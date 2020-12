Test: Furman AC-210 AE Compact, Power Conditioner

No Power without Control

Der Furman AC-210A E Power Conditioner „reinigt“ den Strom und sorgt für Sicherheit bei Überspannungen. Außerdem soll er sich positiv auf den Klang auswirken. Voodoo? Ein Kapitel für die Fraktion „Goldohren“? Schauen wir uns das Gerät einmal an und lassen Sie uns herausfinden, ob und wann sich der Einsatz im Studio lohnt.

Furman AC-210A: Ausstattung und Verarbeitung

Das Kästchen mit den Maßen 210 x 126 x 42 mm (B x T x H) und einem Gewicht von ca. 1,5 kg wirkt sehr unscheinbar. Alle Buchsen, Anzeigen und Stecker sind auf der Gerätefront (oder Rückseite?) angebracht. Von rechts nach links erst einmal die Kaltgerätebuchse für die Stromversorgung. Das entsprechende Kabel (2 m) ist bereits angeschlossen und über eine Klammer gesichert. Daneben die 10 A Sicherung und der großflächige Netzchalter. Dann zwei LEDs: rot meldet sich bei einer Überspannung, das bedeutet, dass wenn beim Einschalten des Gerätes eine Eingangsspannung von über 275 VAC gemessen wird, dann wird die Stromzufuhr unterbrochen und die rote LED leuchtet auf. Die grüne LED zeigt dagegen an, ob die versorgten Geräte geschützt sind – dazu später mehr.

Neben den beiden LEDs bietet der AC-210 noch zwei IEC320-Buchsen für Stromkabel, also Kaltgerätekabel-Verlängerer, wie man gemeinhin sagt. Diese liegen dem Furman nicht bei – bitte also vor dem Kauf daran denken!

In Sachen Verarbeitung ist mir nur der etwas wackelige Netzschalter aufgefallen, der sich etwas bewegen lässt. Diese Art Schalter werden gerne ins Gehäuse geklemmt und so ist dieses leichte Spiel technisch kein Problem. Ansonsten wirkt der Furman sehr stabil und vermittelt einem das Gefühl: Ja, hier kann ich mein Equipment beruhigt anschließen!

Übrigens sind dem Furman auch zwei Befestigungswinkel beigepackt, um das Gerät über die beiden Bohrungen an der Rückseite zu befestigen.

Die Technik

In der Einleitung habe ich gefragt, ob es sich beim Furman um ein Gerät mit „Voodoo-Technik“ handelt und nein: Das ist ganz und gar nicht der Fall. Die verbauten Mechanismen basieren auf tatsächlichen physikalischen Effekten und die Beschreibungen klingen ebenfalls nachvollziehbar – ohne jegliche Esoterik. Furman spricht dabei im Wesentlichen von drei Funktionen, die der AC-210 erfüllen soll.

A) SMP Überlastschutz

Hierbei geht es um einen „nicht-opfernden“ Überlastschutz, der anders als z. B. bei abgesicherten Steckdosenleisten nicht ausgetauscht werden muss, wenn das System durch eine Spannungsspitze anschlägt. Diese Spitzen werden vom Furman aufgenommen und abgeleitet und nicht an die angeschlossenen Geräte weitergegeben. Folgende Grafik verdeutlicht den Effekt:

B) EVS Überspannungsschutz

Der EVS-Schaltkreis schützt vor andauernden Überspannungszuständen. Diese lösen im AC-210 ein Relais aus, das den Eingangsstrom so lange abschaltet, bis die Spannung wieder im normalen Bereich liegt. Auch hier ist das Gerät völlig wartungsfrei und es müssen bei Überspannungen weder Bauteile, noch Sicherungen getauscht werden.

C) LiFT Linearfiltertechnik

Das ist eigentlich nichts anderes, als was man gemeinhin unter dem Begriff „Netzfilter“ zusammenfassen kann. Diese Funktion „reinigt“ den Strom, der aus der Steckdose kommt. Dies ist neben dem auftreten Brummen durch Potentialdifferenzen auch das Sirren und Rauschen auf der Stromleitung. In der Praxis bedeutet das beispielsweise: Es knackst nicht mehr aus dem Lautsprecher, wenn eine bestimmte Tischleuchte eingeschaltet wird oder die Waschmaschine in den Schleudergang wechselt. Durch das Filter verspricht Furman eine Rauschreduzierung im Netz um >40 dB bei 100 kHz und sogar >50 dB bei 500 kHz.

Der Hersteller gibt für den AC-210 eine maximale Stromstärke von 10 A an – und zwar insgesamt für beide Netzbuchsen. Somit können Sie also an den Furman auch (bitte hochwertige) Mehrfachsteckdosen anschließen. Bitte dabei aber immer die maximale Stromstärke der Verbraucher aufaddieren, so dass die 10 A nicht überschritten werden.

Furman AC-210A: Was ist zu erwarten?

