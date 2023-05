Test: TubeOhm Jeannie, DIY-Synthesizer

Digitaler Waveshaping-DIY-Synthesizer

Der TubeOhm Jeannie Synthesizer ist ein 8-stimmiger Synthesizer mit überschaubarer Klangarchitektur, eingebautem Effektprozessor und einer großen Klangvielfalt. Er richtet sich primär an Leute mit grundlegender Löterfahrung, die ein solches Gerät zusammenbauen und das Erfolgserlebnis genießen möchten. Zudem ist es ein interessantes Gerät mit ungewöhnlichen Eigenschaften.

TubeOhm und der DIY Jeannie Synthesizer

Die Ein-Mann-Firma TubeOhm entwickelt seit Jahren Bausätze aus Begeisterung an der Musikelektronik. Bisherige und gut klingende Eigenentwicklungen sind z. B. Tubika, Preen FM und De-Generator, dabei werden ausschließlich Bausätze vertrieben, was die marktrechtlichen Hürden (sprich CE-, Pappkarton- und Elektroschrottverordnung) deutlich verringert. Neben dem Geschäftsführer André Laska wirkt noch Rolf Degen als freier Programmierer seit der Entwicklung des De-Generators mit.

Angeregt durch den ElectroTechnique Tsynth, einem Open-Source Synthesizer auf Teensy-Basis, fingen die beiden vor etwa 3 Jahren an, diesen zu erweitern und haben mit dieser Erfahrung den komplett neuen Synthesizer Jeannie entwickelt.

Der TubeOhm Jeannie Bausatz

Den Bausatz des TubeOhm Jeannie gibt es in verschiedenen Ausführungen, von der unbestückten Platine bis zum Komplettbausatz mit Einzelteilen. Im Grundbausatz sind die Platinen bereits mit allen SMD-Chips bestückt. Auf Wunsch ist das Modul mit dem FV-1 Effektprozessor dabei, ebenfalls mit fertig bestücktem Chip, das noch mit weiteren Bauteilen fertiggestellt werden muss. Es gibt dazu ein fertiges D/A-Wandler-Modul und schließlich den Teensy 4.1 mit dem leicht übertakteten ARM M7 Prozessor mit installiertem Bootloader. Die Elektronik kann an zwei Abenden zusammengelötet und in das Plexiglasgehäuse montiert werden. Über einen Mini-USB-Port wird noch die aktuelle Firmware installiert, bei mir war das die Betaversion 2.32, und fertig ist die Geschichte.

Wichtig ist ein guter Lötkolben mit einer neuwertigen Lötspitze, die gut mit Lötzinn benetzbar ist. Sonst hat man mit kalten Lötstellen zu kämpfen und die Fehlersuche beginnt. Es war schön zu wissen, dass im Falle eines Fehlers TubeOhm helfen kann und man nicht alleine dasteht. Aus dieser Erfahrung bestücken sie bereits ungefragt die SMD-Bauteile, das macht für sie weniger Arbeit, als später stundenlang Telefonsupport zu geben. Für den, der partout nicht selbst basteln möchte, finden sich bestimmt Leute, die das übernehmen. TubeOhm wird hier sicher gerne vermitteln.

Im Prinzip könnte der Selbstbau auch mit der Software weitergehen, denn sie liegt komplett auf dem Github-Server und die aktuelle Version soll auch demnächst nachgereicht werden. Die Software basiert auf der Teensy Audio Library. Teensy ist eine Mikrocontroller-Plattform, die von Paul Stoffregen entwickelt wurde, welcher auch der Entwickler der Teensy Audio Library, einer Streaming-Audio-Bibliothek für Teensy 3.x und Teensy 4.x. Die Teensy Audio Library bietet Funktionen wie polyphone Wiedergabe, Aufnahme, Synthese, Analyse, Effekte, Filterung und Mischen.

Das Äußere des Jeannie Synths

Am TubeOhm Jeannie Synthesizer fällt zunächst das TFT-Display auf, dessen Menüs durch den Data-Encoder, 4 Potentiometer, und 4 Taster für den Unisono Modus, Shift und Save gesteuert werden. Ein Boost-Taster aktiviert die Bassanhebung. Zwei weitere Taster Seq und Mute sind für den internen Sequencer. Hinten befinxdet sich neben der 9 V Stromversorgung der Audioausgang über eine 6,3 mm Stereoklinke, also eine Y-Kabelpeitsche auf zwei Monoklinken wird meist noch benötigt. Es gibt einen MIDI-Eingang und einen MIDI-Ausgang, der derzeit nur MIDI Through unterstützt. Man gelangt von außen an den USB-Port des Teensy, um neue Firmware-Versionen einzuspielen und auch MIDI-Informationen an einen Rechner zu übertragen.

