Test: ESI U22XT, USB-Audiointerface

Kürzlich hat der deutsche Hersteller ESI Audiotechnik die ersten Modelle seiner USB-Audiointerfaces U86XT und U168XT ausgeliefert sowie das U108 Pre vorgestellt. Zur Produktreihe gehört allerdings auch ein kompaktes Einsteiger-Audiointerface, das ESI U22XT. Und genau das haben wir uns in unserem Test etwas genauer angeschaut.

Das ESI U22XT ist ein klassisches USB-2.0-Interface, das mit Wandlungen von bis zu 24 Bit und 96 kHz aufwartet. Die Maße des Interfaces betragen 17,5 x 12,0 x 4,5 cm, das Gewicht liegt bei knapp 500 Gramm. Das zweiteilige Gehäuse aus eloxiertem Metall kommt in auffälligem Orange daher und macht einen soliden Eindruck, alles fest verschraubt und sauber gefertigt.

Betrachtet man die Anschlüsse des ESI U22XT, hätte man alles sicherlich noch etwas kompakter bauen können, was gerade im mobilen Umfeld stets von Vorteil ist. Andererseits darf man sich nicht beschweren, das Interface bietet so ausreichend Platz für seine Bedienelemente und die rückseitigen Anschlüsse. Je kompakter das Interface, desto schwieriger wird in der Regel auch die Bedienung, da wird man beim ESI U22XT auf alle Fälle keine Probleme haben. Wie das Gehäuse machen auch die Bedienelemente einen sehr soliden Eindruck, der erste haptische Eindruck ist bereits sehr gut und bestätigt sich im Verlauf des Tests auch.

Kommen wir zu den Anschlüssen des Interfaces. Das ESI U22XT bietet zwei Eingänge: Auf der Vorderseite befindet sich eine XLR/Klinke-Kombobuchse für Input 1, direkt daneben der Gain-Regler, der schwachen Eingangssignalen maximal 40 dB Schub verleihen kann. Optional hinzu schaltbar ist eine +48V Phantomspeisung. Input 2 ist als Klinke ausgelegt, dieser kann auf Wunsch auf Hi-Z umgeschaltet werden, auch hier gibt es einen dedizierten Gain-Regler. Einen Pad-Schalter zum Abschwächen von zu lauten Signalen gibt es beim ESI Interface nicht. Strom bezieht es alleine über den USB-Port.

Auf der Rückseite des ESI U22XT befindet sich der alternative Eingang, ausgelegt als Cinch. Per Taster lässt sich entscheiden, ob man die vorder- oder rückseitigen Eingänge nutzen möchte. Die gleichzeitige Nutzung von beiden ist nicht vorgesehen. Der Stereoausgang des ESI Interfaces ist als symmetrische Klinke ausgelegt, abgeschlossen wird die Rückseite mit dem obligatorischen USB-Port und einem Kensington Lock.