Arturia Dist COLDFIRE, neues Distortion Plug-in

(ID: 507457) Die moderne Distortion-Interpretation

Mit dem Dist COLDFIRE Plug-in erweitert Arturia die Palette seiner Plug-ins. Die Franzosen betonen, dass es sich hierbei um ein Arturia Original handelt, man sich im Gegensatz vieler Plug-ins der FX Collection also nicht an einem Hardware Original orientiert hat. Dist COLDFIRE soll eher als modernes Audio-Effekt-Plug-in den klassischen Distortion-Effekt neu interpretieren. Zwei weitere Arturia Originale hatte die Firma bereits am Anfang des Jahres vorgestellt: Augmented Strings (Intro) und das Granular-Plug-in Efx Fragments.

Arturia Dist COLDFIRE

Beim Dist COLDFIRE Plug-in lassen sich zwei unterschiedliche Distortion-Algorithmen miteinander kombinieren und ineinander überblenden. Als Basis stehen hierfür 33 unterschiedliche Algorithmen bereit. Durch flexible Routings (Serie, Parallel, Mid-Side, Bandsplit etc.) lässt sich allerhand mit dem Plug-in anstellen. Wie auf dem folgenden Bild zu erkennen ist, lassen sich im linken/rechten Drittel des GUI die Algorithmen samt diverser Parameter einstellen, in der Mitte zu sehen ist die Master-Sektion mit Input/Output, Color und Dry/Wet-Regler und der Art der Kombination (Serial).

Hinzu gesellen wie Dynamik-Module wie Kompressor, Limiter und sogar ein Multiband-Kompressor. Ebenso vorhanden ist eine Feedback-Funktion für jeden Distortion-Slot.

Und Arturia wäre nicht Arturia wenn man das Signal nicht über eine komplexe Modulationssektion verfeinern und beeinflussen kann. In bis zu sechs Slots lassen sich so beispielsweise LFOs, Envelope Follower, Step-Sequencer und weitere Funktionen kombinieren.

Dist COLDFIRE ist ab sofort zum Preis von 99,- Euro erhältlich