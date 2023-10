Behringer GO MIDI Host, USB-C MIDI-DIN-Interfaces

Ich verstehe nicht ganz was die Midi-Buchsen sollen? Ein Audio-Zertifizierter USB-C Hub mit Saft für alle Buchsen fände ich sinnvoller, auch wenn es powered USB-C Hubs schon gibt. Ok, bin jetzt auch nicht die Zielgruppe die einen Sack voll Minisynths in ihre Studioumgebung einbinden wollen. Wäre für mich auch etwas konträr zum Konzept. Eher würde ich ein Ikea-kompatibles Schubladen-Inlay im Teenage Engineering Style rausbringen. Offensichtlich ist sich Behringer selbst nicht sicher ob und wie und was das soll.