Test: Arturia PIGMENTS Polychrome Software Synthesizer

Surfen auf dem Regenbogen

Ja, es stimmt. Die Wavetable-Synthese ist aktuell (mal wieder) in aller Munde. Wenn man einmal unterstellt, dass im Grunde bereits alle möglichen Arten der Klangsynthese entdeckt und entwickelt worden sind (bis auf DIE eine noch fehlende Syntheseart, auf die wir alle unser Leben lang schon gewartet haben), ist das also kein Wunder. Hat uns im vergangenen Sommer noch die Wavetable-Synthese als klanglicher Bestandteil des Quantum Synthesizers von Waldorf beschäftigt und kündigte U-He kürzlich an, dass ihr Synthesizer-Plugin HIVE um genau diese Syntheseform erweitert worden ist, haut Arturia nun erstmalig und right-in-time das PIGMENTS Plugin heraus, das uns mit einer Kombination aus virtuell-analoger und eben auch Wavetable Synthese neue Klang-Horizonte oder – wenn man der Werbung folgen mag – einen heißen Ritt auf dem Regenbogen verspricht. Zugegeben. Das Trailer-Video zum Pigment ist schon sehr gelungen und macht sofort neugierig. Was dahinter steckt, werden wir uns im folgenden Test etwas näher anschauen.

Arturia Pigments – VST, AU, AAX

Nach Erwerb der Lizenz steht diese im lokal installierten Arturia Software Center zum Download bereit. Über den Arturia-Assistenten kann man auch die Pfade für die Installation der VST32 und VST64 Versionen auswählen. Das Plugin wird in den Formaten VST 2.4, VST 3, AAX und Audio Unit (MacOS) geliefert und kann auch standalone betrieben werden. Die Plattform-Anforderungen sind Win 7+ (64 Bit) PC: 4 GB RAM; 2,5 GHz CPU, 1 GB free hard disk space bzw. 10.10+: 4 GB RAM; 2,5 GHz CPU, 1 GB free hard disk space. OpenGL 2.0 compatible GPU. Zunächst schaue ich mir Pigments im Standalone-Betrieb an.

Ein erster Überblick

Arturia Pigments ist zunächst in drei „übereinander“ liegende Hauptfenster Synth – FX – Seq unterteilt, die man über entsprechende Menüpunkte im oberen Fensterbereich (Upper Toolbar) auswählen kann.

In der linken oberen Ecke findet man ein Pull-down-Menü, über das man Untermenüs für das Speichern und Importieren von Presets, die Darstellungsgröße der Anwendung, Tutorials und die Audio-Settings finden kann. Genau diese Audio-Settings sollten als erstes geöffnet werden. Abhängig von den installierten Treibern und den verwendeten Audio- und MIDI-Devices können hier alle notwendigen Einstellungen für den Standalone-Betrieb gemacht werden. Nun sollten die ersten Sounds zu hören sein. Wem das Ergebnis zu laut ist, der kann die Lautstärke (leider je Preset) über den Master-Regler wunschgemäß anpassen.

Um sich in Arturia Pigments einen Überblick über die vorhandenen Presets zu verschaffen, sollte man den Preset Browser öffnen. Dies geschieht durch Klick auf die vier senkrecht stehenden Linien in der Toolbar.

Um sich einen Überblick über die vorhandenen Presets zu verschaffen, sollte man den Preset Browser öffnen. Dies geschieht durch Klick auf die vier senkrecht stehenden Linien in der Toolbar. Der Preset Browser ist ein eigenständiges Fenster, das reichlich Auskunft über verschiedene Aspekte der Presets gibt und eine bequeme Suche des „richtigen“ Sounds ermöglicht. Da sind u. a. die Hauptkategorien, unter denen das Preset abgelegt worden ist (Types), das sind weitere Tags (Styles), die zur besseren Einordnung des Sounds beitragen, das sind die Bänke (Factory oder User) als generelle Speicherorte und das sind die Presets selbst, die im Factory Bereich bei der Auslieferung des Plugins mitgeliefert werden. Wer mehr über die Presets im Detail erfahren will, kann im rechten Bereich des Browsers Informationen über den Sound-Designer, die Styles und einen individuellen Kommentar des Sound-Designers über den Einsatzbereich des Sounds lesen. Wem das noch nicht reicht, der kann den Browser verlassen und auf die kleine Glühlampe in der Toolbar klicken. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster und man kann detailliert erfahren, wer der Designer hinter dem Sound ist. Das ist eine nette Geste, aber nicht zwingend notwendig. Zurück zum Preset Browser.

