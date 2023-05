Marktübersicht: Roland Space Echo RE-201 DAW Plug-ins

Roland RE-201 Plug-ins in der Übersicht

Kaum ein Effekt hat eine so lange Geschichte wie der Echo-Effekt und der Hall-Effekt. Schon früh versuchte man, Tonaufnahmen künstlich mit Raumeffekten zu versehen. Vor der Entwicklung erster digitaler Effektgeräte gab es verschiedenste analoge Realisierungen dieser Effekte, die von einfach und genial bis zu aufwendig reichten. Das Roland RE-201 Space Echo gehört zu den simplen und transportablen Varianten und hat Musikgeschichte geschrieben. Warum das so ist und wie du diesen Effektklang außer mit überteuerter Original-Hardware günstig mit Plug-ins in der DAW erzeugen kannst, erfährst du in diesem Artikel.

Ein Effekt – viele Variationen

Akustisch betrachtet sind Nachhall und Echo zwei sehr simple Vorgänge. Der Schall trifft auf eine reflektierende Fläche und wird von dort zurückgeworfen. Ein einzelner Rückwurf oder auch mehrere deutlich voneinander getrennte Rückwürfe werden als Echo bezeichnet. Wer hat nicht als Kind beim Wandern im Gebirge in Richtung einer Felswand gerufen und sich über das Echo gefreut? Ein Halleffekt funktioniert ähnlich, nur sind dabei aufgrund der höheren Anzahl an Reflexionsflächen und ihrer Geometrie die Wiederholungen rasch sehr dicht, sodass man sie nicht mehr einzeln wahrnehmen kann. Das Resultat ist eine deutliche Hallfahne. Je nach Raumgeometrie, Beschaffenheit der Wände, Raumgröße und mehr bildet sich die Hallfahne sehr schnell oder langsamer, der Nachhall kann kurz und höhenreich oder lang und dicht ohne großen Höhenanteil sein. Flatterechos liegen zwischen Echoeffekt und Nachhall.

So unterschiedlich wie die natürlichen Echos und Halleffekte klingen können, so verschieden sind auch die technischen Wege, diese Effekte künstlich zu erzeugen. Ohne ins Detail gehen zu wollen, kommen hier Hallkammern, Hallplatten, Federhall, Bandecho, Eimerkettenspeicher-Echos, Oil-Can Delays, Drum Delays, Acoustic Delays und schließlich algorithmische Lösungen digitaler Effektprozessoren in den Sinn. Während Hallkammern und Hallplatten stationäre Lösungen waren, kamen Federhall und Bandecho auch für einen Transport in Frage, wenn sie nicht sogar in Instrumentenverstärkern oder Mischpulten integriert waren. Erste Effektpedale für Gitarristen auf Basis der Eimerkettenspeicher-Technologie spielten ab den 1970er-Jahren ebenso auf vielen Bühnen eine Rolle und sind heute als „Analogue Delay“ ein immer noch beliebter Retro-Effekt.

Das Bandecho ist jedoch für viele Analog-Fans nach wie vor das Maß aller Dinge, wenn es um Retro-Sound geht.

Roland RE-201 Space Echo

Das Roland RE-201 Space Echo betrat den Markt erst recht spät. Seine Geburtsstunde liegt im Jahr 1974. Bandechos gab es schon länger und viele Hersteller hatten entsprechende Geräte im Programm. Schon in den 1940er-Jahren wurde mit Tape-Delays experimentiert und 1953 wurde das erste Patent für ein tragbares Tape-Delay für den Echosonic Gitarrenverstärker von Ray Butts eingereicht. Genutzt wurde der Verstärker zum Beispiel von Chet Atkins. Es folgten 1959 das Echoplex von Mike Battle und 1960 das Copicat Delay von Charlie Watkins. Auch in Japan beobachtete man die Entwicklung und der Hersteller Ace Tone, aus dem schließlich Roland hervorgehen sollte, stellte ebenfalls ein transportables Bandecho vor. Dieses war die Blaupause für das Roland Space Echo. Die bekannteste und am häufigsten gesuchte Version des Space Echos ist das Roland RE-201 Space Echo. Nachdem 1969 das Bucket-Brigade Device (BBD), auch als Eimerkettenspeicher bekannt, von Philips vorgestellt wurde, ist es erstaunlich, dass Roland so spät noch in die Entwicklung eines Bandechos investierte. Schließlich hatte man mit dem Ace Tone EH-100 selbst ein Eimerkettenspeicher-Delay im Programm. Ein Problem der Eimerkettenspeichertechnologie war jedoch der massive Höhenverlust.

