von der parallelen zur seriellen Schaltung und zurück. Vor dem zweiten Durchgang wird der Brute-Faktor des Steiner-Filters aufgedreht, vor dem dritten die Distortion des Ladder-Filters. Zu Durchgang vier und fünf kommt dann die Resonanz zuerst des Steiner, dann des Ladder hinzu (Resonanz jeweils auf 3/4, damit es nicht zu sehr in wildes Gezwitscher ausartet).

Zum Schluss unserer kleinen Bass-Exkursion noch das Steiner-Filter im Highpass-Modus, wieder mit 3/4 Resonanz und umgekehrter Hüllkurven-Modulation. Brute-Faktor und Ladder-Distortion stehen auf 50 %. Es wird langsam von paralleler zu serieller Schaltung überblendet. Nun sollte auch der letzte Zweifler verstanden haben, dass der PolyBrute kein ätherischer Schöngeist sein muss.

Modulatoren und Modulationen

Der Polybrute verfügt über drei LFOs (synchronisierbar und bis ca. 100 Hz) sowie über drei Hüllkurven, die als Fader ausgeführt sind. Wie in den anderen Sektionen gibt es hier kleine und feine Variationen, die man vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick erkennt.

So haben die Amp- und die Filter-Hüllkurve dedizierte Velocity-Fader, bei der Mod-Envelope findet man dagegen an derselben Stelle einen Fader für ein Pre-Attack Delay. Über die Settings können die Hüllkurven auch auf Loop umgestellt werden.

Die LFOs können frei laufen oder getriggert starten. Davon abgesehen unterscheiden sie sich wiederum in einigen nicht unwesentlichen Details: LFO 1 ist in der Phase variabel, LFO 2 bietet Fade-in. Die Schwingungsformen der ersten beiden LFOs sind schaltbar, während die von LFO 3 über zwei Regler für Kurvenform und Symmetrie variabel einstellbar ist. Damit lassen sich nicht nur spannende Filtermodulationen erzielen, zum Beispiel für die un-metrischen Pseudo-Arpeggios, die im Melodic Techno gerade so en vogue sind. Hier habe ich einen solchen Sound (üblicherweise wird so etwas ja meist in der DAW programmiert) über den Morphée-Controller und zwei Regler von Hand eingespielt:

Da LFO3 auch in den Oneshot-Modus gesetzt werden kann, kann man mit ihm auch maßgeschneiderte Hüllkurven für Analog Percussion bauen.

Und für noch komplexere Schwingungsform-Varianten kann LFO3 außerdem direkt per Schalter mit LFO1 moduliert werden.

Ansonsten gibt es außer den Potis für die Intensität der Filterhüllkurve keine der gebräuchlichen Modulationsregler wie beispielsweise für LFO auf Filter, Pulsbreite oder Schwingungsform oder für ENV auf Pitch. Das ist auch nicht unbedingt nötig, verfügt der PolyBrute doch über die tolle Matrix.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich bei meinen Synthesizern nur sehr selten in die Modulationsmatrix abgetaucht bin. Ein Routing wie beim Subsequent 37 oder beim Pro-1 kann man zwar nach kurzer Eingewöhnung verstehen und allmählich einschätzen, allerdings sind bei diesen Maschinen auch nur zwei Modulationsbusse zu verwalten. Programmiert man aber einen Sound von Grund auf, so kann man doch recht schnell mehr Busse brauchen. Menübasierte Routings wie bei Dave Smith oder dem Virus TI bieten diese zwar, es mangelt aber schnell am Überblick, da meist nur je eine Quelle und ein Ziel gleichzeitig zu sehen sind.

