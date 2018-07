Test: Tone2 Icarus, Wavetable Synthesizer-Plug-in

Ein Plug-in zum Fliegen

Der Wavetable-Synthesizer Tone2 Icarus

Seit den glorreichen Tagen der Firma PPG ist die Wavetable-Synthese als eigenständige Syntheseform nicht mehr wegzudenken. Ich weiß nicht, ob man derzeit von einem Revival reden kann oder ob diese Syntheseart eigentlich nie wirklich „weg vom Markt“ gewesen ist; jedenfalls gibt es aktuell Synthesizer mit (u.a.) Wavetable-Synthese sowohl in Hardware gegossen als auch in Form von iOS-Anwendungen und als VST-Plug-ins. Sogar im aktuellsten Release von Ableton Live ist nun ein Wavetable-Synthesizer zu finden. Aber bleiben wir bei den Plug-ins. In dieser Erscheinungsart präsentiert sich der Tone2 Icarus Wavetable-Synthesizer der deutschen Software-Schmiede Tone2. Wer mehr über die Firma und seinen Gründer erfahren möchte, sollte ans Ende dieses Tests gehen. In einem Gespräch stelle ich Markus Krause und seine Firma Tone2 Audiosoftware kurz vor.

Direkteinstieg

Was genau ist nun ein Wavetable, die die Basis für die Klangerzeugung im Tone2 Icarus sind?

Reiht man mehrere, nur einen Wellenzyklus lange Samples aneinander, erhält man ein sog. Wavetable, also eine „Tabelle voller Wellenformen“. Variieren die Samples und durchläuft man ein Wavetable z.B. von Anfang bis Ende, erhält man ein Klangbild, das sich dynamisch verändert. Je nachdem, wie die Übergänge der einzelnen Samples gestaltet sind (weich oder sprungartig), ergeben sich daraus auch entsprechende klangliche Veränderungen. So liefert schon ein einziger Wavetable-Oszillator vor jeglicher Klangbearbeitung ein größeres Klangspektrum, als ein analoger Oszillator mit Standard-Schwingungsformen liefern könnte. Aus diesen kann man natürlich ebenfalls ein Wavetable erstellen, wie das beim Icarus Init Patch der Fall ist. Dieses Patch ist einfach und „nackt“ gestaltet. Es hilft aber sehr, um sich mit der Funktionsweise und dem Aufbau von Icarus zügig auseinanderzusetzen. Natürlich kann ein Wavetable im Prinzip auch aus nur einer Wellenform bestehen. Allerdings sollte das Minimum 2 Wellenformen je Wavetable sein. Ansonsten kann man das Wavetable nicht dynamisch durchfahren (z.B. morphen) und man erhält ein statisches Ergebnis. Da Icarus ein sehr umfangreich ausgestatteter Synthesizer ist, will ich im Folgenden nur die wichtigsten Features und nicht jede Funktion und Möglichkeit im Einzelnen vorstellen. Das würde zu weit führen. Das Hauptaugenmerk wird sowieso auf den Sounds an sich liegen, denn ich denke, dass die für sich sprechen werden.

Der „Vocoder“-Tab des Tone2 Icarus

Der Vocoder-Tab ist ebenfalls Bestandteil der „Sound“-Sektion. Mit diesem Modul erzeugt man sehr schnell klassische Vocoder-Sounds, ohne ein Mikrophon dafür zu verwenden. Das „externe“ Material kann natürlich beliebig sein, sollte aber eigentlich Sprach-Samples beinhalten, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Klassische Vocoder- und Robotersounds sowie Autotune à la Cher können schnell und problemlos über die hinterlegten Funktionen erstellt werden. Hier ein kleiner Exkurs zum Thema Vocoder aus dem Handbuch übernommen:

„Einfach ausgedruckt überträgt ein Vocoder die „Charakteristiken“ eines Sounds auf einen anderen. Ursprünglich wurde er in den 30er Jahren entwickelt um eine menschliche Stimme, zwecks sicherer Kommunikation über ein Telefonnetzwerk, zu verschlüsseln. Er fand in den 70er Jahren seinen Platz in der modernen Musik.

Etwas detaillierter ausgedruckt: Ein Vocoder benötigt zwei Eingangssignale, einen Träger (Carrier) und einen Modulator. Die tonalen Charakteristiken des Modulators werden auf den Sound Trägers übertragen. Normalerweise ist der Modulator eine Stimme, ein Drumloop oder andere perkussive Sounds. Dieser Sound wird durch eine Vielzahl von parallel geschalteten Filtern geleitet, um die ‚Signatur‘ des Modulators des frequenzbezogenen Inhaltes und der Lautstarke der Frequenzkomponenten zu trennen. Diese zeitlich variierte Multiband-‚Signatur‘ wird danach verwendet um den Träger zu filtern, welcher normalerweise ein anhaltender frequenzreicher Sound ist (wie Akkorde, gespielt mit einer Sagezahnwelle). Wenn Sie eine Stimme als Modulator verwenden, werden die ausgegebenen Sounds wie die Sagezahnwelle unter Verwendung der durch die Stimme erstellten Filter moduliert.“

Das Vocoder-Modul des Tone2 Icarus verfügt über 500 Bänder. Mit der Easy-Create Patch-Funktion werden sofort spielbare Vocoder-Patches erzeugt.

Die Icarus Benutzeroberfläche

Die Tone2 Icarus Benutzeroberfläche ist grob in sechs Felder unterteilt, wobei die obere Reihe die Bereiche „Browser“, „Oszillatoren“ und „Filter“ und die untere Fensterreihe die Bereiche „Hüllkurven/Arpeggiator“, „LFO/Modulationsmatrix“ und „FX/EQ-Limiter“ darstellt.

Das „Browser“-Fenster

Im „Browser“-Fenster sind verschiedene Funktionen zur Klangerzeugung und -ablage untergebracht. Der einfachste Weg, an einen Sound zu gelangen, ist natürlich, ein bestehendes Patch aus dem Patch-Display zu laden. In diesem Display kann man mittels Steuerungspfeilen sowohl durch die Patch-Kategorien als auch durch die dort abgelegten Patches scrollen. Durch Mausklick wird das Patch dann in Icarus geladen. Wer einen Überblick über alle Patches bekommen möchte, kann per Mausklick auf den Browser-Tab den eigentlichen Browser von Icarus öffnen. Dieses dreigeteilte Fenster erlaubt einem eine schnelle Übersicht über das existierende Soundmaterial. Sehr positiv ist die Info-Spalte. Sobald man ein Patch speichert, werden dessen Hauptmerkmale sozusagen als Tags mit abgelegt. Wählt man ein bestimmtes Patch an, kann man dieses mittels eines virtuellen Keyboards direkt per Maus spielen. Man kann die Sounds also auch ohne externes Keyboard vorhören. Über Exit gelangt man wieder in die Editor-Ansicht. Spätestens hier muss nun ein externes Keyboard an Icarus angeschlossen sein (gerade im Stand-alone-Modus). Ansonsten ist eine weitere Bearbeitung der Sounds kaum möglich.