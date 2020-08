Test: Erica Synths Syntrx, inspired by EMS Synthi A

Reborn EMS Synthi A?

Vorwort der Redaktion

Es gibt Synthesizer, die würden wir gerne testen bzw. vorstellen, aber manchmal klappt das einfach nicht, wie z. B. beim Erica Synths Syntrx, der laut Hersteller kein Nachbau des legendären EMS Synthi A ist, sondern die Macher nur „inspirierte“ – und ganz nebenbei auch nur in einer limitierten Auflage erstellt wurde. Und so freut es uns umso mehr, dass Leser wie Till Kopper ihren ganz persönlichen Eindruck zu solch seltenen Exemplaren bei uns veröffentlichen, weil sie sich entsprechendes Objekt selbst zugelegt haben.

Lieber Till, nochmals ein dickes Danke für diesen Beitrag :)

Nun viel Spaß beim Lesen,

Euer Peter Grandl

Erica Synths Syntrx Analogsynthesizer

Bereits Mitte Februar 2020 hatte ich den EricaSynths Syntrx bestellt und im Juli dann erhalten. Ich hatte Anfang der 80er-Jahre am EMS Synthi AKS für zwei Schuljahre einmal die Woche in der Musiksammlung mit meinem Schulfreund zusammen alleine spielen dürfen. Und es war klar, dass ich mir später einen kaufen würde. Nur die wahnsinnigen Gebrauchtpreise hielten mich davon ab. Und nun kam Erica Synths mit einem sehr ähnlichen Synth mit fast gleicher Bedienung zu einem noch bezahlbaren Preis. Da musste ich zuschlagen. Und sie haben mich nicht enttäuscht.

Äußere Werte

Die Optik ist natürlich sehr vom EMS Synthi A inspiriert, jedoch nicht identisch. Weder die Potikappen, noch die genaue Anordnung der Funktionselemente sind gleich. Die Matrix ist statt mit Pins hier mittels zweier Cursor-Encoder und LEDs als virtuelle Pins zu bedienen. Es gibt 100, 70 und 30 % virtuelle Pinverschaltungen.

Das weiße Stahlblech des Gehäuses und die Seitenteile aus braun lasiertem Eschenholz sind solide. Alle Potis sind mit Muttern auf der Frontplatte befestigt. Da wackelt keine Potiachse. Die schwarzen EricaSynths typischen Potikappen sind mit Schrauben an den Potiachsen befestigt und eiern nicht. Bei dem Preis hätte ich alles andere auch nicht als passend empfunden.

Innere Werte

Innen zeigen sich überwiegend in SMD-Technik aufgebaute schwarze Platinen. Die VCOs sind stimmstabil und zeigten bei Ansteuerung mittels MIDI auch keine hörbare Verstimmung. Schwebungen zwischen den VCOs blieben sauber. Diese deutlichen Verbesserungen gegenüber meinen EMS Erfahrungen liegen zum einen an den kleineren Toleranzen heutiger SMD-Schaltungen und an der Tatsache, dass der Syntrx kein Klon ist. Das Herz der VCOs besteht jeweils aus einem AS3340 analogen VCO-Chip, der wiederum die Kopie des Curtis CEM 3340 ist.

Das VCF klingt, wie ich ihn in Erinnerung habe. Die VCF-Schaltung arbeitet nach dem Diodenprinzip und hat ein AS194DE „matched transistor pair“ für die Exponential-Schaltung. Es ist daher mutmaßlich das EMS Diodenfilter hier in SMD nachgebaut worden. Aber die einzelnen Transistoren wurden durch Quad-OpAmps vom Typ TL074C hier und auch in anderen Sektionen ersetzt.

Die Hallspirale hat eine Abschirmung und offenbart seinen Hersteller nicht von außen. Die beiden Lautsprecher sind von Visaton aus Deutschland.

Extras des EricaSynths Syntrx

Gegenüber dem EMS Synthi A hat der Syntrx einige zusätzliche Möglichkeiten. So gibt es ein Sample & Hold, das Noise oder die Dreieckschwingung vom VCO 3 als Eingang nimmt. Die Abtastrate wird mit einem eigenen Regler eingestellt. Ebenso die Amplitude des Ausgangssignals (wie bei fast allen Sektion wird der Ausgang reguliert, nicht die Eingänge). Das Signal des S&H kann alleine oder zusammen mit dem Dreieck von VCO 3 am Ausgang des VCO 3 Dreiecks verschaltet werden.

Der VCO 1 hat eine zusätzliche Umschaltung um +1 oder -1 Oktave oder in Mittelstellung ohne Beeinflussung.

Der VCO 2 bietet eine Sync-Funktion zu VCO 1. Dieses gab es als Extra oder Modifikation auch bei einigen Synthi A schon. Der externe CV 2 Eingang erlaubt beim Sync dann, nur diesen extra für typische Sync-Klänge extern zu steuern.

Die Verbindung CV1 bzw. MIDI zum VCO 3 ist abschaltbar.

Die Trapezoid Generator Hüllkurve kann vom normalen ASR-Verlauf auf AD umgeschaltet werden.

Und das MIDI-Interface für Tonhöhe der VCOs und Gate des Trapezoid Generators ist schon eingebaut. Den Eingangskanal kann man aber nur von 1-12 auswählen. Die empfangenen Modulationsradwerte sind fest auf die Beeinflussung der Filterfrequenz voreingestellt. Zwei beliebige in einem Lernmodus empfangene MIDI-Controller-Nummern können mit der horizontalen und vertikalen Achse des Joystick-Ausgangs verknüpft werden. Auf Wunsch kann dann noch Velocity auf die Filterfrequenz gesendet werden. Pitchbend-Daten werden empfangen und beeinflussen grundsätzlich die VCOs. Das Interface arbeitet natürlich monophon und nach High-Note-Priority.

Und wie klingt es?

Also um es gleich zu sagen: Es klingt so, wie man es von einem Synthi in der bekannten Optik erwartet. Es gibt dank der extremen maximalen Modulationstiefen die ganze Palette an den bekannten glucksenden, knarzenden, knatternden, zwitschernden Effektklängen, die man von damals kennt. Dass man das „Dopesheet“, also wo man welchen Pin gesteckt hat, nun auf 254 Speicherplätzen ablegen kann, ist hilfreich. Aber die Knöpfe muss man natürlich alle selber wieder passend einstellen. Somit gelingt es nicht immer, schnell einen Klang später wieder zu rekreieren. Dafür sind manchmal minimale Abweichungen bei der Poti-Einstellung schuld.

Allerdings gibt es zwei kleine Probleme: Der Federhall neigt mit den eingebauten Lautsprechern deutlich mehr als ein EMS Synthi A zu Rückkopplungen. Wenn man den Boden des Blechgehäuses mit einem Handtuch dämpft, so wird es gleich besser. Der Federhall ist nämlich an der Bodenplatte befestigt. Das Original hatte vielleicht dank seines Plastikkoffers da Vorteile. Das andere sind die hörbaren Einstreuungen der digitalen Taktung der Schaltmatrix-LEDs. Mit SHIFT und RECALL kann man die LEDs aber abschalten und die Störgeräusche sind weg. Somit ist das für mich kein Problem mehr. Die LEDs gehen dann übrigens mit RECALL oder einfachem Bewegen der beiden Cursor-Encoder sofort wieder an.

Der Erica Synths Syntrx on YouTube