Arturia KeyStep 37, KeyStep Pro, BeatStep Pro Black Edition, Controller

Fünf Controller, eine neue Farbe!

Nachdem Arturia bereits die Noir Edition des Matrixbrute veröffentlicht hat, folgen heute nun fünf weitere Produkte der Franzosen in neuer Farbgebung. Die drei Controllerkeyboards KeyStep, KeyStep 37 und KeyStep Pro sowie BeatStep und BeatStep Pro gibt es ab sofort in der Farbe Schwarz. Bei den ersten Shops sind die fünf Neuen von Arturia bereits gelistet und können vorbestellt werden, in ca. 2-3 Wochen sollen die ersten dann ausgeliefert werden.

Funktional hat sich auf den ersten Blick nichts geändert, so dass ihr alle Infos zu den Controllern unseren folgenden Tests entnehmen könnt (teils gibt es mittlerweile aber neue Firmware-Updates):

Mit Ausnahme des KeyStep 37, der letztlich nur eine größere KeyStep-Variante ist, hat Arturia die o. g. Produkte teils schon recht lange im Angebot. Sie erfreuen sich aber allesamt weiterhin großer Beliebtheit. Die bisherigen weißen Versionen waren bzw. sind vermutlich nicht jedermanns Sache, daher setzt das französische Unternehmen nun wohl auf die klassische Farbe Schwarz.

Preislich liegen die fünf neuen Varianten mit Ausnahme des KeySteps auf identischem Niveau wie die originalen weißen Versionen. Der KeyStep Black Edition wird aktuell 6,- Euro teurer gelistet als der originale KeyStep. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sich dies in den nächsten Wochen noch angleichen wird.

Weitere Informationen findet ihr auf der Herstellerseite von Arturia. Die neuen Controller haben wir euch allesamt unten verlinkt.