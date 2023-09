Behringer Wing Firmware Update 2.0 für das Digitalmischpult

Volle Show-Kontrolle

Mit seinem WING Digitalmischpult hat Behringer im Jahr 2019 für allerhand Aufsehen gesorgt. Seit der offiziellen Vorstellung stattet Behringer sein Pult regelmäßig mit Updates aus, so wie beispielsweise mit der Behringer Wing Q App, die im August vorgestellt wurde. Nun gibt es für das Pult selbst ein großes Update, die Firmware Version 2.0 ist ab sofort verfügbar.

Behringer Wing Firmware Update 2.0

Highlight der neuen Firmware ist Showcontrol. Nach dem Update auf Version 2.0 der Firmware findet ihr auf der Library-Seite eine neue Ansicht, die neben einem File-Browser einige neue Sektionen wie Shows, Clips, Snapshots, Channel-Presets und Effekteinstellungen bietet.

Für jede Show lässt sich ein kompletter Ordner anlegen, in dem alle Einstellungen gespeichert werden. Alle Presets, Effekteinstellungen, Snapshots und Co. findet man entsprechend an einer Stelle. Editierungen sind natürlich jederzeit möglich.

Im folgenden Video seht ihr das Ganze live und in Aktion. Darin werden alle Einstellungen und Möglichkeiten der Firmware 2.0 gezeigt:

Das Firmware Update 2.0 steht auf der Behringer Website kostenlos zum Download bereit.