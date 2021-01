Test: Black Lion Audio PG-1 Type F, Power Conditioner

Die Versicherung für Ihr Studio

Als ich den Black Lion Audio PG-1 Power Conditioner das erste Mal in den Händen hielt, dachte ich: Nein, das ist nie und nimmer ein Black Lion Gerät! Die Farbe, OK und die Logos…ja. Aber der gesamte Style wirkte mir zu „modern“ oder technisch. Black Lion Audio Produkte sind in der Regel puristisch oder zumindest im „Vintage Style“ gehalten. Doch so sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte dieses Design bei keinem anderen Hersteller finden. Und somit freue ich mich auf einen Black Lion Audio Test der etwas anderen Art!

Vorab noch ein Tip: Black Lion Audio bringt zeitnah zwei weitere, deutlich günstigere Versionen auf den Markt. Alle Informationen zu PG-X und PG-XLM findet ihr hier.

Black Lion Audio PG-1: Worum geht es?

So wie der zuletzt getestete Furman AC-210A ist der PG-1 ein sogenannter Power Conditioner, also ein Gerät, das für die „Reinheit“ des Stroms in Ihrem Studio sorgt und das darüber hinaus auch für Sicherheit, beispielsweise vor Spannungsspitzen sorgt. So viel zu den Gemeinsamkeiten mit dem Furman.

Der Black Lion Audio ist hier allerdings die Deluxe-Version eines Power Conditioners, der einiges mehr an Ausstattung und Features bietet. Ein Beispiel: Während man den AC-210A manuell einschalten muss, arbeitet der Black Lion Audio völlig automatisiert und aktiviert sich, sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird und Strom zieht.

Type F ist hier nicht die spezielle Version für Jaguar-Fahrer, sondern beschreibt die deutsche Version mit Schukodosen.

Ausstattung und Verarbeitung

Fangen wir auf der Rückseite an: gleich sechs 230 Volt Schukodosen zieren das Hinterteil jeweils paarweise zusammengefasst. Und hier sieht man schon die Entwicklungstiefe des Geräts: Je nach Art des Verbrauchers bietet der PG-1 die passende Filterung und den optimalen Schutz! So gibt es je zwei Dosen für analoge Geräte, digitale Geräte und für Verbraucher mit hoher Last. Wobei „high current outlet“ zwar mit Hochstromsteckdose übersetzt wird, aber natürlich haben wir auch hier nur 230 Volt und keinen Drehstrom (380 Volt). Gemeint sind damit Endstufen und Aktivmonitore mit fetten Verstärkern. Die Logik im Gerät sorgt dafür, dass diese zuletzt eingeschaltet werden und zuerst ausgeschaltet werden – so werden die berüchtigten Knackser wirksam vermieden.

Neben einer Erdungsschraube dann noch das fest verdrahtete Stromkabel mit 2 Meter Länge. Der BLA PG-1 kann insgesamt mit 10 Ampere belastet werden.

Auf der Vorderseite fällt zunächst die zentrale Anzeige auf, die die aktuelle Spannung zeigt. Darunter entsprechende LEDs, die Auskunft über den Status des Geräts geben. Ground OK ist selbsterklärend und auch bei Clean Power ON ist klar, dass hier alle Filterungen gemäß den Spezifikationen arbeiten. Auch Protection ON zeigt, dass sämtliche Überwachungen und Schaltungen entsprechenden Schutz vor Überlastspannungen und Peaks bieten. Wiring Fault zeigt an, ob in der Verkabelung der Verbraucher ein Fehler auftritt, also z. B. eine falsche Masseleitung etc. Auch wenn Außenleiter und Neutralleiter verkehrt verkabelt sind, dann wird das Gerät dies hier melden.

Übrigens sind auch bei ausgeschalteten PG-1 das Display, die Erdungsprüfung und der Schutz für die angeschlossenen Verbraucher gegeben! Warum? Auf der Vorderseite haben wir zwei weitere Schukodosen, die nicht geschaltet sind und Dauer-on sind. Diese kann man beispielsweise für das Ladegerät vom Handy verwenden oder (nicht erschrecken) auch mal den Staubsauger anschließen. Auch wenn diese Dosen nicht schaltbar sind, werden sie bei Aktivierung des PG-1 ebenfalls gefiltert. Sie saugen dann also noch sauberer!!!

Und „Abnormal Voltage“ meldet sich, wenn die Versorgungsspannung deutlich über 230 Volt steigt, oder unter einen gewissen Schwellwert fällt. Das Gerät wird dann ebenfalls die entsprechenden Schutzschaltungen aktivieren.

Neben dem zentralen Display dann ein 3-Pin-Anschluss für eine Studiolampe, die man mit dem linksseitig angebrachten „Dimmer“-Regler ein- und ausschalten und auch entsprechend regulieren kann. Zuerst erscheint dies ein wenig seltsam – warum denn ein Lampenanschluss an einem Power Conditioner? Aber: Nicht selten sind genau diese Lampen der Grund für Störgeräusche, wie Sirren und/oder Knacksen im Signal. Bauen Sie den BLA PG-1 einfach ganz oben in Ihrem Rack-Schrank ein, stecken Sie hier Ihre Studiolampe ein und das Rack ist gut und störungsfrei beleuchtet. Ein cooles Feature!

Dann finden wir auf der Front noch den Power-Schalter und die tauschbare 10 Ampere Sicherung mit Check-LED.

