Elektron Digitakt II, Sampling-Groovebox

Stereo Sampling und 128 Steps

Früher als erwartet wurde der Elektron Digitakt II nun offiziell vorgestellt. Leider war dadurch die Elektron-Webseite zwischenzeitilich zusammengebrochen, aber im Prinzip haben sich alle Informationen aus dem gestrigen Leak bestätigt.

Die Sampling-Groovebox bietet 16 Spuren, die mit Stereo- und Monosamples sowie als MIDI-Tracks genutzt werden können. Es gibt fünf SRC Machines als Audioquellen: Oneshot, Werp, Stretch, Repitch, Grid sowie fünf FLTR Machines: Multi-Mode, Lowpass 4, Equalizer, Comb, Legacy LP/HP sowie ein sogenanntes Base-Width-Filter und ein Overdrive pro Spur.

Der Speicher wurde auf 400 MB Sample-RAM und 20 GB Internal Storage erhöht. Der Sequener kann bis zu 128 Steps sowie Micro Timing und einen Euclidean Generator pro Pattern und Spur erzeugen. Die Stepanzahl und die Clock-Teiler können ebenfalls individuell pro Spur festgelegt werden.

Der Elektron Digitakt II ist ab sofort verfügbar und kostet 999,- Euro.

Ab hier die Meldung vom 23. April 2024

Offenbar steht die Veröffentlichung des Elektron Digitakt II kurz bevor. Vor ungefähr einem Monat gab es bereits Hinweise, dass die erste Version des Digitakt nicht mehr produziert wird. Da lag die Spekulation über einen Nachfolger natürlich nah, was sich jetzt wohl zu bestätigen scheint.

Elektron Digitakt II

Auch wenn das geleakte Foto nicht sonderlich gut aufgelöst ist, lässt sich erkennen, dass sich die Version II äußerlich kaum vom Vorgänger unterscheidet. Tasten und Encoder sind fast identisch angeordnet, nur zwei Tasten sind wohl hinzugekommen. Allerdings weichen die Beschriftungen der Erst- und Zweitfunktionen voneinander ab.

Dass das Logo jetzt wie beim Rytm MKII oder Analog Heat +FX ohne Schriftzug auskommt, ist weniger interessant, als der Umstand, dass bei den MIDI-Buchsen nun die Zusatzbeschriftung für Sync A und Sync B und somit wohl auch diese Optionen fehlen.

Ein wichtiger Unterschied sind jedoch die LEDs für die Taktanzeige, denn es gibt jetzt acht statt vorher vier. In der Beschreibung heißt es dazu: 128 Step Sequencer. Somit sind auch achttaktige Patterns möglich, was sich viele Fans schon lange wünschen.

Auf reddit.com wurde auch ein Datenblatt gepostet und hier zeigen sich die wahren Unterschiede. Digitakt II wird als „Digital Drum Computer & Stereo Sampler“ bezeichnet und auf dem Foto zeigt das Display auch deutlich eine Stereo-Datei. Es gibt 16 Tracks für Stereo- oder Mono-Sampler oder MIDI, was auch eine gestiegene Polyphonie bedeuten würde.

DiasFilter ist den Infos nach tauschbar: „1 Base-width filter and then 1 from Multi-mode, Low pass 4, Comb, EQ, or Legacy LP/HP“. Pro Track sind drei LFOs vorhanden, die verschiedenen Funktionen zugewiesen werden können. An Effekten stehen, ebenfalls pro Track, Delay, Reverb, Chorus, Bit Reduction, Sample Reduction und Overdrive zur Verfügung.

Weiterhin werden ein verbesserter, modularer Workflow, ein euklidischer Sequencer, eine erweiterte Speicherkapazität, vier Trigger-Modi und ein vollwertiger Song Modus erwähnt.

Informationen zum Preis gibt es noch nicht, auch wenn kolpotiert wird, dass er knapp unter 1.000,- Euro liegen soll. In der Vergangenheit hatten die Schweden neue Geräte kurz vor einer Messe präsentiert, so dass man davon ausgehen kann, dass der Elektron Digitakt II in der Woche vor der Superbooth 24 offiziell vorgestellt und auf der Messe dann angecheckt werden kann. Elektron ist am Stand O415 anzutreffen.