Eine Einbindung eigener Hardware kann über das Feature „Browse presets with MIDI Controller“ durchgeführt werden. Spätestens hier zeigt sich, dass Native Instruments mit seinem Komplete Kontrol Konzept deutliche Spuren hinterlassen hat und das man hier ein ähnliches Konzept zu gestalten versucht. Der Deckel zur Außenwelt ist hier aber beinahe dicht. Will sagen, obwohl unter Audio Settings das von mir verwendete Masterkeyboard (Komplete Kontrol S88) unter MIDI Devices erkannt und eingebunden worden ist, wird dessen tiefergehende Funktionalität nicht in diesem Feature aufgenommen. Hier tauchen aktuell nur die Controller Keyboards aus der Keylab und Minilab Serie von Arturia auf. Was ja im Prinzip auch in Ordnung ist. Da Pigments aber über ein äußerst intelligentes MIDI Learn Feature verfügt, geht von den MIDI Control Möglichkeiten anderer Masterkeyboards nicht all zu viel verloren. Doch dazu später mehr.

Sehr Performance orientiert (sowohl im Studio, als auch auf der Bühne) ist die Möglichkeit, eigene Presets in eine Playlist zu schreiben. Diese ist schnell in einem separaten Bereich des Browsers erstellt. Aus der Gesamtheit aller Presets oder einer vorher „getagten“ Auswahl kann man nun die gewünschten Presets per drag and drop in die Liste ziehen und dort auch umsortieren. Einmal angeklickt, kann man den Browser verlassen und über die Steuerpfeile in der Toolbar oder über externe Controller Sound für Sound aufrufen. Das verkürzt Suchzeiten ungemein und man hat projektbezogene Klänge schnell und elegant zusammengefasst. Der untere Bereich des Browsers stellt ein virtuelles Keyboard daf, über das man notfalls auch mit der Maus spielen kann. Zum Vorhören eines Presets reicht das vollkommen aus. Unterhalb davon kann man die Stimmenanzahl des Presets (von Mono bis Poly32) und die MIDI-Kanäle einstellen. Für einen MIDI-Hänger gibt es einen Panic Button und eine CPU-Anzeige, der man ruhig etwas rote Farbe hätte spendieren können, zeigt an, wie viel Ressourcen aktuell in Anspruch genommen werden. Abschließend seien noch vier Monitore erwähnt, die Anzeigen, was in den beiden Engines und den beiden Filtern aktuell passiert.

Sozusagen nicht zum Browser gehörend, sondern als statisches Fenster auf allen Hauptseiten von Pigments sichtbar, ist das Macros Fenster. Was der MatrixBrute in Hardware präsentierte, liegt hier nun als Software-Lösung vor. Die Macro Buttons sind vier unipolare Universal-Controller, die als virtuelle Drehregler ausgeführt sind und die ich später im Themenkomplex Modulation näher vorstellen werde.

Die Pigments Klangerzeugung

Über die Toolbar und mit einem Klick auf „Synth“ öffnet man das erste Hauptfenster von Arturia Pigments; den Synth Mode. Der obere Teil des Fensters beinhaltet vier Sektionen für die Programmierung der beiden Synth Engines, der Filter-Sektion (Filter 1 und 2) und eine Filter Routing/Amp Mod Sektion. Pigments besteht aus zwei identischen Engines, die jeweils entweder im Wavetable- oder im Analog Mode betrieben werden können. Je Engine kann man den Mode über ein Pull-down-Menü auswählen. Um das Editieren zu erleichtern, verfügt jede Engine über eine Copy-Funktion (Dokument Icon), mit der die Daten in die jeweils andere Engine übertragen werden können. Mit dieser Funktion kann man z. B. eine Variante eines bestimmten Settings anlegen. Sollen aktive Modulationen mit übertragen werden, kann man das mit „Copy to engine x with modulations“ bewerkstelligen. Natürlich kann man eine Engine über einen entsprechenden Schalter deaktivieren. Die Darstellung der Engine wird dann grau.

