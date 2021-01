NAMM 2021: Günstige Power Conditioner Black Lion Audio PG-X, PG-XLM

Sicher und brummfrei im Studio

Brummfrei und sicher möchten wir uns wohl alle im Studio und auf der Bühne bewegen und arbeiten. Dafür gibt es diverse Helferlein, der Name Furman ist vielen sicherlich bekannt. Erst kürzlich hatten wir den AC-210 AE im Test und zeitnah wird auch ein kompletter Workshop zum Thema Strom folgen. Der mit sehr guten Nachbauten berühmter Recording Klassiker groß gewordene Hersteller Black Lion Audio hat sich diesem Thema nun auch angenommen und neben dem PG-1 F-Type zwei weitere, deutlich günstigere Power Conditioner entwickelt.

Features PG-X und PG-XLM

Doch was bringen solche Power Conditioner bzw. Spannungsstabilisatoren und/oder Netzfilter überhaupt? Unser Autor Jörg Hoffmann hat das in seinem Test zum Furman AC-210 AE bereits gut zusammengefasst, daher an dieser Stelle nur die Stichworte (in Bezug auf den AC-210): Überlastungsschutz, Überspannungsschutz, Filtertechnik. Wer sich vor dem nächsten Blitzeinschlag oder anderen Spannungsspitzen schützen möchte und auf der Stromseite mit Störgeräuschen aka Brummen, Surren o.ä. zu kämpfen hat, sollte evtl. mal über ein solches Studio-Teil nachdenken.

Die beiden Black Lion Audio Geräte sollen bis zu 90 Prozent an Störgeräuschen herausfiltern können, anderer Hersteller liegen laut Black Lion Audio eher bei 70 Prozent. PG-X und PG-XLM bieten beide jeweils acht rückseitige Stromanschlüsse sowie ein Switched Outlet auf der Vorderseite. Ebenfalls bieten beide einen USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten.

Der Unterschied zwischen PG-X und PG-XLM: Die XLM-Version verfügt zusätzlich über ein Display, das die aktuell anliegende Spannung anzeigt sowie zwei ausziehbare Lampen.

Bitte nicht wundern: Derzeit gibt es von Black Lion Audio nur offizielle Bilder der US-Versionen. Die hier verkauften Geräte werden logischerweise über Schukostecker verfügen.

Die Preise für die beiden Power Conditioner werden sich auf ca. 140,- Euro für den PG-X und 235,- Euro für den PG-XLM belaufen. Weitere Informationen gibt es beim deutschen Vertrieb Audiowerk.