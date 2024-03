Synthmania Pro VS mini Editor & JT-4000 mini Editor

Wirklich sinnvolle Teile für 2€. So wie ich das verstanden habe sind allerdings die Plugins ohne Sound, oder? Also man steuert über PC oder Tablet z.B. den JT-4000. Mir ist eh noch ein Rätsel wie man diese Hardware Teile kaufen kann! Aber Fans gibt es reichlich! Z.B. der JP6K von Adam Szabo ist eine 1 zu 1 Kopie der wichtigsten (Klang-)Elemente des JP-8000 als Softwaresynthesizer und kostet 25€. Eigentlich hat man dadurch mehr Inhalt für weniger Geld. Vor allem klingt dieser wirklich wie der JP-8000. Aber jeder wie er meint! Ich kann es leider nicht nachvollziehen und besitze durchaus Synthesizer von Behringer (TD-3, Poly D). Bei einer Kopie des JP-8000 in Stil und Größe des UB-XA wäre ich durchaus bereit. Ohne Attack-Knacksen versteht sich. 😄