Jede Arturia Pigments Engine kann separat über Coarse- und Fine-Tune gestimmt werden. Relativ versteckt wird im Tune Modul mit Mod Quantize ein interessantes Feature mitgeliefert. Geht man davon aus, dass man Coarse-Tune irgendwie moduliert (z. B. mit LFO1), dann kann man nun die stufenlose Modulation quantisieren, also aus einer „Sirene“ eine Art Arpeggio erstellen. Dazu muss man nur Mod Quantize durch Klick auf das kleine Q-Symbol aktivieren und durch einen weiteren Klick auf das Stift-Symbol ein Mini-Keyboard öffnen. Jeder erleuchtete Punkt stellt einen Halbton einer Oktave dar. Je mehr Stufen man nun ausschaltet, umso mehr wird die durchlaufene Oktave aufgelöst. Interessant wird das Ergebnis, wenn man der Modulationsquelle eine komplexere Form zuweist. Dann kann man sozusagen rhythmische Sprünge erzeugen und das, ohne den Sequencer zu verwenden. Klasse.

Die Analog (VA) Engine

In jeder (VA) Analog Engine steht ein Triple Oszillator zur Verfügung, wobei jeder Oszillator alternativ vier Schwingungsformen Sinus, Dreieck, Sägezahn (abfallend) und Rechteck (inkl. Pulsbreitenmodulation sofern aktiviert) hat. Diese können nicht stufenlos gemischt werden. Jeder Oszillator verfügt über einen Volume-Regler. Wir finden hier quasi das Minimoog-Prinzip wieder. Oszillator 1 kann mit Oszillator 2 synchronisiert werden (Hard Sync) und die Oszillatoren 2 und 3 können über Key-Schalter chromatisch spielbar gemacht werden (oder eben nicht). Der allgemeinen Fenstertechnologie folgend, gibt es auch im Bereich der Analog Engine kleine Fenster, die die eingestellte Schwinungsform abbilden. Diese Fenster sind erfreulicherweise aktiv, d. h. wenn Modulationen auf die Oszillatoren wirken, wird die Veränderung der Schwingungsformen aktiv, also in der Zeit dargestellt. Diese Fenster sind also im Grunde kleine Oszilloskope. Damit wären wir auch schon beim nächsten Abschnitt. Über einen Modulation-Regler können die Oszillatoren 1 und 2 des Arturia Pigments bis in den Audiobereich hinein in der Frequenz moduliert werden. Modulationsquelle ist hier entweder Oszillator 3 oder (stufenlos regelbar) der Noise Generator. Die Intensität der Modulation wird mit dem Amount-Regler eingestellt. Der Noise Generator wiederum kann stufenlos von Red (dunkel) über White zu Blue Noise (dünn) eingestellt werden. Sowohl sein Signal, als auch die Ausgangssignale der drei Oszillatoren werden im Output-Modul zusammenführt werden. Hier findet man auch den Filter-Mix-Regler, über den man den Anteil des Summensignals auf Filter 1 bzw. 2 regeln kann. Die Zwölf-Uhr-Stellung bedeutet also, dass das Ausgangssignal auf beide Filter gleichermaßen geroutet wird. Mit dem Volume-Regler wird die Ausgangslautstärke der Oszillatoren eingestellt. Die VA-Sektion klingt wirklich gut. Allerdings hätte ich mir hier doch etwas mehr Flexibilität in der Klangerzeugung, wie z. B. stufenlos überblendbare Schwingungsformen gewünscht. Die Arturia Hardware ist diesbezüglich flexibler. Allerdings macht hier die zweite Synth-Engine, die man komplett anders einstellen kann, wieder sehr viel wett.

