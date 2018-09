Test: M-Audio micro DAC, mobiler DAC

Guter Sound für den mobilen Einsatz

Kleine Helferlein sind oft Gold wert, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht nicht jedermanns Sache sind. Beim M-Audio Micro DAC handelt es sich um genau so ein Produkt, denn wer braucht schon einen USB-Stick, der wandeln kann? Wie bitte, USB-Stick und wandeln? Genau, denn der Micro DAC ist im Prinzip ein Audiointerface für den mobilen Einsatz, wobei er nur Signale ausgeben und nicht aufnehmen kann. Daher auch die Bezeichnung DAC – die Abkürzung für Digital Analog Converter. Was er zu leisten im Stande ist und für wen er geeignet scheint, erfahrt ihr im folgenden Test.

Mit seiner Größe von 6,0 x 2,7 x 1,8 cm und einem Gewicht von wenigen Gramm steht der M-Audio Micro DAC seinen – zumindest optisch gesehen – Brüdern aus der Klasse der ersten USB-Sticks absolut in Nichts nach. Das Gehäuse des DACs ist aus solidem Aluminium gefertigt, sollte entsprechend einiges abkönnen. Kein unwichtiger Aspekt, denn wahrscheinlich wird der Micro DAC im mobilen Arbeits-Rig nicht immer mit Samthandschuhen angefasst.

Der M-Audio Micro DAC verfügt über einen USB-Stecker von Typ A und ist zu USB 2.0 kompatibel. Über den USB-Port erhält er auch den zum Betrieb notwendigen Strom, eine externe Stromquelle ist somit nicht notwendig. Zum Lieferumfang gehört ein kurzes USB-Verlängerungskabel, so dass man den DAC auch ein Stück weg vom Laptop platzieren kann. Der zweite Vorteil: Dank des Verlängerungskabels verdeckt der Stick im Zweifelsfalls keinen weiteren USB-Port am Laptop.

Der Micro DAC verfügt über zwei Anschlüsse im 3,5 mm Klinkenformat. Der erste dient zum Anschluss von Kopfhörern bzw. aktiven Lautsprechern, ist also analoger Natur. Der zweite Anschluss stellt ein identisches Signal im optischen Digitalformat zur Verfügung.

Auf der Oberseite des Micro DAC befindet sich eine grüne LED, die den aktiven Betriebszustand des Sticks optisch verdeutlicht. Seitlich verfügt der DAC dazu über einen Volume-Regler.

Inbetriebnahme des M-Audio Micro DAC

Hinsichtlich der Systemvoraussetzungen gibt M-Audio für den Micro DAC unter OSX mindestens OS 10.8 an, unter Windows muss es mindestens Windows 7 sein. Alles kein Schwierigkeit für einigermaßen aktuelle Rechner. Unter OSX ist der M-Audio Micro DAC ohne Treiber nutzbar, den Treiber für Windows Systeme stellt M-Audio auf seiner Website bereit. Getestet wurde der Micro DAC unter OSX. Ein Software-Tool zum Einstellen der Buffer-Größe gibt es leider nicht, hierfür muss man das Audio-MIDI-Setup von OSX bemühen.

Auch unter iOS lässt sich der Micro DAC nutzen, das prädestiniert ihn natürlich für das mobile Aufnehmen, Musizieren und Produzieren. Allerdings empfiehlt M-Audio die Verwendung eines aktiven USB-Hubs. Während des Tests funktionierte der DAC allerdings auch bei direktem Anschluss über einen Adapter.

Klang des M-Audio Micro DAC

Klanglich kann der M-Audio Micro DAC absolut überzeugen. Während des Tests wurde zwischen dem DAC, einer RME HDSP und einem Focusrite Saffire Pro 40 hin und her geschaltet, die Unterschiede lagen erstaunlicherweise in einem äußerst kleinen Bereich. Die Stereoortung sowie die Differenzierung von Instrumenten gelingt dem M-Audio DAC sehr gut. Einen entsprechenden Kopfhörer vorausgesetzt, kann man mit dem DAC somit sehr gut abhören. Sicherlich löst die RME Karte etwas feinfühliger auf und das Klangbild wirkt etwas offener und präsenter. Aber für den mobilen Einsatz, im Sinne des Ersatzes der internen Laptop-Soundkarte, ist der Micro DAC in diesem kompakten Format und zu diesem Preis nahezu unschlagbar.

Bleibt die Frage, warum man bei einem Preis von 99,- Euro nicht gleich auf ein günstiges 2 In/2 Out-Audiointerface umsteigen sollte, immerhin kosten diese oftmals nur geringfügig mehr. Stellvertretend seien hier nur das Focusrite Scarlett 2i2 und das Steinberg UR22 MK2 genannt. Anstatt eines auf die DA-Wandlung reduziertes Produkt anzuschaffen, lassen sich mit den genannten Einsteiger-Interfaces vollwertige Aufnahmen bewerkstelligen. Wie beim Micro DAC sind Wandlungen mit bis zu 24 Bit und 192 kHz möglich.

Der Vorteil des M-Audio Micro DAC ist natürlich seine Größe, denn so kompakt die oben genannten Interfaces sein mögen, für den Transport benötigt man doch eine kleine Tasche sowie passende Kabel. Der Micro DAC passt dagegen in die Hosentasche und das selbst, wenn man ihn in der mitgelieferten Softtasche transportiert. Wer im Grünen also nur Aufnahmen kontrollieren möchte, kommt mit dem Micro DAC gut weg, sowohl klanglich als auch preislich. Auch das Audio-Editing am Laptop, sei es das Schneiden oder Bearbeiten von Audiospuren, das Anlegen neuer Tracks oder einfach nur der Genuss von Musik gelingt mit dem M-Audio Micro DAC 24/192 sehr gut. Für alles andere empfiehlt sich entsprechend ein etwas größeres und weitreichender ausgestattetes Audiointerface.