Es ist also schon erstaunlich, dass vor Arturia noch kein großer Hersteller auf die Idee gekommen ist, die Modulationsmatrix auch tatsächlich als zweidimensionale Matrix auf dem Gerät darzustellen. Klar, aufs Display muss man trotzdem noch schauen, da beim PolyBrute alle Modulationsziele (die Spalten) frei konfigurierbar sind. Wenn man aber die Anordnung der Quellen (die Zeilen) erst mal verinnerlicht hat, ist es sehr einfach: per Tastendruck wird die Verbindung hergestellt und mit dem Amount-Encoder bipolar die Intensität geregelt. Auch die Zuweisung der Ziele geht schnell von der Hand: man hält den Button für den gewünschten Modulations-Slot und betätigt kurz den Regler für das Ziel. Modulierbar ist fast alles (einschließlich der Modulationen selbst) – und hier zahlt sich noch mal aus, dass Parameter, die üblicherweise nur feste Werte kennen, wie z. B. das Filter-Routing oder der Oszillator-Sync beim PolyBrute graduell einstellbar sind, so dass auch sie als Modulationsziele dienen können.

Was Presets betrifft: selbst wenn hier eine Menge Modulationen vorhanden sind, die man nicht selbst angelegt hat, kann man sich anhand der leuchtenden Verbindungs-Buttons sehr schnell einen Überblick verschaffen, wie der Sound aufgebaut ist.

Gegenüber dem MatrixBrute ist die Matrixdarstellung zwar halbiert, verfügt aber über vier Pages, so dass trotzdem 32 Modulationsziele erreichbar sind. Mit maximal 64 Modulationsverbindungen (denn ein Parameter kann natürlich durch mehrere Quellen gleichzeitig moduliert werden) ist der PolyBrute also ein wahres Modulationsmonster, aber eines, das man bändigen kann.

Was ist ein „Morphing-Synthesizer“?

Bis hierher war der PolyBrute nun schon nicht gerade unterkomplex, dabei kommt mit dem Morphing das spannendste Feature erst noch – zumindest wenn man der Werbung für den „Morphing Analog Polysynth“ Glauben schenken mag.

Obwohl ich mich in den 90er Jahren mal mit Audio-Morphing beschäftigt habe (falls es jemanden interessiert: es war die Software sonicWorx von der deutschen Firma Prosoniq, die später an Zynaptiq verkauft wurde), assoziiere ich mit Morphing noch immer so etwas wie einen Zaubertrank für neue, unerhörte Sounds. In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzuerkennen, dass das Morphing im PolyBrute natürlich keine Sounds generieren kann, die die Maschine nicht auch ohne Morphing erzeugen könnte. Das faszinierende Element, das Arturia da geschaffen hat, liegt also in erster Linie nicht im „er-morphten“ Sound, sondern im Morphing an sich, d. h. im Übergang.

Hätte man mehrere Dutzend Hände, könnte man auch ohne diese Funktion „morphen“. Das Morphing im PolyBrute ist nämlich nichts anderes (und nichts weniger!) als der graduelle Wechsel von einer Einstellung (A) fast aller Parameter zu einer anderen (B).

Dieser Wechsel kann manuell mit dem unscheinbaren Morph-Regler links oberhalb der Tastatur erfolgen, in dessen Extremeinstellungen die Sounds auch erstellt oder geändert werden. Er kann sogar als Modulation erfolgen, wenn der Morph-Regler als Modulationsziel ausgewählt wird. Und er kann – das ist die augenfälligste und interessanteste Möglichkeit – über das X(Y-Pad des Morphée-Controllers erfolgen. Dabei werden über die Y-Achse alle Pitch- und (undokumentiert zumindest in der von mir getesteten Firmware-Version) alle Cutoff-Einstellungen gemorpht und über die X-Achse alle sonstigen (d. h. beispielsweise Filterresonanz, Hüllkurven, Modulationsintensitäten und Effekteinstellungen). Diese zusätzliche Dimension ermöglicht es also, statt einem Übergang eine Vielzahl von möglichen Übergängen zu generieren.

Natürlich klingen die Zwischenstufen zwischen zwei verschiedenen Sounds nicht zwangsläufig immer „gut“, sondern im Zweifelsfall eher irgendwie verwaschen oder seltsam. „Happy accidents“ können sich aber einstellen und sind so definitiv eher erreichbar als z. B. mit einer konventionellen Random Patch Funktion.