In Sachen Verarbeitung gibt es – wie fast immer bei Black Lion Audio – nichts zu meckern. Alle Dosen, Stecker und Schalter sind fest mit dem 1 HE Rack-Gehäuse verbunden und fühlen sich stabil und wertig an. Mit 5,7 kg ist das Gerät auch sehr schwer und dies weist auch auf entsprechend großzügige Trafos im Inneren hin. Die Verpackung des PG-1 ist sehr stabil und – Gott sei Dank – es liegt KEINE Bedienungsanleitung bei! Ich habe es in meinen diversen Tests von Black Lion Audio Geräten schon mehrfach betont: Das Beilegen von Dokumenten gehört offensichtlich nicht zur Kernkompetenz des US-Herstellers. Das auf der Herstellerseite herunterladbare Benutzerhandbuch ist natürlich auf Englisch und beschreibt die US-Version mit 8 Dosen im amerikanischen Format auf der Rückseite. Trotzdem werden Sie beim Betrieb sicher keine Probleme haben.

Die Filterung

Leider hält sich Black Lion Audio mit der Beschreibung der Filter- und Schutzmechanismen sehr zurück. Laut Beschreibung werden Premium Panasonic und Wima Kondensatoren verwendet, um hochfrequente Störsignale (Schmutz) aus dem Stromsignal zu entfernen. Es wird auch von einer 99,7-prozentigen Reinigung des Stroms gesprochen, während andere Geräte in diesem Preisrange wohl nur 85 % liefern würden. Leider sind solche Aussagen nicht nachprüfbar, ABER: Das Team von Black Lion ist sehr darauf bedacht, Geräte zu bauen, die hohen klanglichen Ansprüchen genügen. Sehr wohlwollend glaube ich ihnen diese Aussagen somit auch. Inwiefern das Gerät nun speziell die „Stromprobleme“ unterschiedlicher Verbraucher filtert, wird leider nicht beschrieben. Es wird nur darauf hingewiesen, dass die Dosen für analoge Geräte im Speziellen die Probleme bei Mixern und dynamischen Effekten angehen und es auch ganz spezielle Filter für digitale Geräte, wie Computer und Digitaleffekte gibt, die störende Interferenzen ausmerzen.

Man darf (!) aber auch die Verbraucher „falsch“ anschließen, also Digital in Analog etc. Das würde den Geräten keinen Schaden zufügen – das wäre ja noch schöner!

Das Ergebnis

Als ich den Black Lion Audio PG-1 in meinem Studio in Betrieb genommen habe, dann ging bei mir klanglich eine neue Welt auf! Mein iMac bouncte plötzlich doppelt so schnell und aus meinem VOX AC15 Combo kamen plötzlich 30 Watt anstatt der versprochenen 15! Meine KSD Monitore klangen plötzlich ……. ja, OK. Ich hör schon auf. Natürlich ist nichts von dem passiert und das ist auch gut so. Sie werden mit dem Power Conditioner – das habe ich schon recht ausführlich im Test des Furman AC-210A geschrieben – keine klanglichen Wunder erleben. Ob und was hier passiert, ist sehr individuell.

Es kommt in erster Linie darauf an, ob

Ihr bestehendes Stromnetz aktuell und fehlerfrei ist und die angeschlossenen Verbraucher sauber arbeiten.

Der Gewinn in Sachen Qualität ist recht schwer mit Worten zu beschreiben und ich maße mir auch nicht an, dies in einem Doppelblindtest immer 100-prozentig reproduzieren zu können. Somit könnten sehr skeptische Naturen hier auch schon aufhören zu lesen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass messtechnisch tatsächlich etwas passiert, wenn der PG-1 im Netz eingebunden wird. Inwieweit das dann die Schaltkreise des Audioequipments hinter dem Netzteil verändert, ist kaum zu erfassen.

Würden Sie, verehrte Leser, mich zu einem unsäglichen Autovergleich zwingen (was Sie natürlich auch unbedingt tun würden), dann wäre ein Netzfilter gut mit hoch-oktanigem Benzin oder Leichtlauföl zu vergleichen. Ist das Auto wirklich ruhiger oder stärker, wenn man diese Betriebsstoffe eingefüllt hat? Die Antwort darauf lautet: Ja, es gibt einen messbaren Unterschied. Merken Sie ihn auch bei Fahren oder bilden Sie sich das nur ein?

Sie sehen, ein schwieriges Thema – ich plane es, mich in einem Strom Workshop damit auseinanderzusetzen und möchte auch versuchen, Esoterik, Fakten und Emotionen richtig einzusortieren. Sie dürfen gespannt sein.

Conclusio

An dieser Stelle aber geht es um den Power Conditioner des US-Herstellers Black Lion Audio und ich möchte Ihnen dieses Gerät ganz besonders ans Herz legen. Er ist definitiv sein Geld wert und sollte er nur einmal seinen Hauptjob tun müssen, nämlich eine letale Spannungsspitze abzufangen, dann hat er sich in der Regel schon um ein Vielfaches amortisiert. Dass Ihr geliebtes Equipment dazu noch allerreinsten Strom zu trinken bekommt, ist ein weiteres Plus und als „Schokostreusel auf der Kirsche auf der Sahne auf dem Kuchen“ gibt es auch die Möglichkeit, eine weitere Klangverbesserung erreicht zu haben. Ich finde, das ist es definitiv wert!