Superbooth 23: Teenage Engineering TP-7, mobiler Audio-Recorder

Mobiles Aufnahmegerät

Neben dem CM-15 Kondensatormikrofon (über das wir hier bereits berichteten) hat Teenage Engineering auf der diesjährigen Superbooth 23 noch eine weitere Produktneuheit dabei, der mobile Audio-Recorder TP-7.

Teenage Engineering TP-7, mobiler Audio-Recorder

Hierbei handelt es sich um einen mobilen Recorder für Audio, Musik oder Interviews, der einen internen Speicher von 128 GB bietet. Im Vordergrund steht dabei eine möglichst intuitive Bedienung. Bis zu 7 Stunden soll der interne Akku ausreichen.

Enthalten sind ein Mikrofon und ein kleiner Lautsprecher, so dass man grundsätzlich ohne zusätzliches Equipment mit dem TP-7 aufnehmen und abhören kann. Auf Wunsch lassen sich aber bis zu drei Stereobuchsen (alle drei sind als Ein- oder Ausgang nutzbar) für den Anschluss von Mikrofonen, Kopfhörern, Zuspielern etc. nutzen. Wie heutzutage üblich, lässt sich der Recorder über USB-C an einen Computer anschließen und so auch als (Mehrkanal-) Audiointerface einsetzen. Auch der Akku wird hierüber geladen.

Das Herzstück des neuen Teenage Engineering TP-7 ist eine motorisierte Bandspule, mit der ihr durch das Menü des Recorders navigieren könnt. Auch durch die Aufnahme lässt sich hiermit scrubben. Da haben sich die Teenage Entwickler also wieder einmal etwas Spezielles einfallen lassen.

Wie auch den Alleskönner TX-6 hat Teenage Engineering den TP-7 in einem sehr kompakten Gehäuse untergebracht. Für den Außeneinsatz sicherlich nicht verkehrt.

Teenage liefert den TP-7 mit einer Transkriptions-App für iOS aus. Mit dieser lässt sich Sprache in Text umwandeln. Hierfür kann per USB oder Bluetooth eine Sprachaufnahme an die App geschickt werden und diese transkribiert den Text dann automatisch. Sofern das in der Praxis funktioniert, ist das für Interviews, Podcaster oder Content Producer sicherlich eine Wohltat.

Der Teenage Engineering TP-7 soll ab Juli 2023 im Handel erhältlich sein. Der Preis wird mit 1.499,- Euro angegeben.