Roland hat also mit dem RE-201 Space Echo parallel eine Technologie weitergeführt, die eigentlich schon im Sterben lag, denn: 1971 hatten Eventide das DDL 1745 vorgestellt: das erste digitale Delay, das die Klangqualität aller anderen Technologien in den Schatten stellte. Wäre da nur nicht der Preis von 28.000 Dollar gewesen. Auch andere Hersteller wie Lexicon stellten digitale Delays vor, allerdings eher für den Studiobereich gedacht und als schwere Rack-Geräte konzipiert. Es sollte noch bis 1983 dauern, bis der Roland-Ableger Boss das erste digitale Delay im Stompbox-Format vorstellte, das Boss DD-2. Das Roland RE-201 Space Echo kam deshalb zwar mitten in einem Jahrzehnt des Technologieumschwungs auf den Markt, überbrückte aber für fast ein Jahrzehnt die Zeit bis hin zu anderen transportablen Lösungen mit erstklassiger Effektqualität.

Erstklassige Fertigungsqualität, guter Sound

Dass sich trotz anderer verfügbarer Technologien und der Konkurrenz ausgerechnet das Roland RE-201 Space Echo durchsetzen konnte, lag an der technischen Unzuverlässigkeit der Konkurrenz. Das Roland RE-201 Space Echo ist nicht nur erstklassig verarbeitet, sondern hat auch an vielen Stellen klanglich die Nase vorn. Dafür gab es zwei Gründe: das freilaufende Band, das nicht mehr auf einer Spule aufgewickelt war und der Capstan-Antrieb. Aufgezeichnet wurde auf 1/4“ Band. Verschiedene Eingänge für zwei Mikrofone, Instrument und PA erlaubten vielfältige Anschlussmöglichkeiten.

Neben dem Bandecho war außerdem ein Federhall integriert und über einen 12-stufigen Mode Selector ließen sich verschiedene Kombinationen aus Federhall und Echo, die Einzeleffekte und verschiedene Kombinationen der einzelnen Wiedergabeköpfe für das Echo einstellen, um unterschiedliche rhythmische Effekte zu realisieren. Der Federhall lässt sich beliebig hinzu mischen. Per Intensity regelte man die Anzahl der Wiederholungen, die sich auch aufschaukeln können. Repeat Rate veränderte die Motorgeschwindigkeit und damit die Delay-Zeit. Der 2-Band EQ (Bass/Treble) und die Eingangsstufe, die sich leicht in die Sättigung oder Verzerrung führen lässt, begründen gemeinsam mit der Effektqualität des Echos und des etwas eigenwillig klingenden LoFi-Federhalls den guten Ruf des Roland RE-201 Space Echo. Gerade der Federhall des Roland RE-201 ist es, der vielen Reggae und Dub Hits den Sound verliehen hat. Und was wären Rockabilly und Reggae ohne das Roland RE-201 Space Echo? Einen Bericht zum Vintage-Original findest du hier.

RE-201: Digitale Emulationen als Plug-in

Digitale Emulationen des Roland RE-201 gibt es viele, sogar auch als Stompbox, einige davon von Boss (RE-2 und RE-202). Auch als Plug-in hat man das Roland RE-201 auferstehen lassen. Einige dieser Plug-ins möchte ich euch hier vorstellen. Allgemein nehme ich bei der Emulation analoger Hardware Abstand von Vergleichen zum Original, da kein analoges Original wie das andere klingt. Auch beim Roland RE-201 ist das so und demzufolge sollten oder müssen die Plug-ins unterschiedlich klingen. Auch die persönlichen Vorlieben spielen eine große Rolle. Ich stelle euch deshalb die Plug-ins hier unvoreingenommen vor und verweise auf die diversen Testberichte. Vergleiche zum Original finden sich zudem massenweise im Internet.

Die meisten Plug-ins orientieren sich optisch an der Hardware. Viele fügen aber weitere Features hinzu, die das Original so nicht hatte. Das macht so ein Plug-in nur zeitgemäßer.

Cherry Audio Stardust 201 Tape Echo

Starten wir mit dem günstigsten Plug-in, dem Cherry Audio Stardust 201 Tape Echo. Cherry Audio Plug-ins verfügen über ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und einen guten Klang. So erfreuen sich auch hier die Kunden am niedrigen Plug-in-Preis von gerade einmal 29,- US-Dollar. Aktuell wird das Plug-in sogar für 19,- Dollar angeboten. Optisch bleibt das Plug-in nah am Original, bietet jedoch verschiedene „Skins“ und fügt außerdem einige Extras hinzu. Die Delay-Zeit wurde stark erweitert und Features des Nachfolgers Roland RE-301 wie der Chorus hinzugefügt. Die Delay-Zeit lässt sich über einen LFO modulieren, das Tempo zur DAW synchronisieren, der Federhall ist stereofon und zwei simulierte Tape Loops erlauben Stereo-Echos. Mit dem Wow/Flutter-Regler lassen sich die typischen Gleichlaufschwankungen eines Bandechos verstärken. Während die Ingenieure damals versuchten, diese für eine bessere Audioqualität zu minimieren, machen die Gleichlaufschwankungen heutzutage für viele Musiker den Reiz eines Bandechos aus. Das Cherry Audio Stardust 201 Tape Echo ist ein echter Preisknüller und der ideale Einstieg in die digitale Emulation des Roland RE-201.

