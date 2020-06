ElectroTechnique TSynth – Teensy-basierter DIY-Synthesizer

Günstiger Polysynth für Bastler

ElectroTechnique TSynth ist ein (bislang) 6-stimmger Synthesizer, den sich DIY-Freunde für geringes Geld selbst bauen können. Die einfache Verfügbarkeit von programmierbaren Prozessoren, Source Code und Dokumenten macht es möglich, das solche Projekte nun immer häufiger umgesetzt werden.

TSynth lässt sich nach Angaben des Entwicklers für 99,- Dollar realisieren, je nach Bezugsquellen der Komponenten. Ein User benannte seine Kosten mit ca. 120,- Dollar. Die Arbeitszeit wird für geübte Löter mit rund zwei Stunden angegeben.

Der sechsstimmige Synthesizer verfügt über zwei Oszillatoren mit Sine, Square, Saw, Ramp, PWM, Var Triangle und Sample & Hold (was sich wie stimmbares Noise verhalten soll) und einem separaten Noise-Generator. Auch Speicher für User-Waveforms sind vorgesehen. PWM und Var-Triangle können mit einem dedizierten LFO und der Filterhüllkurve moduliert werden.

Ein weiterer LFO ist der Tonhöhe zugeordnet und lässt sich per Note retriggern.

Für die beiden Oszillatoren gibt es eine XOR-Ringmodulator. Ebenso ist polyphones Glide und ein Unison-Modus mit Detune für alle 12 Oszillatoren vorhanden.

Das Filter arbeitet mit 12 dB (SVF) und kann zwischen Tief- und Hochpass (inkl. Notch) geblendet werden. Auch ein Bandpass-Modus ist vorhanden. Es wird von einer ADSR-Hüllkurve und einem eigenen LFO moduliert, der retriggerbar ist und mit Teilerfaktoren zur MIDI-Clock synchronisiert werden kann.

Der Ausgang wird von einer zweiten ADSR-Hüllkurve gesteuert und es gibt einen Stereo-Chorus als Effekt. Dieser kann jedoch vom Anwender ggf. umprogrammiert werden.

TSynth ist MIDI Host Class Compliant, so dass MIDI-Controller/Keyboards direkt angeschlossen werden können. Am PC ist es USB Client MIDI. Außerdem ist ein 5-Pin MIDI-DIN-Eingang vorhanden.

Über das Display werden nicht nur Speicherplätze aufgerufen, sondern können auch zukünftige Features wie User-Waveforms, alternative Filter und Effekte und weitere Settings bedient werden.

Bislang basierte TSynth auf Teensy 3.6. Im Moment wird das Board auf die neuen Version Teensy 4.1 umgestellt. Laut Entwickler verringert sich dadurch die CPU-Auslastung (mehr Kapazität für zusätzliche Features) und die Ansprache auf Noten verbessert sich merklich. Dann wird die Polyphonie erhöht werden, voraussichtlich auf 16 Stimmen.

Wenn PCB und Frontpanel (bislang 36,- Dollar) wieder verfügbar sind, werden sie über den Tindie Store von ElectroTechnique von Südkorea aus vertrieben. Source Code, Model Files und Dokumente stehen auf GitHub zum Download bereit. Für Fragen kann man sich direkt an den Entwickler wenden.