Das Gerät ist relativ leicht und wird durch zwei stilistische Füße leicht geneigt aufgestellt. Ericasynth.com bietet auch ein passendes Metallgehäuse für 80,- Euro an, das dem Gerät ein professionelles Finish gibt.

Die Architektur

Die Architektur des TubeOhm Jeannie Synthesizers ist überschaubar: Acht Stimmen mit jeweils zwei Oszillatoren, Filter, Waveshaper, HP-Filter, 2 Hüllkurven, 3 LFOs und Effekten. Diese Überschaubarkeit ist die Maxime der Entwickler zu zeigen, was mit einer reduzierten Hardware zum selbst zusammenbauen erreicht werden kann, ohne es mit Funktionen zu überfrachten.

Die Oszillatoren des TubeOhm Jeannie

Die beiden Oszillatoren des TubeOhm Jeannie Synthesizers haben zwei Herzen: Einerseits sind es Routinen, um in Echtzeit Schwingungsformen zu berechnen (Saw, Super saw, PWM etc). Das sind die ersten 12 Einträge in der Schwingungsformtabelle und klingen sehr sauber. Eventuell sind noch weitere dynamische Schwingungsformen in späteren Updates zu erwarten. In Aussicht stehen Casio-ähnliche Sounds und Vokal-Sounds, sogar über die Integration der interessanten Ambika-Algorithmen wird nachgedacht.

Die restlichen etwa 500 Schwingungsformen verwenden einen Wave-Player mit individuellen Sample-Tabellen je 256 Bytes und 16 Bit. Sie werden nicht-bandlimitierte Schwingungsformen genannt und erzeugen erkennbare Störgeräusche in den höheren Lagen (Aliasing). Leider kann man die Wavetables derzeit nicht per LFO oder ADSR durchfahren. Die Pulsbreitenodulation hat einen eigenen LFO, die drei anderen können anderweitig verwendet werden.

Beide Oszillatoren können sich gegenseitig auf verschiedene Arten modulieren. Binäre Operationen betrachten, ob die Schwingungsformen beider Oszillatoren größer oder kleiner als Null sind und verknüpfen diese binären Ergebnisse mit XOR bzw. AND. Das Resultat sind Rechteck-Schwingungsformen, sie klingen harsch nach Bit Crashing. MOD(ulo) erzeugt noch ein breiteres rauschähnliches Spektrum. Die anderen Modulationen XMO, PHA und FM sind Mischformen von Kreuzmodulation und Frequenzmodulationen. Alle Modulationen behalten ihre Tonskala, d. h. sie bleiben tonal spielbar im Gegensatz zu linearer FW. Eine Ring-Modulation ist in dem letzten Update verschwunden, die würde ich mir gerne noch wünschen.

Derzeit wird noch an einem Mono-Mode gearbeitet, um mehrere verstimmte Voices zu layern, was natürlich die Polyphonie von acht auf vier- bis einstimmig reduziert.

Für die Modulationen einzelner Parameter gibt es drei LFOs. Zur Auswahl stehen 64 mit teilweise ausgefallenen Schwingungsformen zur Verfügung.

State Variable und Ladder Filter

Der TubeOhm Jeannie Synthesizer stellt zwei Filtertypen zur Auswahl: State Variable und Ladder Filter. Der State Variable lässt sich stufenlos zwischen HP/LP überblenden. Das Ladder Filter ist sehr prägnant. Dieses war in einem Update der Stoffregen-Library und wurde gleich integriert.

Im Handbuch nur nebenbei erwähnt, aber eine große Besonderheit, ist die Möglichkeit, das Filter mit den Oszillatoren zu modulieren. Das ist bei Digitalsynthesizern wirklich sehr selten anzutreffen. Mir fällt jetzt auch kein anderes Gerät außer dem Solaris dazu ein. Beispielsweise lässt sich damit das Klangspektrum mit geraden Obertöne bereichern, Rechteckformen und Binärmodulationen bekommen damit einen angenehmen Touch.

Nach dem Filter ist noch ein Hochpassfilter mit Resonanz geschaltet und kann noch massiv einwirken.