Das ist die eigentliche Frage. Nun, zunächst erhalten Sie für knapp 200,- Euro eine sehr hochwertige Versicherung für Ihr Studioequipment. Sie können also auch bei Gewitter ruhig schlafen und müssen sich bei einem Defekt in Ihrer Stromversorgung keine Gedanken um die teuren Geräte machen. Andererseits ist dieses Gerät insbesondere den Liebhabern von Vintage-Gear zu empfehlen. Denn diese reagieren entweder sehr empfindlich auf verschmutzten Strom oder sie sind ihrerseits verantwortlich für Spannungsspitzen und Störsignale.

Aber wie sieht es mit den klanglichen Erlebnissen aus? Meiner Recherche nach zu urteilen ist die Internetgemeinde da sehr gespalten – und zwar zu Recht. Denn unglücklicherweise ist das Thema Stromversorgung sehr komplex und kann nicht mit pauschalen Sätzen beurteilt werden – lassen Sie mich hier die bewusst mehrdeutige Bemerkung machen: Für komplexe Probleme gibt es keine einfachen Lösungen.

Ein Beispiel: Ich habe meine Monitore vom Typ KS Digital C88 Reference über den Furman mit Strom versorgt. Beim Betrieb über den SSL SiX Mixer hatte ich mit unsymmetrischen Kabeln immer ein leises Sirren am Hochtöner. Und bei Inbetriebnahme mit dem Furman Power Conditioner ist … gar nichts passiert. Das Sirren ist geblieben. Ein einfacher Tausch auf symmetrische Kabel und das Sirren war weg. Merken Sie was? Nicht jedes Sirren ist auf den Netzstrom zurückzuführen – hier haben Störsignale ihren Weg in die Schirmung des unsymmetrischen Kabels gefunden.

Und „leider“ klingen die KSD mit dem Furman auch nicht besser – zumindest nicht reproduzierbar. Denn bei mir zu Hause wurde vor Kurzem die gesamte Elektrik neu gemacht – jedes Kabel, jede Sicherung: Alles. Und da ich auch keine wirklich alten Geräte im meinem Hausnetz betreibe, ist der Anteil an Störungen in meinem Stromnetz sehr gering.

Anders aber bei dem Universal Apollo TWIN X mit etwas „windigem“ Steckernetzteil und dem SSL Six, dessen 15 V Netzteil mit einem sehr dünnen Käbelchen versehen ist. Hier habe ich den Eindruck, dass das Audiosignal bei Betrieb mit dem Furman straffer und anspringender wird. Gerade der Apollo, der als Audiointerface meine Musiksammlung abspielen darf, gewinnt durch den AC-210A schon recht deutlich.

Kurz zum Thema Psychoakustik

Spätestens hier werden kritische Leser die Augenbrauen hochziehen. Wie kann denn der Autor so was behaupten? Durch die Tatsache, dass man physikalisch umstecken muss, kann man gar kein echtes Doppelblindtest-Ergebnis bekommen. Und wenn man dazu noch selber umsteckt, dann verändert die Erwartungshaltung das Klangempfinden ganz gewaltig. „Ich habe 200,- Euro ausgegeben – natürlich klingt es jetzt besser!“.

Also: Ja, Sie haben natürlich Recht und auch das Umstecken durch einen Freund ist natürlich auch nur eine Art Krücke. Lassen Sie mich es so beschreiben:

Sie haben sicher bestimmte Musikstücke in Ihrer Sammlung, die Sie in- und auswendig kennen. Jedes Atmen des Sängers, jedes unbeabsichtigte Anschlagen einer Gitarrensaite und jedes Schnarren des Dämpfungspedals beim Klavier. Wenn Sie bei Aktivierung des Furman diese Stücke hören und nun diese Effekte deutlicher, lebendiger hören und diese Verbesserung Ihnen bei anderen Musikstücken auch auffällt, dann kann das auf einen Effekt hindeuten. Und wenn Sie dann dieselben Stücke ohne AC-210 wieder hören und Ihnen diese Tiefe plötzlich fehlt, dann ist das noch lange kein tragender BE-weis, aber für mich als Mensch mit langer Hörerfahrung ein HIN-weis auf ein funktionierendes Konzept.

Furman AC-210A: Conclusio

Ich darf mit großer Sicherheit sagen: In einer Wohnung oder einem Haus mit alter Verkabelung und freiverdrahteten Sicherungskästen, alten Steckdosen und ebenso altem Kühlschrank ist der Furman AC-210 auf jeden Fall ein Gewinn. Sowohl, was die Sicherheit angeht, als auch in der zu erwartenden Verbesserung des Klanges in Ihrem Studio. In einem neuen Gebäude schrumpfen die Vorteile natürlich, aber trotzdem sind 200,- Euro nicht so viel Geld für eine vielleicht kleine, aber feine Optimierung Ihres Systems. Und wie Sie wissen: Die großen Musikhäuser geben einige Wochen Zeit, das Gerät zu testen. Wenn Sie mir nicht trauen, dann doch Ihren Ohren, oder?