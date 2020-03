Superbooth 20: Neutral Labs Elmyra – DIY Drone-Synthesizer

Inspiriert vom Soma Lyra-8

Neutral Labs stellt mit Elmyra einen Drone-Synthesizer vor, der vom Soma Laboratory Lyra-8 inspiriert und offiziell von dessen Entwickler Vlad Kreimer abgesegnet ist.

Elmyra ist ein DIY-Projekt, das um den Microcontroller Adafruit ItsyBitsy M0 Express herum aufgebaut ist. Mit seine Audioauflösung von 10 Bit und zusätzlichem analogen Distortion geht der Sound automatisch in Richtung „Dreck“.

Elmyra wird wie Lyra-8 über berührungssensitive Taster gespielt. Drei stimmbare Generatoren liefern die Klangbasis, die über einen Delay/Feedbackweg bis zu einer Klangwolke aka Drone geformt werden kann. Mit einem Filter und dem Scratch-Verzerrer lässt sich der Sound weiter bearbeiten. Wie im Video demonstriert, empfiehlt es sich, ein Reverb oder weitere Effekte nachzuschalten. Die Möglichkeiten sind weniger komplex als bei Lyra-8, scheinen aber für den anvisierten Einsatz sehr gut zu funktionieren.

Derzeit stellt Neutral Labs nur Unterlagen für die Platine, den Code und eine Bauanleitung zur Verfügung. Die Fertigung liegt somit komplett in der Hand der Interessenten. Da es bereits einige Anfragen nach gefertigten Platinen gab, denkt man über eine gewisse Auflage nach. Dafür sollte man sich mit dem Entwickler direkt in Verbindung setzen. Sicherlich ist das Projekt nicht für völlige DIY-Anfänger geeignet. Es bleibt abzuwarten, ob Neutral Labs in Zukunft auch ein Kleinserie von fertigen Geräten anbieten wird.