Der Waveshaper

Dieser Shaper ist aus meiner Sicht schlicht die Sensation dieses Synthesizers. Wer einen modularen Wavefolder von Serge kennt, weiß, was ich meine. Es gibt diesen auch in versteckter oder vereinfachter Form z. B. im Korg Kronos oder Waldorf Quantum. Dieser hier ist polyphon und interessanterweise hinter dem Filter angeordnet. Ursprünglich von TubeOhm konzipiert, um digitale Übersteuerung (unter Verwendung einer Limiter-Übertragungskurve) zu vermeiden, ist er dann zu einem starken Klangbaustein mutiert. Zum Beispiel beim Durchfahren des Filters mit hoher Resonanz werden hier sehr lebendige Veränderungen hörbar, die auch durch die Auswahl der Transferkurven stark verändert werden.

Derzeit sind 13 Übertragungsfunktionen für den Waveshaper verfügbar. Vielleicht werden spätere Updates noch weitere interessante dynamische Spektren ermöglichen. Speicherplatz ist noch frei, die beiden Entwickler müssen nur Zeit finde, solche Kurven zu definieren.

Die Modulationen

Es gibt keine freie Modulationsmatrix, sondern fast verdrahtete Routen. Der Grund liegt in der verwendeten Audio-Library, TubeOhm versucht noch die Möglichkeiten zu erweitern, indem sie außerhalb der Stoffregen-Module eigene Modulationen hinzufügen. Die drei LFOs, Hüllkurven und MIDI-Controller (Pitchbend, Modulation, Aftertouch) sind an feste Modulationsziele gebunden. Es gibt leider keine Ziele wie Wavetable, Modulation Amount und Waveshape Gain, damit wird leider derzeit viel Potenzial verschenkt.

Die Effekte im TubeOhm Jeannie

Der Effekt basiert auf dem FV-1 von Spin-Semiconductor, ein System-On-A-Chip mit einem programmierbaren Signalprozessor, integriertem Speicher und Analogwandlern. Er ist schon längere Zeit auf dem Markt, seitdem wurde er hauptsächlich in einigen gesuchten Pedaleffekten für Gitarren verbaut. Er ist auch deshalb bei Entwicklern so beliebt, weil guter Beispielcode vorhanden ist und mit einer visuellen Entwicklungsumgebung nach eigenen Vorstellungen verändert werden kann. Sechs Effektprogramme sind im Chip fest integriert, sieben weitere sind über einen externen Speicherchip ansprechbar. In Jeannie ist dieser Speicher vorhanden und wurde mit weiteren Programmen geladen, die von TubeOhm entwickelt wurden. Diese neuen Effektprogramme sind etwas sauberer, da das Main-Signal nicht doppelt A/D-gewandelt, sondern analog dazu gemischt wird.

Die Klangqualität reicht verständlicherweise nicht an teure Studiogeräte heran, aber der gut klingende Pitch-Shifter und die gefilterten Delays und Hall haben mich positiv überrascht. Der FV-1 kennt nur drei Parameter, die auch moduliert werden können. Jeannie hat aber noch einen vierten Parameter erfunden: Die Clock-Frequenz kann zwischen 10 kHz und 60 kHz eingestellt werden. Das verlängert die Delay-Zeiten wesentlich und erzeugt den Vintage-Flair.

Am Schluss der Soundkette aktiviert der Boost-Taster eine Analogschaltung zur Anhebung der Bässe, was die Dynamik des Gerätes deutlich über die Möglichkeit innerhalb der Digitaldomäne erweitert.

Der Sequencer

Der 16-Step-Sequencer ist realtiv einfach gehalten und ist über zwei separate Taster und dem Display bedienbar. Er beherrscht immerhin Vierstimmigkeit, Transpose und Velocity. Demnächst könnte er auch noch einen Arpeggiator erhalten.

Die Verbesserungsmöglichkeiten

Kleine Bugs gibt es immer, z. B. lässt sich der Effektprozessor manchmal nicht abschalten. Die Sounds sind intern schnell übersteuert und das Alias der nicht bandlimitierten Schwingungsformen ist deutlich zu hören. 4 LFOs und Hunderte von wählbaren Schwingungsformen finde ich persönlich zu viel. Wünschen würde ich mir eine Encoder Acceleration, eine Verkürzung des Mutes beim Soundwechsel und vor allen Dingen dynamische Modulationen für einige wichtige Parameter. TubeOhm wird hier sicher noch in kommenden Updates nachlegen.