Will man kontrollierter an die Sache rangehen, ergeben sich praktische Anwendungen zum Beispiel, wenn man zwei Timbres eines Padsounds einsetzen und zwischen Strophe und Chorus nahtlos wechseln will, oder natürlich, wenn man einen Lead-Sound im Solo mit Modulationen und Verzerrung total „cranken“ will, und trotzdem safe wieder zum Ausgangsklang zurückkommen. Will man die Basissounds für solche Morphings erstellen, freut man sich über eine Vielzahl praktischer Tools in den Morph-Settings, die einem zum Beispiel erlauben, den B-Sound mit einer Kopie des A-Sounds als Ausgangspunkt anzulegen oder den B-Sound aus einem Sound der Preset-Library einzusetzen.

Arturia hat aber noch weiter gedacht und die Tatsache, dass in jedem Preset zwei verschiedene Soundeinstellungen gespeichert werden, genutzt, um Layer- oder Split-Sounds über die Tastatur spielbar zu machen. Da Split-Sounds sogar über verschiedene Midi-Kanäle getrennt angesprochen werden können, wäre es natürlich nicht verkehrt gewesen, dem PolyBrute noch einen weiteren Stereoausgang zu spendieren. Aber als voll multitimbrales Instrument ist der PolyBrute mit seinen 6 Stimmen wohl auch nicht gedacht.

Ergänzend zum Morphée sei erwähnt, dass dieser Controller mit einer Druckempfindlichkeit noch über eine dritte Dimension verfügt, deren Einfluss in der Modulationsmatrix zugewiesen werden kann. Im Übrigen kann man den Morphée per Knopfdruck auch in einen anderen als in den Morph-Modus versetzen und dann auch die X- und Y-Achse frei in der Matrix belegen.

Der Morphée erinnert zwar optisch an den Expressive E Touché, bedient sich aber teilweise ganz anders. Während man beim E Touché auch mit der Neigung Steuersignale senden und ihn dabei mit der ganzen Hand umfassen kann, bewegt man auf dem Morphée den Finger in der Horizontalen, kann also auch nur mit diesem Druck ausüben. Das fühlt sich dann schon eher nach der Bedienung eines Touchpads an als nach vollem Körpereinsatz. Nichtsdestotrotz ist der Morphée aber ein toller Controller für den PolyBrute und ein Hingucker sowieso.

Gedanken zur Bedienung des PolyBrute

Und damit sind wir schon mitten im Thema Bedienung. Über einige Punkte habe ich schon gesprochen: Die Offenbarung der Modulationsmatrix. Den Morphée. Fehlt noch der Ribbon-Controller oberhalb der Tastatur, ebenfalls über die Matrix frei zuweisbar und bezüglich Reset-Verhalten und Ausgangspunkt konfigurierbar, sehr geeignet für Pitchbends, die auf einem frei gewählten Ton enden sollen.

Der PolyBrute bietet wesentlich mehr Möglichkeiten, um Klänge zu verbiegen, als man Hände haben kann – selbst wenn man an keinem einzigen Knopf drehen würde. Sustain- und zwei Expression-Pedale gibt es neben den Standards Modulationsrad und Pitchbend ja auch noch.

Nur mit dem Aftertouch bin ich nicht zufrieden, denn der hat einen recht kurzen Regelweg, setzt relativ abrupt ein und der physische Widerstand ist so hoch, dass man, hat man ihn erst überwunden, schnell schon beim maximalen Hub angekommen ist. Fließende Übergänge wollen mir damit jedenfalls nicht gelingen, das kenne ich von vielen Synthies anders.

Ebenfalls nicht besonders happy bin ich mit den schwammigen Plastiktasten in der Modulationsmatrix, die ja auch für Step-Eingaben im Sequenzer-Modus und zur Anwahl von Presets genutzt werden. Je nach gewähltem Winkel führt ein Druck-Versuch auch mal zu gar nichts und man muss erneut ansetzen. Vielleicht darf man von 92 Tastern mit verschiedenfarbigem LED-Feedback auf kleinem Raum nicht auch noch einen klaren Druckpunkt erwarten, aber etwas ärgerlich sind die Dinger leider schon, wo die Matrix doch so ein Alleinstellungsmerkmal dieses Synthesizers darstellt.

Man ahnt es vielleicht inzwischen: Um den PolyBrute zu beherrschen, braucht es eine nicht unerhebliche Einarbeitungszeit.

