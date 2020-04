Test: Arturia Keystep Pro, Keyboard Controller & Sequencer

Für Hardware-Liebhaber und Modular-Enthusiasten

Bereits auf der NAMM 2020 vorgestellt, erblickte vor einigen Tagen der jüngste Spross der Beatstep Familie das Tageslicht. Das 37-Tasten Controller-Keyboard mit integriertem Sequencer und massiver analoger I/O-Sektion wartet mit einem Ladenpreis von 399,- Euro auf. Geboten wird eine massive Schaltzentrale für das Eurorack oder/und die Synthesizersammlung in kleinem Formfaktor und gewohnter Arturia-Qualität.

Die Arturia Keystep Pro Hardware

Das Hardware-Design von Arturia ist schon einige Jahre auf Top-Niveau. So überrascht es kaum, dass auch der jüngste Spross der Arturia Step-Sequencer ein unverkennbares Familienmitglied ist. Konsequent werden Bauteile, Designs und Features wiederverwendet und am Ende in einem äußerst ästhetischen und wertigen Gerät kombiniert.

Der Keystep Pro steht auf einer massiven Bodenplatte aus Metall und sechs relativ kleinen Gummi-Pads, die dem Gerät eine überraschend hohe Stabilität auf dem Tisch verleihen. Das Gehäuse besteht aus Plastik mit einem extrem schicken Oberflächenfinish. Das Gerät ist nicht angewinkelt, sondern die Benutzeroberfläche ist parallel zur Tischfläche.

Mit 2,7 kg und rund 59 x 20 x 4 cm (H/B/T) ordnet sich das Keyboard im Bereich der Mittelschwergewichte ein und bleibt so gut transportabel. Es sollte deshalb auch in engeren Studios Platz finden.

Die Displays werden von einer Platte aus durchsichtigem Plastik geschützt, die plan mit dem restlichen Gehäuse abschließt. Während die aus dem Beatstep Pro bekannten vier 7-Segment LC-Displays übernommen wurden, spendierten die Jungs von Arturia dem Hauptdisplay ein Update. Zum Einsatz kommt ein grafikfähiges 1“-OLED-Display mit knapp 2,7 cm Bildschirmdiagonale und sehr guten Kontrastwerten sowie einer großen Helligkeit.

Die Gummitasten auf dem Gerät sind stabil und haben einen gut lesbaren Screenprint. Kleiner Minuspunkt ist, dass auf Gummimatten-Tasten ohne Schalter, also ohne das fühlbare Klicken beim Betätigen, gesetzt wurde. Die Ausleuchtung und die Farbkonsistenz der Buttons sind super.

Die Performance-Controls, respektive Mod- und Pitch-Wheel und der Touch-Selector für den Looper sind in das Gehäuse eingelassen, was dem hochwertigen Look des Gerätes stark zugute kommt. Die Felder reagieren schnell und konsistent und zeigen die aktuelle Position über 9 LEDs an.

Die Encoder sind mit stabilen und langlebigen Metallschaften ausgestattet und haben Arturia-typisch klar definierte Druck- und Rasterpunkte. Alle Encoder, die keinem der Displays zugeordnet sind, verfügen über LED-Ringe. Mit 15 hell leuchtenden LEDs ermöglichen diese eine ausreichend genaue Indikation des aktuellen Parameterwertes.

Das integrierte Metronom ist mit einem kleinen Piezzo-Lautsprecher im Gerät verbunden und kann so auch völlig unabhängig von Kopfhörer oder Studiomonitoren den Takt angeben.

Connectivity am Keystep Pro

Die komplette Rückseite des Keystep Pro ist gefüllt mit Ein und Ausgängen, die die Kommunikation mit der Außenwelt ermöglichen. Da es möglich ist, die Sequenzen flexibel zuzuweisen und gleichzeitig auszugeben, können gleichzeitig verschiedenste Gerätetypen angesteuert werden. So wird der Controller wahrlich zum Herzstück des Studios.

Für alle vier Voices wird ein Trio aus Pitch-CV, Gate und einem zusätzlichen CV-Ausgang auf dem das Velocity-Signal ausgegeben wird, geboten. Zur Ansteuerung von beispielsweise Drum-Modulen kann die erste Sequencer-Spur Daten an die acht Drum-Gate-Ausgänge senden. Für die Synchronisation mit vintage Gear stehen Aus- und Eingang für Analog-Clock sowie ein Ausgang für Reset-Impulse zur Verfügung. Zeit, die gute alte Vintage-Drum-Machine wieder zu entstauben.

Natürlich gibt es am Keystep Pro auch ein MIDI-Trio, das nicht ganz konventionell, aber gut durchdacht aus einem Eingang und zwei Ausgängen besteht. Zur Synchronisation mit „Human-Sequencers“ gibt es einen Stereoausgang mit dedizierter Lautstärkekontrolle, auf dem das Metronom-Signal anliegt. Komplettiert wird das Backpanel von einem Eingang für ein Sustain-Pedal, USB (Typ B), der Stromversorgung und einem stabilen Kippschalter, um das Gerät an- und auszuschalten.