Die Wavetable Engine

Das, worauf alle bei Arturia Pigments schauen, ist natürlich die Wavetable Engine. Jede Engine kann man unterschiedlichen Wavetables geladen werden. Jedes Wavetable besteht maximal aus 256 Stufen, wobei jede Stufe (Single-Cycle Waveform) maximal eine Länge von 2048 Samples hat.

Über den Waveform Browser kann man die entsprechenden Wavetables auswählen und laden. Leider muss man ein Wavetable tatsächlich laden, denn eine Möglichkeit, vorher einen „Blick“ darauf zu werfen oder das Wavetable vorzuhören, gibt es leider nicht. Über den Browser kann man auch eigenes Material im WAV-Format importieren. Ist die Wellenform länger als Single-Cycle wird das File entsprechend der obigen Vorgaben aufgeteilt.

Jedes Wavetable kann nun manuell oder auch automatisch (z. B. per externer Modulation) über den Position-Regler durchfahren werden. Sind die einzelnen Stufen (sprich Single Cycle Schwingungsformen) in Bezug auf die folgende Schwingunmgsform arg unterschiedlich, hört man im Klangverlauf natürlich deutliche Unterschiede. Um die Übergänge fließender zu machen, können sie interpoliert werden. Dazu muss nur der Morph-Schalter gedrückt werden und schon werden alle Zwischenstufen errechnet. Dominierend in der Wavetable Engine ist natürlich der Wavetable Viewer. Hier sieht man nun, was mit dem Wavetable passiert. Wer einen besseren Überblick über das Geschehen braucht, der kann den Viewer vom 2D- auf den 3D-Modus umstellen.

Das Unison Modul ermöglicht vielfache des ursprünglichen Wavetables (bis zu acht) mit einer einzigen Note zu spielen. Im Classic Mode können all diese Wavetables gegeneinander verstimmt und im Stereofeld verteilt werden. Dadurch kann ein klanglich reicherer und breiterer Sound erzeugt werden. Im Chord Mode können den eingestellten Stimmen (Voices) über den Chord-Regler Akkord-Presets zugewiesen und ebenfalls im Stereofeld verteilt werden. Je mehr Stimmen eingeschaltet werden, umso mehr Noten umfasst der eingestellte Akkord. Ratsam ist hier allerdings ein Blick auf die CPU-Anzeige, denn dieses Feature ist zwar toll, verbraucht aber reichlich Ressourcen.

Bevor ich auf die einzelnen Möglichkeiten, ein Wavetable zu modulieren, zu sprechen komme, werfen wir zunächst einen Blick auf das Modulator Modul. Dieses kann man durchaus als eigenständigen zweiten Oszillator betrachten.

Einerseits ist der Wavetable Modulator die Modulationsquelle für alle nun folgenden Waveshaping-Funktionen. Andererseits kann er aufgrund seines separaten Audioausgangs (Volume) als zusätzlich Klangquelle verwendet werden. Die Stimmung (Tune) dieses Modulators kann über drei Modi durchgeführt werden. Das sind Relative und Absolut (chromatisch) sowie Hertz. In dieser Betriebsart wird der Modulator zu einem statischen Oszillator, der keiner Tonhöhenänderung folgt und in einem Bereich von 20 – 3.000 Hz arbeitet. Der Regler Fine Tune ermöglicht eine Verstimmung im Bereich +/- ein Halbton. Interessant am Modulator ist die große Anzahl an Wellenformen (10 Stück), die er bereithält (siehe Bild). Die Palette reicht dabei von den klassischen Analog-Wellenformen, über eher zufällige Signalverläufe bis hin zu Rauschen verschiedener Färbung.

Die Frequenzmodulation des Wavetables kann linear oder exponentiell erfolgen. Über einen nicht weiter benannten Drehregler mischt man nun das vorher im Modulator eingestellte Signal dazu.

