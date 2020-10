R.I.P. Chris Huggett, Erfinder des WASP Synthesizers u.v.a.

Ende der Sommerzeit – bereits nachmittags vor 5 Uhr verschwindet die Sonne vom Horizont.

Gleich darauf zieht Nebel auf.

Dann lese ich hier diese traurige Nachricht.

Für all diejenigen unter uns, die Chris Huggett nicht persönlich kennenlernen konnten, wird sein Vermächtnis und das Andenken an ihn in seinen tollen Instrumenten erhalten bleiben.

Bleibt mich den Beileidsbekundungen anzuschließen.

Ruhe in Frieden!