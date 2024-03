Erica Synths Perkons HD-01 Black, Hybrid Drum-Machine

Die Limited Edition wird zum Serienmodell

Vor einiger Zeit wurde von Erica Synths die Drum-Machine Perkons HD-01 Black in einer sehr begrenzten Auflage angeboten. Die Nachfrage war so groß, dass alle Einheiten nach wenigen Stunden vergriffen waren. Und es gab noch viel mehr Interessenten, so dass Girts Ozolins, der Gründer der Firma, auf der London Synth & Pedal Expo ankündigte, die Black-Edition von nun an regulär ins Programm zu nehmen.

ANZEIGE

Erica Synths Perkons HD-01 Black, Drum-Machine

Das mint-grüne Gehäuse, das die HD-01 bislang auszeichnete, war zwar auffällig, aber sicherlich nicht nach jedermanns Geschmack. Die schwarze Version wird daher die Interessenten ansprechen, die sich mit dem bisherigen Look nicht anfreunden konnten. Außerdem passt es besser zum restlichen Portfolio von Erica Synths, deren Modularsysteme, Synthesizer und Desktop-Effekte fast ausnahmslos in Schwarz gehalten sind.

Die Farbe ist der einzige Unterschied zum bisherigen Modell. Alle anderen Spezifikationen sind identisch: die Klangerzeugung besitzt vier flexible Drum-Synthesizer und ein BBD-Delay. Zur Ansteuerung der Sounds gibt es vier Reihen mit je 16 Step-Tasten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Unseren Testbericht zur Perkons HD-1 könnt ihr unter diesem Link nachlesen. Außerdem haben wir noch einen Workshop mit Patch-Vorschlägen für euch.

Die Erica Synths Perkons HD-01 Black soll demnächst erhältlich sein. Der Preis liegt bei 1.965,- Euro und ist somit gleich zur grünen Version.

Affiliate Links Erica Synths Perkons HD-01 Kundenbewertung: (18) 1.965,00€ bei

Ab hier die Meldung vom 16 Dezember 2021

ANZEIGE

Die Drum-Machine Perkons HD-01 von Erica Synths war sicherlich eines der Highlights auf der Superbooth 21. Ursprünglich war geplant, dass das Gerät noch in diesem Jahr erscheinen sollte, doch durch die Mangelsituation bei Chips bzw. Microcontrollern kommt es nicht nur zu einer einfachen Verzögerung. Die eigentlich für September dieses Jahr vorgesehene Lieferung würde voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 verfügbar sein. Wenn überhaupt … Erica Synths sehen sich dadurch veranlasst, das Board der HD-01 zu überarbeiten und mit anderen Bauteilen, aber ausdrücklich ohne Qualitätseinbußen, umzusetzen.

Derzeit geht man davon aus, dass die Pre-Order-Phase Anfang 2022 beginnen kann. Ein neues Demo mit der überarbeiteten und verbesserten Perkons HD-01 soll in Kürze folgen.

Ab hier die Meldung vom 15. September 2021

Erica Synth Perkons HD-01 wurde nach dem Leak nun offiziell vorgestellt – eine große Drum-Machine mit vier Sound-Engines, BBD-Effekt und Mastersektion. Die vier Sounds von Perkons haben die gleiche Klangerzeugung. Die Sound-Engine ist digital und kann in drei Modi geschaltet werden. Mit einem analogen Filter (LP, BP, HP) lässt sich der Klang formen. Wie bei Erica Synths üblich, geht es eher heftig zur Sache. Die Master-Sektion verfügt über Kompressor, Drive und einen Master-Send.

Jeder Sound hat eine eigene Sequencer-Spur, die individuelle Step-Längen, Ratchets, Time-Divisions und Time-Moduliplications haben können. Parameter können mit einem LFO moduliert werden und es lassen sich die Reglerbewegungen komplett aufzeichnen. Jeder Sound hat einen eigenen Ausgang und FX-Send/Return. Außerdem lassen sich die Sounds über dynamische Trigger-Eingänge z. B. mit Drumpads spielen.

Alle Parametereinstellungen lassen sich in Kits abspeichern und es gibt ein umfassende MIDI-Implementation.

Erica Synths Perkons HD-01 soll noch dieses Jahr erhältlich sein. Der Preis wird voraussichtlich 1.650,- Euro zzgl. Steuer betragen.

Ab hier die Meldung vom 10. September

Erica Synths Perkons HD-01 – wenn das ein Leak ist, dann ist es ein sehr gezielter. Auf Instagram wird eigentlich ein Stativ namens Reptile vorgestellt, auf das man zur Visualisierung ein Gerät gestellt hat. Zufälligerweise handelt es sich um ein bislang unbekanntes Desktop-Teil von Erica Synths. Und der Betreiber des Instagram-Kanals ist „el.metal“ aus Riga – und im Untertitel steht „Erica Synths HQ“.

Bei Perkons scheint es sich um ein Drum-Machine zu handeln. Jedenfalls legen das die vier Reihen mit je 16 Tastern nahe, für die es offenbar jeweils Mode- oder Direction-Drehschalter gibt – Lauflichtprogrammierung Deluxe. Das Gehäuse scheint von den Dimensionen her dem Synthesizer Syntrx zu entsprechen und auch bei dem Joystick handelt es sich um das gleiche Modell.

Für die Instrumente sind vier Sektionen mit je acht Regler zu erkennen. Die Auflösung des Bildes reicht leider (bewusst) nicht aus, um außer „FX Send“ und „Level“ die Parameter oder Namen zu entziffern. Dann sind da noch zwei Sektionen mit je vier Reglern, was eventuell Hihats sein könnten.

Nach der kleinen Drum-Machine LXR 02 und den vielen Eurorack-Drummodulen sowie Sequencern wäre es für das Team um Girts Ozolins wirklich an der Zeit, einen großen Drummy zu bringen. Ob es Erica Synths Perkons HD-01 tatsächlich geben wird, werden wir auf der Superbooth am Stand W325 erfahren.