Die Phase Modulation wird mit dem nächsten Modul gemacht. Hier wird das Wavetable (Carrier) vom Modulator in der Phase verändert, was zu Veränderungen in der Obertonstruktur des Ausgangssignals führt. Wer mehr über das Verfahren lernen möchte, dem sei hier das passende Video https://youtu.be/s34wyILX3Yw empfohlen ;-) Als Modulator kommt bei Pigments nicht nur der Modulator selbst als Quelle in Frage. Man kann die Phase des Wavetables auch über eingehende MIDI-Noten (Key), ein von den Coarse- und Fine-Tune-Werten abhängiges Reset (Self) oder ein zufällig erzeugtes Reset (Random) steuern. Zugegeben, das klingt alles sehr technisch. Hier muss man selbst ausprobieren und sich die Ergebnisse anhören.

Phase Distortion verständlich zu erklären, ist nicht ganz einfach. Die Phasenverzerrung ist ein Verfahren, bei dem die Phasenlage unseres Trägersignals (unser Wavetable) gemäß der Amplitude einer sog. Target-Wellenform „verbogen“ oder besser verzerrt wird. Pigments bietet hier 6 Targets an, die im Single-Cycle-Format auftreten und die Skew, Round, Tri/Pulse, Octave Plus, Pseudo PW und Fractalize genannt werden. Auch in diesem Modul kann der Wavetable Modulator zusätzlich hinzugemischt werden. Insgesamt erzielt man mit allen drei Verfahren, die auch gleichzeitig eingesetzt werden können, immer stark verzerrt klingende Ergebnisse. Natürlich immer mit einer anderen Ausprägung oder Qualität. Und natürlich hängt das Ergebnis auch immer vom Carrier-Signal an sich ab. Positiv ist die optische Kontrolle des „veränderten“ Wavetables im 2D-Modus, das leider nicht separat als neues, eigenes Wavetable, sondern nur in Verbindung mit einem neuen Preset gespeichert werden kann.

Wavefolding ist die vierte Modulationsart, die hier irgendwie meine Lieblingsmodulation geworden ist. Wie kennen diese Modulationsart u. a. auch vom MatrixBrute Synthesizer, wo diese Funktion als Metalizer bezeichnet worden ist. Der Unterschied hier ist, dass in Pigments nicht die Originalshwingung, sondern mittels externem Klangmaterial in Form dreier bereits implementierter Schwingungsformen (Sinus, Dreieck, Noise) oder/und dem Modulator gefaltet werden kann. In jedem Fall werden dadurch dem Originalklang Obertöne hinzugefügt.

Was auch immer man in den Engines mit einem Wavetable getrieben hat, final kommt das Audiomaterial in der Wavetable Output Section an. Da in der folgenden Abteilung zwei identische, aber unterschiedliche belegbare Filter auf Arbeit warten, kann man in dieser Section über den Filter-Mix-Regler den Signalanteil regeln, der auf die beiden Filter geleitet werden soll, also 100 % F1 über 50/50 % F1/F2 bis zu 100 % F2. Der Regler Output Volume regelt die Gesamtlautstärke des Wavetables und des Wavetable Modulators, der ja auch als Audiooszillator funktionieren kann. Vorab kann man aber noch über den Position-Regler den Startpunkt einstellen, aber dem ein Wavetable durchfahren wird (manuell oder automatisch). Über den Wavetable-Volume-Regler kann man die Lautstärke des Wavetables einstellen. Schaut man sich ein Wavetable in der 3D-Ansicht an und dreht man am Position-Regler, kann man gut die Position der Startwelle bestimmen und Veränderungen leichter erkennen (das klappt natürlich auch mit den Ohren 😉). Die Oszillator-Sektion liefert mit der Mischung aus VA und Wavetable-Synthese noch vor der weiteren Bearbeitung eine ungemein große Vielfalt an Klangmöglichkeiten, die noch größer durch die zwei Synth-Engines wird. Die Engines sind separat zuschaltbar. Sind beide aktiviert (mit ihren jeweils eigenen Sounds), läuft Pigments quasi permanent in einem Layer-Modus. Jeder Engine kann ihre eigene Lautstärke zugewiesen werden. Überblendung z. B. über das Modulationsrad oder andere Modulatoren ist in der Modulationssektion einstellbar. Leider kann kein Keyboardsplit eingestellt werden. Bei zwei Engines wäre diese Option durchaus denkbar oder wünschenswert. Vielleicht finden wir sie in einem zukünftigen Update.