Da gibt es zum einen Shortcuts, die vieles erleichtern, die man aber auch erstmal kennen muss. Will man zum Beispiel den Master-Cutoff auf neutral zurücksetzen, so kann man die linke Pfeiltaste unter dem kleinen Display drücken und – während man diese hält – auf den Cutoff-Encoder tippen. Sehr hilfreich – aber bitte die Pfeiltaste nicht zu früh loslassen, sonst ist man aus Versehen zum vorherigen Preset gesprungen und der eben mühevoll eingestellte Sound ist futsch. Futsch? Nein, natürlich nicht, denn zum Glück gibt es noch die Snapshot-Funktion, mit der man wieder zu den letzten fünf gespeicherten Zwischenzuständen zurückkann. Jetzt habe ich den Snapshot wieder aufgerufen, bin aber noch auf dem fälschlicherweise ausgewählten Preset, das ich nicht überschreiben will. Wie geht noch mal die Tastenkombination, um einen Sound auf einem anderen Speicherplatz abzulegen? Es gibt ja drei verschiedene Arten zu speichern……

Zum anderen gibt es eine Vielzahl von Funktionen, die man bei anderen Synthesizern nicht oder zumindest eher selten findet. Neben dem innovativen Morphing und den beschriebenen Besonderheiten der Synthesearchitektur zum Beispiel so eine tolle kleine Sache wie das Motion Recording: Wenn es scharf geschaltet ist, drückt man eine Taste und kann dann die Bewegungen eines Reglers in fast beliebiger Länge aufzeichnen. So bekommt man eine Modulationskurve, wie man sie mit keiner mathematischen Formel erzeugen könnte. Super zum Beispiel für Wonky-Filtermoves wie den folgenden:

Schade nur, dass sich diese Kurve nun zwar auch in anderen Geschwindigkeiten triggern lässt (im Oneshot- oder im Loop-Modus), dass man sie aber nicht in ihrer Intensität verändern kann. Auch langsam weg-morphen lässt sich die Modulation leider nicht. Vermutlich wurde für dieses charmante Feature einfach eine Funktion des Sequenzers benutzt, der auch nicht gemorpht werden kann.

Ach, der Sequenzer! Es tut mir leid, aber die sieben Tage haben leider bei weitem nicht gereicht, ihn auch noch genauer zu erkunden. Grundsätzlich bietet er alles, was man von einem Built-in-Sequencer heutzutage erwarten könnte, zum Glück auch Echtzeit-Recording – neben Step-Recording und -Editing, variable Längen und Abspielrichtungen, alles selbstverständlich in polyphon und mit immerhin drei Modulationsspuren. Aber auch hier sind etliche Shortcuts und Modi zu erlernen.

Getriggert und transponiert werden die Sequenzen übrigens immer in den unteren beiden Oktaven, so dass sie auch als „Begleitautomatik“ für das Spiel der rechten Hand benutzt werden können – im Split-Modus auch mit den beiden verschiedenen Sounds im Preset.

Und wenn man gerade mal gar keine Idee hat, bietet der Arpeggiator einen smarten Random-Patch-Generator, dessen Ergebnisse zur weiteren Bearbeitung in den Sequencer transferiert werden können.

Richtig super finde ich, dass Arturia dem PolyBrute einen ausgewachsenen Editor zur Seite stellt, auch als Plugin für die DAW. Wobei: welcher Synth-Hersteller wenn nicht Arturia sollte das perfekt hinbekommen? Die Software ist sinnvoll unterteilt und es gibt eine Preset-Verwaltung, die der in Arturias Emulationen in nichts nachsteht – inklusive Favoriten, Kategorien etc. Es ist schon sehr praktisch, wenn man vor dem Aufnehmen Fader-Fahrten auch mal aufzeichnen und bearbeiten kann. Allerdings hatte die mir vorliegende Version doch noch mit ein paar Bugs zu kämpfen. Es fehlte ein Temposync zur DAW und es kam beim Ändern von Settings am Gerät sogar einige Male zum Einfrieren von Ableton Live. Wollen wir hoffen, dass Arturia hier bis zur Release-Version noch nacharbeitet.

Der Arturia PolyBrute on YouTube