Mit einem Apple Camera Connection Kit ist es möglich, den Controller auch mit iOS-Devices zu verbinden. Besonders clever ist die Option, die Arturia Apps nativ zu steuern. Natürlich kann man mit etwas Setup-Aufwand auch Apps von anderen Herstellern steuern.

Keyboard

Das 37-Tasten-Keyboard ist mit „slim keys“ ausgestattet. Mit 2 cm Breite liegt die Größe der Tasten irgendwo zwischen denen des MicroKORG und denen eines Standard-Keyboards. Der Semi-Weighted-Action Tastenmechanismus hat einen angenehmen Druckpunkt und ist im Keystep Pro super umgesetzt.

Die Velocity-Sensitivität der Tasten ist für den Preis des Gerätes und die Tastengröße erstaunlich gut. Im Test war das Ansprechverhalten auch bei niedrigeren Anschlagstärken sehr akkurat. Die Veränderung der Velocity-Curve über den Editor erzeugte eine deutlich spürbare Veränderung der Performance der Tasten. Natürlich ist das Keyboard anschlagdynamisch und unterstützt monophonen Aftertouch. Auch Arturia folgt dem Beispiel von Native Instruments und stattet das Keyboard mit einer farbigen LED für jede Taste aus.

Das Keyboard bietet, wie inzwischen üblich, einen Scale-Mode, also eine automatische Transponierung der gespielten Noten in eine vorher eingestellte Skala. An Bord befinden sich acht festgelegte und zwei vom Benutzer konfigurierbare Skalen mit frei wählbarer Root-Note. Leider bietet der Keystep Pro nur einen Filtermodus für den Scale-Mode. Spezielle Modi, wie zum Beispiel das Auslassen von Noten, die sich nicht in der Zielskala befinden oder die Anzeige der Skalen mittels der LEDs, würden die Funktionalität des Gerätes stark aufwerten.

Die Tastatur kann mit Split-Points in Zonen geteilt werden. So können zwei Tracks gleichzeitig auf der Tastatur anliegen. Ebenfalls integriert ist ein Chord-Modus, mit dem vom Nutzer generierte Akkorde erstellt werden können. Mit den gegebenen Mitteln lassen sich die meisten „Bread and Butter“ Fälle bearbeiten. Viele der Konkurrenten bieten hier wesentlich mehr.

Der Pro-Sequencer für MIDI und CV/Gate

Kommen wir nun zum Herzstück des Gerätes, dem Sequencer. Getreu dem Motto „You get what you pay for“ erwartet den Nutzer beim Keystep Pro eine Kombination aus Keystep und Beatstep Pro.

Ein Projekt umfasst bei Arturia vier Tracks. Diese können entweder den Typ Drum, Sequencer oder Arpeggiator haben.

Im speziellen Drum-Modus, der nur in Track 1 verfügbar ist, können bis zu 32 Gate-Sequenzen gespeichert werden und einzelne Instrumente anzusprechen. Die ersten acht Tracks sind auf die Gate-Outputs an der Geräterückseite geroutet. Der Workflow ähnelt sehr dem von klassischen Drum-Machines und geht spielend leicht von der Hand. Wenn der Drum-Sequencer in den Poly-Modus geschalten wird, können die Spuren verschiedene Längen haben. So ist es möglich, Polyrhythmen zu erzeugen.

Natürlich wurde auch an allerhand Performance- und Editing-Features gedacht. So ist es neben Pattern-Modulationen, Aufnahme und Muting auch möglich, einzelne Steps zu editieren. Ein Pattern beinhaltet maximal 64 Steps, die über 16 beleuchtete RGB-Tasten visualisiert werden. Ein Step kann dabei bis zu 16 Noten gleichzeitig speichern. Unterschieden werden zwei Pattern-Typen, Mono für monophone Sequenzen und Poly für polyphone Sequenzen.

Die Patterns können in drei verschiedenen Abspiel-Modi wiedergegeben werden. Neben den üblichen Modi Random und Forward gibt es mit Walk eine spezielle Art, das Pattern abzuspielen. Hier wird für jeden Step eine Wahrscheinlichkeit berechnet, nach dem Abspielen jenes Steps, vorwärts, rückwärts oder gar nicht weiterzuspringen. Schade, dass wie auch schon beim Vorgänger, nur drei Möglichkeiten geboten werden. Die Patterns können frei auf die CV-Ausgänge geroutet werden. Die Gate-Ausgänge werden nur für den ersten Track unterstützt.

Für die Kontrolle der Notenparameter stehen fünf Endlos-Encoder zur Verfügung, deren Parameterwerte über die eingangs bereits erwähnten LED-Ringe visualisiert werden. Der Nutzer bekommt hierbei Kontrolle über Pitch, Gate, Velocity, Time Shift und Randomness.

