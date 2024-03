PWM Mantis, duophoner Synthesizer

Quad-Mode mit 12 Oszillatoren

Auf der London Synth & Pedal Expo 2024 wurde die produktionsreife Version des PWM Mantis mit der Firmware 1.0 von Entwickler Paul Whittington vorgeführt. Nach einiger Verzögerung wird der Synthesizer, der von Chris Hugget mitentwickelt wurde, voraussichtlich nun im Mai in den Handel kommen – quasi rechtzeitig zur Superbooth 24. Doch das ist noch nicht einmal das Interessanteste, was Paul mitzuteilen weiß.

PWM Mantis mit Wavetable & Quad-Mode

Der grundsätzliche Funktionsumfang des Mantis war schon bei seiner Vorstellung auf der Superbooth 23 bekannt geworden: es handelt sich um einen duophonen Synthesizer mit analogem Signalweg, aber auch digitalen Elementen. Die Klangerzeugung besitzt zwei Oszillatoren und einen Suboszillator.

In dieser Sektion gibt es aber inzwschen noch weitere Highlights. Bei den Oszillatoren können mit der Shape-Funktion Obertöne positiv, aber auch negativ geregelt werden. Außerdem gibt es einen Wavetable mit sieben Segmenten, die durchfahren werden können.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die größte Erweiterung, die in der Zwischenzeit implementiert wurde, ist der Quad-Mode. Es ist eine Mischform aus polyphon und paraphon. Einerseits bleibt der analoge Signal auf die beiden ursprünglichen Stimmen bestehen, aber andererseits werden die vorhandenen Oszillatoren nicht einfach auf vier Stimmen verteilt. Tatsächlich hat jede der vier Stimmen beide Oszillatoren und den Suboszillator zur Verfügung, was in der Summe 12 Oszillatoren macht. Wir warten gespannt auf ein Testmodell.

Der PWM Mantis wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Monate erhältlich sein, der Preis beträgt 1.599,- Euro. PWM ist auf der Superbooth 24 am Stand Z400 anzutreffen.

Affiliate Links PWM Mantis Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.599,00€ bei

Ab hier die Meldung von der Superbooth 23 (11. Mai 2023)

PWM Mantis ist ein hybrider Synthesizer, der noch von dem britischen Synth-Pionier Chris Huggett (der 2020 leider verstarb) entwickelt wurde. Mantis trägt den Geist des EDP Wasp in sich. PWM ist auf der Superbooth 23 am Stand Z400 anzutreffen.

ANZEIGE

PWM Mantis, duophoner Synthesizer

Mantis ist ein duophoner Synthesizer mit zwei analogen Signalwegen. Pro Stimme sind zwei Oszillatoren und ein Suboszillator vorhanden. Bei je beiden Oszillatoren ist Shape-Modulation möglich und es gibt einen Ringmodulator. Per regelbarer Drift können die VCOs in der (In)-Stabilität eingestellt werden.

Das Multimodefilter kann als Low-, Band- oder Highpass mit 12 und 24 dB Flankensteilheit eingesetzt werden. Zur Modulation sind zwei LFOs und zwei Hüllkurven vorhanden. Die Hüllkurven sind direkt mit der Velocity steuerbar, haben eine Repeat-Funktion und den Extra-Parameter Sustain Fall. In der VCA-Sektion ist ein Overdrive integriert.

Als Spielhilfe ist ein Arpeggiator mit sechs Modi, Swing und Tap Tempo-Taste vorhanden.

Die Effektsektion ist digital. Das Reverb ist mit eine Tief- und einem Hochpassfilter ausgestattet- Der Chorus verfügt über vier Modi und die Tiefe lässt sich regeln. Es gibt 200 Speicherplätze für Presets, die über eine Tastenfeld angewählt werden.

PWM Mantis wird voraussichtlich ab Juli oder August verfügbar sein. Der Preis ist mit 1.599,- Euro angegeben.

Der PWM Mantis Synthesizer auf YouTube