Arturia Delay Tape-201

Ein weiterer interessanter Vertreter kommt von Arturia. Arturia ist bekannt für ihre TAE-Emulation analoger Schaltungstechnik von Synthesizern, aber auch von Effektgeräten und EQs. Auch Arturia beansprucht für sich, mit dem Arturia Delay Tape-201 eine möglichst naturgetreue Emulation eines Roland RE-201 geschaffen zu haben. Wie schon Cherry Audio fügt Arturia einige Features hinzu, um die Features der uralten Hardware in eine moderne DAW-Produktionsumgebung einzupassen. Die Repeat Rate ist pro Stereokanal frei einstellbar und die Delay-Zeit kann freilaufend sein oder sich zum Tempo der DAW synchronisieren. Ein Eingangs-EQ bietet die Möglichkeit, das Delay-Signal zu formen und ist mit einem Highpass-, einem Lowpass- sowie einem parametrischem Filter ausgestattet. Drei Regler ermöglichen es, Gleichlaufschwankungen und Rauschverhalten zu beeinflussen, um dem Effekt mehr Vintage Flair zu verschaffen. Ein LFO steht für die Kontrolle aller Parameter des Arturia Delay Tape-201 bereit und ermöglicht somit Effekte, die mit dem Hardware-Original niemals möglich gewesen wären. Das Arturia Delay Tape-201 kostet 99,- Euro als Einzeleffekt und ist auch in der Arturia FX Collection enthalten.

IK Multimedia T-RackS Space Delay

IK Multimedia darf natürlich nicht fehlen, wenn es um die Emulation analoger Hardware geht. Das IK Multimedia T-RackS Space Delay ist innerhalb der T-RackS CS-Umgebung und als Plug-in einsetzbar. Technisch setzt man bei IK Multimedia auf eine Mischung aus Faltung und Physical Modelling und hat bei der Entwicklung des Space Delay auf die Erfahrungen aus der T-RackS Tape Machine Collection zurückgegriffen. Herausgekommen ist dabei laut IK Multimedia eine authentische Rekreation eines Roland Space Echo, die man ebenfalls um weitere Features bereichert hat: Stereo-Betrieb mit individuellem Panning der drei Wiedergabeköpfe und des Federhalls, Ducking-Feature für das Delay, Lowpass und Highpass im Eingang, Regler für Noise und Tape Age. Auch beim T-RackS Space Delay lässt sich die Delay-Zeit zum DAW-Tempo synchronisieren. Das Plugin kostet einzeln 118,99 Euro und ist außerdem Bestandteil von T-RackS 5 MAX v2 und Total Studio 4 MAX.

AudioThing Outer Space

Eines der komplexesten Plug-ins in der Kategorie Roland Space Echo ist das AudioThing Outer Space. Es bietet zunächst einmal die klassische Oberfläche eines Roland Space Echo, erweitert diese jedoch um extrem viele Eingriffsmöglichkeiten in die Funktion. Emuliert wird der Frequenzgang drei verschiedener Bänder: ein Originalband, ein Ersatzband und ein „durchgenudeltes“ Band. Alle drei Wiedergabeköpfe lassen sich getrennt voneinander in der Lautstärke und im Panorama regeln. Es gibt außerdem Regler für Hi Cut, Low Cut, Ducking und Pre-Emphasis. Das 16-fache Oversampling lässt sich ein- und ausschalten, das Plugin in den Monobetrieb versetzen, der Preamp ein- und ausschalten, ein Limiter hinzuschalten, Rauschen hinzufügen oder entfernen und vieles mehr. Das Plugin kostet bei pluginboutique.com 68,43 Euro.

