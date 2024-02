Elektron Analog Heat +FX OS 1.01, hybrides Effektgerät

Ein extrem gutes Upgrade! Hätte ich nicht mit gerechnet. Dachte eher, Elektron schmeisst einen Wavetable-Synth oder so auf den Markt.

Ich habe mich schon immer gefragt, warum dem AH nicht ein bisschen mehr spendiert wurde. Effekte sind ja offensichtlich nicht so aufwändig und ein Kompressor ist immer gut.

Harte Konkurrenz für Stimmings IMC (naja, nicht wirklich…das ist noch mal eine andere Liga) und das OTO Boum.

Mit 2 Stereo INS/ 2 Stereo OUTS wäre es perfekt um vernünftige Effekte in eine Octatrack zu bekommen und hinterher noch die Summe bearbeiten zu können.

Aber so ist es auch ok ;-)

Vielleicht kommt der Kompressor noch als Update für den alten Analog Heat. Das wäre nett.

Auch die anderen Funktionen sind großartig. Aber für jemanden, der bereits den „alte“ AH hat, nicht unbedingt notwendig.

Zumal alle anderen (Elektronen-)Maschinen ausreichende Effekte enthalten.

… Abgesehen vom OT, aber das OT kann ja send&return.

Also auch hier ist alles in Ordnung 😀

Wegen Preis: Schon teuer.

Als einzelne Module wäre es aber noch teurer. Und Stereoeffekte sind auch etwas rar.