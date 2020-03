Superbooth 20: Tssss StartHere – DIY Hybrid-Synthesizer

MeeBlip Anode in neuer Version

Unter dem ungelenken Namen The Secret Southside Synthesizer Society (Tssss) wird das Open Source Projekt Meeblip Anode neu belebt. Tssss StartHere ist eine DIY-Version der monophonen Hybridsynthesizers.

StartHere bzw. Anode ist ein kleiner monphoner Synthesizer mit einem digitalen Oszillator und einem analogen Filter. Der Oszillator ist dabei das hervorstechende Merkmal, denn er beherbergt zwei Sätze mit je acht Single-Cycle-Waveforms. Von Standards wie Saw und Square über FM und Voice bis zu verschiedenen Bit Reduced und Distorted.

Das Filter (T-Twin) ist ein Tiefpass mit sehr eigenem Klang. Zur Modulation sind ein LFO und eine Hüllkurve vorhanden. Außerdem sind alle Funktionen über MIDI-Controller steuerbar.

StartHere unterscheidet sich in drei Punkten von Meeblip Anode. Die Platinen wurden für einen durchkontaktierte Aufbau konstruiert, was das Montieren und Löten besonders für Einsteiger erleichtern soll. Die ursprüngliche 9V-Netzteilbuchse wurde durch einen Mini-USB Port ersetzt, wodurch der Synthesizer zum Beispiel auch an einen Rechner anschließen kann. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass je nach Anschluss Nebengeräusche auftreten können. Der Audioausgang ist nun eine 3,5 mm Monobuchse.

Die Software wurde nicht verändert.

Tssss StartHere wird als kompletter Bausatz mit zwei Platinen und allen Bauteilen geliefert, jedoch gehört kein Gehäuse dazu. Eine Bauanleitung steht auf der Website öffentlich als PDF zur Verfügung, so dass man sich vorab ein Bild vom Aufwand machen kann.