Black Rooster Audio TD-201

Ein sehr günstiges Space Echo Plug-in kommt von Black Rooster Audio und hört auf den Namen TD-201. Wie schon die anderen Kandidaten, besitzt das Plug-in einerseits eine Oberfläche, die dem Original entlehnt ist, aber eben auch zahlreiche Modifikationen, die es universeller einsetzbar machen: Motor, Flutter, Headroom, Dropouts und Noise sind Parameter, die den Vintage Flair des Plug-ins unterstreichen sollen. Stellt man die Delay-Zeit auf 0 ms, lässt sich mit diesen Parametern außerdem der Klang eines alten Kassettendecks simulieren. Auch beim Black Rooster Audio TD-201 gibt es den individuellen Zugriff auf die Parameter eines jeden Wiedergabekopfes, um zum Beispiel im Stereopanorama verteilte Echos zu erzeugen. Eine Tap-Taste sowie das Synchronisieren der Delays zum Songtempo der DAW unterstreichen den modernen Ansatz. Das Plugin kostet 49,- Euro.

Genuine Soundware GS-201 Mark II – Tape Echo Simulator

Weniger bekannt als die bereits genannten Plug-ins ist der GS-201 Mark II Tape Echo Simulator von Genuine Soundware (GSI). Das Plug-in emuliert ebenfalls ein Roland RE-201 Space Echo und erweitert dieses um einige interessante Features. So zum Beispiel den RE-501 Bucket Brigade Chorus, eine variable Bandlänge zwischen 1 und 4 m, Einstellung der Qualität der Aufnahme- und Wiedergabeköpfe, virtuelle Azimuth-Einstellung aller Köpfe, Host Tempo-Synchronisation, Stereo-Option mit einstellbarer Stereobreite, Tape Quality, MIDI-learn Funktion und einiges mehr. Eine Besonderheit des GSI GS-201 Mark II Tape Echo Simulator Plug-ins ist die Simulation des vierten Wiedergabekopfes eines Roland RE-501 für dessen Sound-on-Sound Modus. Im Sound-on-Sound Modus ist es möglich, wie bei einem Looper über das bereits Aufgenommene zu spielen, das wieder aufzunehmen und so Aufnahmen zu schichten. Der Genuine Soundware GS-201 Mark II Tape Echo Simulator kostet 54,90 Euro. Besonderheit: Für 12,99 Euro ist eine AUv3 Plug-in-Version für das Apple iPad im App Store erhältlich.

Kleiner Hinweis: Seit kurzem hat Genuine auch eine tolle Clavinet Emulation im Angebot.

Universal Audio Galaxy Tape Echo Native

Es dürfte nicht verwundern, dass der teuerste Vertreter von Universal Audio kommt. Das Universal Audio Galaxy Tape Echo Native ist eine native Plug-in-Version des bekannten UAD DSP-Plug-ins. Universal Audio machen es dabei nicht anders als alle anderen Hersteller: die Parameter des analogen Originals werden sorgfältig nachgebildet und moderne Features hinzugefügt. Dazu zählen Pan Control für Reverb und Delay, Tape Select für verschiedene Bänder (New, Used, Old) und variable Delay-Zeiten für die drei virtuellen Wiedergabeköpfe. Das Universal Audio Galaxy Tape Echo Plugin kostet 217,- Euro.

Weitere Space Echo RE-201 Plug-ins für die DAW

Neben den Plug-ins, die auch die Oberfläche eines Roland Space Echo emulieren, gibt es noch einige weitere Plug-ins, die nahe am Space Echo sind, aber nicht als ein solches zu erkennen. Dazu gehört einerseits der Tape Echo-Effekt aus Rolands Effektsammlung ZENOLOGY FX. Zwar verfügt dieser über eine moderne Oberfläche, ist aber klanglich dem Roland Space Echo nachempfunden und auch die Parameter sind denen eines Space Echo ähnlich.

Ein weiteres Plug-in mit einem „Space Echo“-Modus ist das Soundtoys EchoBoy Plug-in. Dieses mächtige Delay Plug-in kann weitaus mehr als ein Roland RE-201 und ist eine interessante Alternative für all diejenigen, die einen universell einsetzbaren Echo-Effekt suchen, der jedoch bei Bedarf auch den Roland Space Echo-Sound kreieren kann. Auch EchoPlex, Memory Man, DM-2 und das TelRay Oil Can Delay lassen sich mit dem EchoBoy nachempfinden. Außerdem ist eine Boss CE-1 Chorus Emulation enthalten sowie eine Ampex ATR-102 Bandmaschinen-Emulation.

Ein ähnliches Konzept verfolgt auch das ValhallaDelay von ValhallaDSP. Dieses verfügt ebenfalls über einen RE-201/RE-301 Modus. Wow/Flutter Rate, Wow/Flutter Depth, EQ, Age und einige Parameter mehr ermöglichen das Anpassen des Tape Delays an die persönlichen Vorlieben. Wie Soundtoys EchoBoy ist das ValhallaDSP ValhallaDelay ein modernes und sehr flexibel einsetzbares Echo, das durch seinen Space Echo-Modus auch Vintage Tape Delays erlaubt.