Um längere Sequenzen zu erzeugen, ist es möglich, die Patterns in Chains oder Scenes zu organisieren. Dies funktioniert trotz der fehlenden Darstellung in den Displays erstaunlich gut. Mit Daten gefüttert werden kann der Sequencer mittels Echtzeit-Aufnahme (live oder über den MIDI/USB-Eingang), einen Step-Record-Modus oder manuell über die Benutzeroberfläche.

In der Track-Sektion können die Tracks zwischen Arpeggiator, Drum und Sequencer umgeschaltet werden. Zusätzlich gibt es eine Mute-Taste und die Möglichkeit, das aktuelle Pattern zu selektieren. Das Tempo des internen Sequencers kann zwischen 30 und 240 BPM in 0,01 BPM-Schritten eingestellt werden. Es ist sogar möglich, den Swing nicht nur auf Projektebene, sondern auch per Track (als Offset) zu kontrollieren.

Für den kleinen kreativen Kick zwischendurch bietet der Sequencer viele nützliche Tools, um Patterns zu bearbeiten oder auf kreative Weise zu verändern. Steps und ganze Patterns können gelöscht, transponiert oder quantisiert werden. Der Kreativität förderlich ist die Funktion, Patterns zu invertieren oder verschiedene Randomizer auf die enthaltenen Noten anzuwenden.

Als Bonbonstück spendiert das Entwicklungsteam einen Looper. Mit einem Druck auf das Touchpad werden alle Sequenzen gleichzeitig und in der vier wählbaren Loop-Längen wiederholt. Das perfekte Werkzeug für Live-Performances.

Arpeggiator

Der Keystep Pro bietet drei eigenständige Arpeggiatoren. Diese können auf den Tracks 2 bis 4 aktiviert werden. Sie laufen gleichzeitig und vollkommen unabhängig voneinander.

Die Möglichkeit, alle Arpeggiatoren zu mischen, ist eines der Highlights des Produkts.

Mit den Encodern können Gate, Velocity, Time-Shift und Randomness der Noten des Arpeggios verändert werden. Neben der Oktave ist es natürlich auch möglich, das Pattern, also die Folge der gespielten Noten, zu steuern.

Neben den klassischen linearen oder zufälligen Notenfolgen werden auch Pendelbewegungen und auf den gewählten Chords basierende Folgen geboten. Natürlich können auch eigene Arpeggios programmiert werden.

Control Mode

Wie die meisten Arturia-Controller bietet auch der Keystep Pro einen Control-Mode. Hier kann man fast alle Bedienelemente auf der Oberfläche MIDI-Daten senden lassen, anstatt die Firmware zu kontrollieren. So ist das Gerät als klassischer MIDI-Controller für die Steuerung von Hard- und Software nutzbar.

Ein gelungenes Extra-Feature ist es, die Patterns der Control-Tracks mit Noten und CC-Automationen zu füllen und sie dann als Modulationsquelle für andere Geräte zu nutzen. Jedes Pattern repräsentiert dabei eine Modulation-Lane und unterstützt alle Bearbeitungsmöglichkeiten, die auch von normalen Patterns unterstützt werden.

Packaging

Der Controller wird in einem sicheren und für Arturia typisch schick designten Karton geliefert. Mit dabei sind neben dem Keystep Pro ein hochwertiges USB-Kabel und ein Netzteil mit Länderadaptern für alle gängigen Stromkreise dieser Welt.

Besonders cool finde ich, dass man auf das Drucken klobiger und (eigentlich niemals aktueller) Benutzerhandbücher verzichtet und stattdessen nur eine einzelne Seite mit den Registrierungsdaten beilegt. Mittels eines praktischen QR-Codes wird man, ohne tippen zu müssen, direkt zur Produktseite von Arturia geführt.

Wenn die Inlays, die das Gerät stabil im Kasten halten, aus umweltfreundlicher Pappe statt Plastik beständen, wäre hier wirklich alles perfekt.

Registrierung und Firmware Update

Die Registrierung auf der Arturia Website geht schnell und einfach vonstatten. Innerhalb weniger Minuten ist die Zusatzsoftware MIDI-Control-Center installiert. Auch das Firmware-Update kann einfach und schnell durchgeführt werden. Besonders cool finde ich, dass mit dem MIDI-Control-Center alle Arturia Geräte verwaltet werden können.

Die Software bietet die Möglichkeit, die auf dem Gerät gespeicherten Projekte mit dem Computer zu synchronisieren. Es ist sogar möglich, einzelne Spuren aus den Projekten zu sichern. So können Daten verschiedener Projekte einfach miteinander kombiniert werden, um bühnenreife Presets zu erstellen. Alle wichtigen Einstellungen werden über das Device-Settings-Panel der Software vorgenommen. Hierzu zählen die MIDI-Input-Channels, Sync-Rates und die Quelle für die Analog-Clock, die Einstellungen für das Metronom, Launch-Quantisierung für Scenes, Patterns und Projekte, Settings für CV- und Gate-Ausgänge, die Touch-Strips und vieles mehr.

Generell ist anzumerken, dass die Konfigurierbarkeit des Controllers wirklich allumfassend ist. Großes Lob an Arturia für diese super Integration!